Interpolis zorgverzekering afsluiten

Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van Interpolis vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.

Is een Interpolis zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren.

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Premies zorgverzekeringen Interpolis 2026

Hieronder vind je de premies per maand van Interpolis voor 2026, inclusief collectiviteitskorting. De korting bij jaarbetaling is 1%.

Interpolis Maandpremie 2026 Basisverzekering ZorgCompact (natura) €155,95 Basisverzekering ZorgActief (natura) €159,25 ZonderMeer (18 t/m 29 jaar) €6,75 ZonderMeer (30 jaar en ouder) €6,95 MeerZeker (18 t/m 29 jaar) €18,95 MeerZeker (30 jaar en ouder) €20,95 ZonderZorgen (18 t/m 29 jaar) €34,75 ZonderZorgen (30 jaar en ouder) €35,95 GebitActief €250,- (18 t/m 29 jaar) €13,50 GebitActief €250,- (30 jaar en ouder) €14,50 GebitActief €500,- (18 t/m 29 jaar) €23,50 GebitActief €500,- (30 jaar en ouder) €24,50 GebitActief €1000,- (18 t/m 29 jaar) €41,50 GebitActief €1000,- (30 jaar en ouder) €43,25

Over Interpolis zorgverzekering

Interpolis is onderdeel van Achmea en biedt een breed assortiment schade-, zorg- en levens­verzekeringen aan voor zowel particulieren als bedrijven. De particuliere verzekeringen zijn ondergebracht bij de Rabobank.