Reviews van Interpolis zorgverzekering

Anoniem 27 maart 2019







Keren niet uit wat volgens de polisvoorwaarden wel moet. Betreft hier onenigheid over de opmaak van de nota welke de zorgverlener naar de verzekering heeft bgestuurd. Ik word nu verantwoordelijk voor het versturen van een juiste nota. Op zijn minst bijzonder omdat ik hier geen invloed op heb. Nergens in de polisvoorwaarden staat dat ik hier verantwoordelijk voor ben. Zorgverlener voldoet aan criteria NZA

Johan 14 november 2018







Diagnose die in Nederland niet beschikbaar is maar wel in het buitenland wordt niet vergoed. Ook al gaat het om paar tientjes. De beoordeling van de aanvraag was zeer onoordeelkundig en absoluut niet servicegericht. Consult of behandeling in buitenland? Devies lijkt: zo veel mogelijk afwijzen.

JML 19 januari 2018







Ik ben al ruim 42 jaar klant bij de RaboBank en Interpolis. Alle bankzaken en verzekeringen en die van de kinderen heb ik er ondergebracht. Ongeveer 8000 euro per jaar. Met name is de adminstratieve afhandeling is een bron van ergenis: verkeerd berekende premie, aanmaningen op reeds lang betaalde facturen, 'spooknota's', aanmaningen op een vordering die niet bestaat en erg dreigend geformuleerd. Schijnbaar is de vertrouwde cooperatie van weleer veranderd in een arrogante organisatie, die niet eens meer de moeite neemt, of in staat is, inhoudelijk op vragen te reageren. Wel wordt elk jaar bij de verzekeringspremie een bedrag in rekening gebracht van bijna 400 euro wegens 'dienstverlening RaboBank', in mijn geval van ongeveer 400euro. De hoogte van dit bedrag kan ik niet rijmen met de daarvoor geleverde prestatie: niets meer dan een automatisch aangemaakt berichtje dat ik de polissen kan downloaden van hun web-site. Jammer, want de afhandeling van schades is prima.

anoniem 17 januari 2018







Vorig jaar had ik "zeer goed" gegeven, snel met uitbetalen declaratie. We waren al twee jaar zeer tevreden. Kregen in 2016 ruim op tijd een brief dat in 2017 de vergoeding voor orthodontie verlaagd zou worden. Duidelijk verhaal. Dus eind 2017 geen twijfel, we blijven nog een jaar. Zelfde verzekering, we passen niets aan. Interpol is helaas wel. We moeten 8 euro meer betalen (dat kan, inflatie of andere reden), maar nu blijkt dat we een compleet andere verzekering hebben. Minder voor meer geld. Zaken die vorig jaar vergoed werden, die belangrijk zijn voor ons gezin (met ziek kind) zoals chiropractor worden nu niet meer vergoed. Een aanpassing van onze verzekering, zonder ons dit vooraf kenbaar te maken. Dat hebben we bij UNIVE nog nooit meegemaakt en tot op heden bij Interpol is ook niet. Nu te laat om nog over te stappen. Onnodig zullen we dit jaar nu grote kosten moeten maken en zelf moeten betalen. Een dikke onvoldoende voor Interpolis en ons laatste jaar bij Interpolis. Vorig

CK 29 augustus 2017







