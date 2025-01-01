ZieZo van Zilveren Kruis zorgverzekering afsluiten

Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van ZieZo van Zilveren Kruis vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.

Is een ZieZo van Zilveren Kruis zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren.

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Premies zorgverzekeringen ZieZo 2026

Hieronder vind je de premies per maand van ZieZo van ZIlveren Kruis voor 2026. De korting bij betaling per halfjaar is 0,5% en per jaar 1%.

ZieZo Maandpremie 2026 Basisverzekering ZieZo Basis (natura) €157,95 Aanvullend 1 (van 18 tot 30 jaar) €6,50 Aanvullend 1 (30 jaar en ouder) €7,25 Wereld & Tandongeval €1,75 Tand 1 (van 18 tot 30 jaar) €12,95 Tand 1 (30 jaar en ouder) €14,25 Tand 2 (van 18 tot 30 jaar) €25,95 Tand 2 (30 jaar en ouder) €26,50

Over ZieZo van Zilveren Kruis zorgverzekering

ZieZo is het online zorgverzekeringsmerk van Zilveren Kruis.