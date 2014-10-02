Premieoverzicht basiszorgverzekeringen

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Zorgpremie 2026: premies van alle zorgverzekeringen

De inhoud van de basisverzekering is over het algemeen gelijk, maar de hoogte van de premie voor een basisverzekering kan behoorlijk verschillen. Welke zorgverzekeraars bieden de goedkoopste en meest gunstige basisverzekering? Wij zetten de premies voor de basispakketten van de zorgverzekering van 2026 voor je op een rij.
Annet van den Berg_nieuw 700x700

Annet van den Berg   Expert zorgverzekeringenBijgewerkt op:24 november 2025

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Wat is een zorgpremie?

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Voor de basisverzekering betaal je elke maand of ieder jaar een vast bedrag: de zorgpremie. Met dit geld betaalt de zorgverzekeraar de zorg die in het basispakket zit. Denk aan de huisarts, ziekenhuiszorg en medicijnen.

Premie 2026 in het kort

  • Voor 2026 gelden nieuwe zorgpremies. Verzekeraars moeten die jaarlijks op 12 november bekendmaken. Meestal doen ze dat vlak voor middernacht.
  • De meeste zorgverzekeraars houden de premie gelijk of verlagen die. Een aantal verhoogt de premie juist.
  • Uitschieters naar boven zijn de combinatiepolissen van Aevitae en Care4Life. De premie gaat €10 per maand omhoog.
  • De gemiddelde maandpremie is ongeveer €159.
  • VinkVink, het internetlabel van Menzis, is bij maandbetaling de goedkoopste verzekeraar. Deze zorgverzekeraar rekent in 2026 de laagste maandpremie bij een eigen risico van €385: €142,40.
  • Univé (Zorg Select), United Consumers (Bewuste Keuze) en VGZbewuzt zijn het goedkoopst als je je eigen risico vrijwillig verhoogt met €500 tot €885. Maandpremie: €125,40.
  • Bij jaarbetaling is VGZbewuzt de goedkoopste als je het eigen risico maximaal verhoogt: €1474,68 (per maand: €122,89).
  • De duurste verzekeraar in 2026 is a.s.r. en ik kies zelf van a.s.r.: maandpremie €185.
  • De premies van de aanvullende verzekeringen zijn nog niet allemaal bekend.

Zorgpremie iets omhoog

De gemiddelde maandelijkse zorgpremie gaat in 2026 amper omhoog. Met de stijging komt de gemiddelde maandpremie uit op ongeveer €159. De zorgpremie stijgt in 2026 eenmalig minder hard, omdat er meer geld is overgebleven in het zorgverzekeringsfonds van de overheid.

Zorgpremies vergelijken

Hoeveel jouw premie komend jaar stijgt, hangt af van je zorgverzekeraar en de polis die je kiest. Vanaf half november kun je alle zorgpremies vergelijken in onze Zorgvergelijker. Zo zie je direct welke basisverzekering voor jou het voordeligst is. Let niet alleen op de prijs, maar ook op de voorwaarden, zoals de keuzevrijheid voor ziekenhuizen en zorgverleners. Zo voorkom je dat je later voor verrassingen komt te staan.

Let naast premie ook op voorwaarden

Wij raden je aan om niet alleen naar de premie te kijken als je zorgverzekeringen met elkaar vergelijkt. Let ook op de voorwaarden. Ook als je niet overstapt kunnen de voorwaarden van je verzekering zijn veranderd.

Verschillende basiszorgverzekeringen

Er zijn verschillende soorten basisverzekeringennatura- en combinatieverzekering. In de voorwaarden verschillen de verzekeringen op het gebied van vergoeding en keuzevrijheid. Ben je op zoek naar de goedkoopste optie? Lees dan meer over de goedkoopste zorgverzekering.

Let op: heb je een betalingsachterstand op je zorgpremie bij je verzekeraar? Dan kun je niet overstappen naar een nieuwe verzekeraar.

Premieoverzicht basisverzekeringen

In het overzicht hieronder zie je de basispremies van de verschillende zorgverzekeraars voor 2025 en 2026. We laten je de zorgpremie voor de basisverzekering zien bij een verplicht eigen risico van €385.

Je ziet hier ook verzekeringen die zich richten op specifieke doelgroepen. Let op: deze verzekeringen staan niet in onze Zorgvergelijker. Lees meer over welke zorgverzekeringen in onze vergelijker staan op de pagina Over onze test en dienstverlening.

 

Verzekeraars/
labels		   Type
verzekering		   Maandpremie 2025   Maandpremie 2026 Verschil
 
