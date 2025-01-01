Overweeg je een ZieZo van Zilveren Kruis zorgverzekering af te sluiten? Voor de meest noodzakelijke zorg zit je goed met de basisverzekering van ZieZo van Zilveren Kruis. De basiszorgverzekering is bij bijna elke zorgverzekeraar hetzelfde.
Wil je ook een vergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld je tandarts dan kun je je bijverzekeren met een aanvullende ZieZo van Zilveren Kruis-verzekering.
Postbus 444
2300 AK Leiden
Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van ZieZo van Zilveren Kruis vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.
Is een ZieZo van Zilveren Kruis zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren.
Meld je aan voor onze gratis e-mails en we houden je op de hoogte van nieuws over zorgverzekeringen én andere onderwerpen.
Hieronder vind je de premies per maand van ZieZo van ZIlveren Kruis voor 2026. De korting bij betaling per halfjaar is 0,5% en per jaar 1%.
|ZieZo
|Maandpremie 2026
|Basisverzekering ZieZo Basis (natura)
|€157,95
|Aanvullend 1 (van 18 tot 30 jaar)
|€6,50
|Aanvullend 1 (30 jaar en ouder)
|€7,25
|Wereld & Tandongeval
|€1,75
|Tand 1 (van 18 tot 30 jaar)
|€12,95
|Tand 1 (30 jaar en ouder)
|€14,25
|Tand 2 (van 18 tot 30 jaar)
|€25,95
|Tand 2 (30 jaar en ouder)
|€26,50
ZieZo is het online zorgverzekeringsmerk van Zilveren Kruis.