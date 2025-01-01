Overweeg je een Zilveren Kruis zorgverzekering af te sluiten? Voor de meest noodzakelijke zorg zit je goed met de basisverzekering van Zilveren Kruis. De basiszorgverzekering is bij bijna elke zorgverzekeraar hetzelfde.
Wil je ook een vergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld je tandarts dan kun je je bijverzekeren met een aanvullende Zilveren Kruis-verzekering.
Postbus 444
2300 AK Leiden
Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van Zilveren Kruis vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.
Is een Zilveren Kruis zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren.
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Hieronder vind je de premies per maand van Zilveren Kruis voor 2026. De korting halfjaarbetaling is 0,5% en jaarbetaling 1%.
|Zilveren Kruis
|Maandpremie 2026
|Basisverzekering Basis Start (natura)
|€153,95
|Basisverzekering Basis Zeker (natura)
|€159,25
|Basisverzekering Basis Exclusief (combinatie)
|€176,45
|Basis Plus Module
|€2,25
|Aanvullend 1 ster (van 18 tot 30 jaar)
|€10,25
|Aanvullend 1 ster (vanaf 30 jaar)
|€10,50
|Aanvullend 2 sterren (van 18 tot 30 jaar)
|€22,50
|Aanvullend 2 sterren (vanaf 30 jaar)
|€22,75
|Aanvullend 3 sterren (van 18 tot 30 jaar)
|€42,50
|Aanvullend 3 sterren (vanaf 30 jaar)
|€42,75
|Aanvullend 4 sterren (van 18 tot 30 jaar)
|€70,95
|Aanvullend 4 sterren (vanaf 30 jaar)
|€74,25
|Aanvullend Tand Basis
|€9,50
|Aanvullend Tand 1 ster (van 18 tot 30 jaar)
|€14,50
|Aanvullend Tand 1 ster (vanaf 30 jaar)
|€14,95
|Aanvullend Tand 2 sterren (van 18 tot 30 jaar)
|€24,50
|Aanvullend Tand 2 sterren (vanaf 30 jaar)
|€24,95
|Aanvullend Tand 3 sterren (van 18 tot 30 jaar)
|€43,75
|Aanvullend Tand 3 sterren (vanaf 30 jaar)
|€45,50
|Aanvullend Tand 4 sterren (van 18 tot 30 jaar)
|€62,50
|Aanvullend Tand 4 sterren (vanaf 30 jaar)
|€64,25
Zilveren Kruis is een zorgmerk van Achmea. Het kantoor zit in Leiden.