a.s.r.    natura*   €147,50   €149,80 + €2,30
a.s.r.    natura   €153,00   €154,50 + €1,50
a.s.r.    combinatie   €177,50   €185 + €7,50
Aevitae   2025: budget,
2026: natura select		   €150,40   €155,40 + €5
Aevitae    natura   €157,90   €163,90 + €6
Aevitae   combinatie   €167,10   €177,10 + €10
Anderzorg   combinatie   €152,25   €154,25 + €2
AZVZ   natura   €158,75   €156,75 - €2
Care4Life**   2025: budget,
2026:
natura select		   €149,10   €152,10 + €3
Care4Life**   natura   €153,90   €156,90 + €3
Care4Life**   combinatie   €167,10   €177,10 + €10
CZ   natura*   €156,95   €156,95 + €0
CZ   natura   €159,99   €159,99 + €0
CZ   combinatie   €177,50   €177,50 + €0
CZdirect   natura   €148   €148,95 + €0,95
De christelijke zorgverzekeraar   2025: budget   €149,50   n.v.t.
(gestopt)		 n.v.t.
(gestopt)
De christelijke zorgverzekeraar   natura   €152,25   €155,25 + €3
De Friesland   natura*   €148,95   €150,75 + €1,80
De Friesland   natura   €156,25   €159,25 + €3
DSW   combinatie   €158,50   €158,50 + €0
FBTO   natura*   €145,95   €148,75 + €2,80
FBTO   natura   €156,25   €159,25 + €3
FBTO   combinatie   €164,95   €167,95 + €3
HollandZorg   combinatie   €159,50   €160,80 + €1,30
Ik kies zelf van a.s.r.   natura   €153,00   €154,50 + €1,50
Ik kies zelf van a.s.r.   combinatie   €153,50   €153,50 + €0
Ik kies zelf van a.s.r.   combinatie   €177,50   €185 + €7,50
Interpolis   natura*   €152,50   €155,95 + €3,45
Interpolis   natura   €156,25   €159,25 + €3
IZA   natura*   €150,90   €148,90 - €2
IZA   natura   €156,70   €153,65 - €3,05
IZA   combinatie   €160,95   €160,95 + €0
IZZ (CZ) Zorgbewust   natura*   €156,95   €156,95 + €0
IZZ (CZ) Zorg-op-maat   natura   €159,99   €159,99 + €0
IZZ (CZ)   combinatie   €177,50   €177,50 + €0
IZZ (VGZ Bewuzt)   natura*   €149,90   €147,40 - €2,50
IZZ (VGZ Basis)   natura*   €151,90   €149,90 - €2
IZZ (VGZ)   natura    €157,90   €154,25 - €3,65
IZZ (VGZ)   combinatie   €171,65   €171,65 + €0
Just   natura   €153,50   €151,45 - €2,05
Menzis   natura*   €151,25   €151,25 + €0
Menzis   natura   €156,25   €156,25 + €0
Menzis   combinatie   €173,75   €175,75 + €2
Nationale Nederlanden   natura   €152,50   €142,45 - €10,05
Nationale Nederlanden   combinatie   €161,35   €160,95 - €0,40
OHRA   combinatie   €159,95   €159,55 - €0,40
ONVZ   natura   €156,10   €156,10 + €0
ONVZ   combinatie   €166,10   €166,10 + €0
PZP   natura   €156,95   €156,95 + €0
PZP   natura   €159,99   €159,99 + €0
PZP   combinatie   €177,50   €177,50 + €0
PZPdirect   natura   €148,95   €148,95 + €0
Salland   natura    €153,90   €157,50 + €3,60
Stad Holland   combinatie   €164,75   €164,75 + €0
UMC zorgverzekering   natura   €153,95   €150,90 - €3,05
UMC zorgverzekering   combinatie   €160,95   €159,95 - €1
UnitedConsumers   natura*    €149,90   €147,40 - €2,50
UnitedConsumers   natura   €151,90   €149,90 - €2
UnitedConsumers   natura   €157,30   €154,25 - €3,05
UnitedConsumers   combinatie   €171,65   €171,65 + €0
Univé   natura*    €149,90   €147,40 - €2,50
Univé   natura   €151,90   €149,90 - €2,00
Univé   natura   €157,70   €155,00 - €2,70
Univé   combinatie   €173,20   €173,20 + €0
VGZ   natura*   €151,90   €149,90 - €2
VGZ   natura   €157,30   €154,25 - €3,05
VGZ   combinatie   €171,65   €171,65 + €0
VGZbewuzt   natura   €149,90   €147,40 - €2,50
VinkVink   combinatie   €141,40   €142,40 + €1
VvAA   natura   €156,10   €156,10 + €0
VvAA   combinatie   €166,10   €166,10 + €0
ZEKUR   natura   €157,70   €155,00 - €2,70
ZEKUR   combinatie   €173,20   €173,20 + €0
ZieZo van Zilveren Kruis   natura   €153,95   €157,95 + €4
Zilveren Kruis   2025: budget, 2026: natura* (1)   €149,50   €153,95 + €4,45
Zilveren Kruis   natura   €156,25   €159,25 + €3
Zilveren Kruis   combinatie   €172,75   €176,45 + €3,70
Zorg en Zekerheid   natura*   €151,45   €150,45 - €1
Zorg en Zekerheid   natura   €158,75   €156,75 - €2
Zorg en Zekerheid   combinatie   €166,75   €166,50 - €0,25
Zorgzaam   natura   €157,30   €154,25 - €3,05

*Deze verzekering heeft extra beperkingen. Het gaat dan om de voorwaarden, de keuze in zorgaanbieders en/of vergoedingen vergeleken met een standaardnaturapolis van die verzekeraar.

**De polissen van Care4Life vergoeden geen zorg die het leven beëindigt of ingrijpend verandert. Denk hierbij aan abortus (tenzij het leven van de moeder in gevaar is). Of euthanasie en geslachtsveranderende operaties.

(1) De basisverzekering Basis Budget van Zilveren Kruis wijzigt in 2026 naar Basis Start. Je kunt in 2026 met deze polis naar elk ziekenhuis waar Zilveren Kruis een contract mee heeft. Dat is anders dan met de Basis Budget in 2025, waarvoor nog beperkte ziekenhuiskeuze gold. In 2026 is de polis daarom geen budgetpolis meer, maar een selecte naturapolis.

In de tabel hierboven zie je de premies voor de basisverzekeringen van 2025 en  2026. We gaan uit van de standaardpremies zonder kortingen voor bijvoorbeeld jaarbetaling.

Premie zorgverzekering

Bovenstaande premies gelden voor de basisverzekering. De premie van je hele zorgverzekering is een optelsom van deze 2 premies: 

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