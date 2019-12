Premieoverzicht basiszorgverzekeringen

De inhoud van de basisverzekering is over het algemeen gelijk, maar de hoogte van de premie voor een basisverzekering kan behoorlijk verschillen. Welke verzekeraars bieden de goedkoopste en meest gunstige basisverzekering? Wij zetten de prijzen van het basispakket van alle zorgverzekeraars op een rij.

Let naast premie ook op voorwaarden

Wij raden je aan om niet alleen naar de premie te kijken als je zorgverzekeringen met elkaar vergelijkt, maar ook naar de voorwaarden. Zelfs als je niet overstapt kunnen de kleine lettertjes van je huidige verzekering veranderd zijn. Je kunt verschillende soorten basisverzekering kiezen, zoals de natura-, restitutie- en combinatieverzekering.

Deze verschillen in de voorwaarden omtrent vergoeding en keuzevrijheid. Ben je op zoek naar de goedkoopste optie? Lees dan meer over de goedkoopste zorgverzekering.

Let op: je kunt niet overstappen naar een nieuwe verzekeraar als je een betalingsachterstand op je zorgpremie hebt bij je huidige verzekeraar.

Premieoverzicht basisverzekeringen

Hieronder volgt een overzicht van de basispremies van alle zorgverzekeraars. We laten je de zorgpremie voor de basisverzekering zien zonder eventuele kortingen en bij een verplicht eigen risico van €385.

We vullen het overzicht aan met de premies voor 2020 zodra deze bekend zijn. Uiterlijk 12 november maken zorgverzekeraars de premies en voorwaarden voor hun polissen bekend.



*Deze verzekering heeft extra beperkingen wat betreft de voorwaarden, de keuze in zorgaanbieders en vergoedingen ten opzichte van andere naturapolissen.

Bovenstaande tabel toont de premiegrondslagen. Sommige verzekeraars bieden een standaard collectiviteitskorting, waardoor de netto premie lager is.

(1) Promovendum en Besured bieden een standaard korting. Onder die voorwaarde gelden de volgende premies:

Promovendum : €107,50 (2019) en €115,25 (2020).

: €107,50 (2019) en €115,25 (2020). Besured: €107,25 (2019) en €115,25 (2020).

(2) Online af te sluiten tegen korting (in 2019 tegen 7%, in 2020 tegen 3%). Onder die voorwaarden gelden de volgende premies: €119,60 (2019) en €119,08 (2020).

(3) Online af te sluiten tegen korting (in 2019 tegen 8%, in 2020 tegen 4%). Onder die voorwaarden gelden de volgende premies: €116,30 (2019) en €116,50 (2020).

(4) ONVZ, PNOzorg en VvAA boden in 2019 een standaard ledencollectief van 3% korting op de basisverzekering. Onder die voorwaarde gold dat de premie voor de basisverzekering bij deze verzekeraars in 2019 €129,98 bedroeg. In 2020 bieden ONVZ en PNOzorg geen korting meer op de basisverzekering vanuit hun ledencollectief. VvAA geeft 5% korting. Onder die voorwaarde komt de premie van VvAA voor 2020 uit op €126,35.

Andere collectiviteitskortingen zijn afhankelijk van de individuele collectiviteiten.

Premie zorgverzekering

Bovenstaande premies gelden voor de basisverzekering. De premie van je gehele zorgverzekering is de optelsom van de premie van je basisverzekering en de premie van je aanvullende zorgverzekering.

