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Zilveren Kruis zorgverzekering

Zilveren Kruis Aanvullend 3 sterren

Zilveren Kruis
Is een Zilveren Kruis Aanvullend 3 sterren ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Vergelijk deze verzekering met andere (aanvullende) zorgverzekeringen in onze Zorgvergelijker. Je ziet dan meteen wat een Zilveren Kruis Aanvullend 3 sterren meer of minder biedt dan andere zorgverzekeringen.

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Contactgegevens Zilveren Kruis

  • Telefoonnummer:
    071 - 751 00 51
  • E-mail:
    Stel vraag via formulier
  • Website:
    www.zilverenkruis.nl
  • Adres:

    Postbus 444
    2300 AK Leiden

Kwaliteitsoordeel

  • Polisvoorwaarden (80%)
    6,5
  • Zorginkoop (20%)
    0,0
  • Dienstverlening (0%)
    0,0
  • Kwaliteitsoordeel
    5,2

Kenmerken

  • Verzekeraar
    Zilveren Kruis
  • Polis
    Aanvullend 3 sterren
  • Maandpremie 
    € 42,50
  • Directe acceptatie 
  • zorgvergelijker.waiting.label 
    [Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie]

Alle vergoedingen van deze polis

Door op de onderstaande categorieën te klikken, zie je waar je wel/niet voor verzekerd bent met deze verzekering. Hoe hoger de score, hoe uitgebreider de dekking is.

  • Therapieën
    • Fysio- en oefentherapie
      • Fysio- en oefentherapie vanaf 18 jaar

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100%, max. 20 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie
        Niet-gecontracteerd:   50% gemiddeld gecontracteerde tarief, max. 20 behandelingen p.jr.

      • Fysio- en oefentherapie tot 18 jaar

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100%, max. 20 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie
        Niet-gecontracteerd:   50% gemiddeld gecontracteerde tarief, max. 20 behandelingen p.jr.

      • Fysio- en oefentherapie vanaf 18 jaar bij een chronische aandoening

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100%, max. 20 behandelingen p.jr.
        Niet-gecontracteerd:   50% gemiddeld gecontracteerde tarief, max. 20 behandelingen p.jr.

      • Fysio- en oefentherapie tot 18 jaar bij een chronische aandoening
        Geen dekking
      • Fysio- en oefentherapie bij etalagebenen

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100%, max. 20 behandelingen p.jr.
        Niet-gecontracteerd:   50% gemiddeld gecontracteerde tarief, max. 20 behandelingen p.jr.

      • Fysio- en oefentherapie bij COPD stadium II of hoger
        Geen dekking
      • Oefentherapie bij knie- en heupartrose

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100%, max. 20 behandelingen p.jr.
        Niet-gecontracteerd:   50% gemiddeld gecontracteerde tarief, max. 20 behandelingen p.jr.

      • Oefentherapie bij axiale spondyloartritis
        Geen dekking
      • Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100%, max. 20 behandelingen p.jr.; online bekkentherapie 100%, €265,- eenmalig, alleen bij jouwbekkentherapeut.nl
        Niet-gecontracteerd:   50% gemiddeld gecontracteerde tarief, max. 20 behandelingen p.jr.

      • Fysio- en oefentherapie bij ernstige reumatoïde artritis
        Geen dekking
      • Valpreventie
        Geen dekking
      • (Extra) fysiotherapie na een ongeval
        Geen dekking
      • Fysiotherapie meenemen
        Geen dekking
      • Fysiotherapeutische (na)zorgtrajecten

        Aanvullende verzekering:

        Fysiotherapeutische (na)zorgtrajecten (oncologische, CVA en hart- en vaatziekte): 100%, max. duur van 2 jr. p. indicatie (eenmalig)

      • Fysiotherapie app
        Geen dekking
    • Paramedische zorg
      • Ergotherapie

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100%, max. 3 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)
        Niet-gecontracteerd:   conform gecontracteerde zorg, 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief

      • Diëtetiek
        Geen dekking
      • Gewichtsconsulent

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 250,- p.jr.

      • Orthoptische behandeling
        Geen dekking
      • Podotherapie

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 150,- p.jr.

      • Podologie

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 150,- p.jr.

      • Logopedie
        Geen dekking
      • Dyslexiebehandelingen
        Geen dekking
      • Stottertherapie
        Geen dekking
      • Adem- en ontspanningstherapie
        Geen dekking
      • Zorg bij hormonale klachten

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 200,- p.jr. (ook voor zwanger worden en zwangerschap, menstruatieproblemen, anticonceptie en borstzelfonderzoek)

      • Begeleid / aangepast bewegen (beweegprogramma's)

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   beweegprogramma’s: 100%, max. € 350,- eenmalig (voor verzekerden met voormalig hartfalen, diabetes type 2, COPD, reuma of kanker); Meer Bewegen voor Ouderen: 100%, max. € 115,- p.jr.
        Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding

      • Hydrotherapie (therapeutisch zwemmen)

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 150,- p.jr. (voor verzekerden met reuma)

      • Paramedische herstelzorg na ernstige COVID-19
        Geen dekking
    • Huidtherapie
      • Acnetherapie

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 300,- p.jr.

