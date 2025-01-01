Zilveren Kruis Aanvullend Tand 4 sterren

Hoortoestel Geen dekking

Allergeenvrije schoenen Geen dekking

Verbandschoenen Geen dekking

Orthopedisch schoeisel Geen dekking

Pruiken Geen dekking

Alarmeringsapparatuur Geen dekking

Abonnementskosten alarmeringsapparatuur Geen dekking

Uitwendige hulpmiddelen ter vervanging van onderdelen van het menselijk lichaam Geen dekking

(Mamma)borstprothese Geen dekking

Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in het bewegingssysteem Geen dekking

Brace / spalken (kortdurend gebruik) Geen dekking

Uitwendig hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie van het oog Geen dekking

Hulphonden Geen dekking

Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie Geen dekking

Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij urinelozing en stoelgang Geen dekking

Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate van bewustzijn Geen dekking

Hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid Geen dekking

Uitwendige hulpmiddelen voor opheffen gevolgen functiestoornissen in het ademhalingsstelsel Geen dekking

Inhalator (w.o. aerochamber) Geen dekking

MRA (Snurkbeugel) Geen dekking

Slaap Positie Trainer (SPT) Geen dekking

Injectiespuiten en -pennen met toebehoren Geen dekking

Elastische kousen en compressietherapie Geen dekking

Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van de bloedsuikerspiegel Geen dekking

Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding Geen dekking

Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan en ter compensatie van beperkingen in het spreken Geen dekking

Hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering Geen dekking

Uitwendige electrostimulator (tbv pijnvermindering) Geen dekking

Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden met toebehoren Geen dekking

Hulpmiddelen voor verzorging en verpleging op bed Geen dekking