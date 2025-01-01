DSW zorgverzekering afsluiten

Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van DSW vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.

Is een DSW zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren.

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Premies zorgverzekeringen DSW 2026

Hieronder vind je de premies per maand van DSW Zorgverzekeraar voor 2026. De verzekeraar heeft 1 basisverzekering en diverse aanvullende polissen. Er geldt een korting van €10 op het verplichte eigen risico. Die bedraagt bij DSW dus €375 in plaats van de gebruikelijke €385. Korting bij betaling per kwartaal (0,25%), halfjaar (0,75%) en jaar (1,5%).

DSW Zorgverzekeraar Maandpremie 2026 Basisverzekering Zorgpolis (combinatie) €158,50 AV-Compact €10 AV-Standaard €29 AV-Top €51 AV-Student €18

Over DSW zorgverzekering

DSW vindt dat iedereen, ongeacht leeftijd, gezondheid of financiële mogelijkheden, tegen gelijke voorwaarden van goede zorg verzekerd moet zijn. De zorgverzekeraar past geen medische selectie toe. Iedereen kan zich bij DSW aanmelden, ook voor een aanvullende verzekering. De verzekeraar biedt 1 polisvorm voor de basisverzekering: een combinatiepolis, een polis met vrije artsenkeuze. Iedereen betaalt daarvoor dezelfde premie.