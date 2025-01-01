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Interpolis zorgverzekering

Overweeg je een Interpolis zorgverzekering af te sluiten? Voor de meest noodzakelijke zorg zit je goed met de basisverzekering van Interpolis. De basiszorgverzekering is bij bijna elke zorgverzekeraar hetzelfde.

Wil je ook een vergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld je tandarts dan kun je je bijverzekeren met een aanvullende Interpolis-verzekering.

Contactgegevens Interpolis

  • Telefoonnummer:
    013 - 462 91 11 (algemeen) en 013 - 462 20 25 (zorg)
  • E-mail:
    Stel vraag via formulier
  • Website:
    www.interpolis.nl
  • Adres:

    Postbus 90106
    5000 LA Tilburg

Interpolis zorgverzekering afsluiten

Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van Interpolis vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.

Is een Interpolis zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren. 

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Premies zorgverzekeringen Interpolis 2026

Hieronder vind je de premies per maand van Interpolis voor 2026, inclusief collectiviteitskorting. De korting bij jaarbetaling is 1%.

Interpolis   Maandpremie 2026
Basisverzekering ZorgCompact (natura)   €155,95
Basisverzekering ZorgActief (natura)   €159,25
ZonderMeer (18 t/m 29 jaar)   €6,75
ZonderMeer (30 jaar en ouder)   €6,95
MeerZeker (18 t/m 29 jaar)   €18,95
MeerZeker (30 jaar en ouder)   €20,95
ZonderZorgen (18 t/m 29 jaar)   €34,75
ZonderZorgen (30 jaar en ouder)   €35,95
GebitActief €250,- (18 t/m 29 jaar)   €13,50
GebitActief €250,- (30 jaar en ouder)   €14,50
GebitActief €500,- (18 t/m 29 jaar)   €23,50
GebitActief €500,- (30 jaar en ouder)   €24,50
GebitActief €1000,- (18 t/m 29 jaar)   €41,50
GebitActief €1000,- (30 jaar en ouder)   €43,25

Over Interpolis zorgverzekering

Interpolis is onderdeel van Achmea en biedt een breed assortiment schade-, zorg- en levens­verzekeringen aan voor zowel particulieren als bedrijven. De particuliere verzekeringen zijn ondergebracht bij de Rabobank.