      • Camouflagetherapie

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 200,- eenmalig (incl. camouflagemiddelen)

      • Elektrische / laserepilatie

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 300,- p.jr. (bij overmatige haargroei in het gelaat)

      • Vaat- en/of pigmentbehandeling
        Geen dekking
      • Psoriasis UVB (lichtbak)therapie
        Geen dekking
      • Bindweefselmassage
        Geen dekking
      • Periostmassage
        Geen dekking
      • Pedicure

        Aanvullende verzekering:

        100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 100,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet)

    • Psychische hulpverlening
      • Geestelijke gezondheidszorg

        Aanvullende verzekering:

        Online (zelfhulp) modules bij psychische klachten: 100% (alleen bij New Health): 100%, max. € 250,- p.jr.

      • Mindfulness

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 250,- p.jr. (alleen via aangewezen zorgverleners)

      • Seksuologie
        Geen dekking
      • Psychosociale oncologie
        Geen dekking
      • Orthopedagogie
        Geen dekking
  • Tandheelkundige hulp vanaf 18 jaar
    • Consultatie en diagnostiek
      Geen dekking
    • Maken en beoordelen foto
      Geen dekking
    • Preventieve mondzorg
      Geen dekking
    • Verdoving
      Geen dekking
    • Verdoving door middel van roesje
      Geen dekking
    • Vullingen
      Geen dekking
    • Wortelkanaalbehandeling
      Geen dekking
    • Kronen en bruggen
      Geen dekking
    • Kaakgewrichtsbehandelingen / gnathologie
      Geen dekking
    • Chirurgie
      Geen dekking
    • Kunstgebit
      Geen dekking
    • Partiële prothetische voorzieningen
      Geen dekking
    • Tandvleesbehandeling / parodontologie
      Geen dekking
    • Implantaten / implantologie
      Geen dekking
    • Geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten
      Geen dekking
    • (Extra) tandartsdekking na een ongeval

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 10.000,- p. ongeval

    • In een Wlz instelling
      Geen dekking
  • Tandheelkundige hulp tot 18 jaar
    • Consultatie en diagnostiek
      Geen dekking
    • Maken en beoordelen foto
      Geen dekking
    • Preventieve mondzorg
      Geen dekking
    • Verdoving
      Geen dekking
    • Verdoving door middel van roesje
      Geen dekking
    • Vullingen
      Geen dekking
    • Wortelkanaalbehandeling
      Geen dekking
    • Kronen en bruggen

      Aanvullende verzekering:

      100%

    • Kaakgewrichtsbehandelingen / gnathologie
      Geen dekking
    • Chirurgie
      Geen dekking
    • Prothetische voorzieningen / kunstgebit
      Geen dekking
    • Tandvleesbehandeling / parodontologie
      Geen dekking
    • Implantaten / implantologie

      Aanvullende verzekering:

      100% (aanvulling op de basisverzekering)

    • Geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten
      Geen dekking
    • (Extra) tandartsdekking na een ongeval

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 10.000,- p. ongeval

    • In een Wlz instelling
      Geen dekking
  • Orthodontie
    • Orthodontie tot 18 jaar

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 2.000,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar)

    • Orthodontie vanaf 18 jaar
      Geen dekking
  • Zwangerschap en bevalling
    • Consultatiebureau
      Geen dekking
    • Geboorte / adoptie-uitkering
      Geen dekking
    • Kraamzorg
      • Kraamzorg in ziekenhuis (medische noodzaak)
        Geen dekking
      • Kraamzorg in ziekenhuis (zonder medische noodzaak)
        Geen dekking
      • Kraamzorg thuis, kraaminrichting / hotel

        Aanvullende verzekering:

        100% (vergoeding eigen bijdrage)

      • Uitgestelde / aanvulling kraamzorg

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100%, max. 15 uur (minus eigen bijdrage € 5,70 p. uur)
        Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding

      • Couveuse nazorg
        Geen dekking
      • Kraampakket

        Aanvullende verzekering:

        100%

      • Prenatale screening
        Geen dekking
      • Lactatiekundige hulp (borstvoedingsproblemen)

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 80,- p.jr. alleen via aangewezen zorgverleners

      • Borstkolf

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 75,- p. zwangerschap

    • Verloskundige hulp
      • Echoscopisch onderzoek
        Geen dekking
      • Klinische bevalling (medische noodzaak)
        Geen dekking
      • Poliklinische bevalling (medische noodzaak)
        Geen dekking
      • Poliklinische bevalling (zonder medische noodzaak)

        Aanvullende verzekering:

        100% (vergoeding eigen bijdrage)

      • Thuisbevalling
        Geen dekking
    • Vruchtbaarheidsbehandelingen
      • Vruchtbaarheidsbehandelingen (IVF, ICSI, KI, OI en IUI)
        Geen dekking
      • Invriezen en bewaren van eicellen of sperma/semen
        Geen dekking
  • Alternatieve geneeswijzen
    • Behandelingen alternatief genezer

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 40,- p. dag, max. € 450,- p.jr.

    • Geneesmiddelen alternatief genezer

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 450,- p.jr.

    • Acupunctuur

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 40,- p. dag, max. € 450,- p.jr.

    • Antroposofie

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 40,- p. dag, max. € 450,- p.jr.

    • Chiropractie

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 40,- p. dag, max. € 450,- p.jr.

    • Fytotherapie
      Geen dekking
    • Homeopathie

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 40,- p. dag, max. € 450,- p.jr.

    • Iriscopie
      Geen dekking
    • Manuele geneeskunde

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 40,- p. dag, max. € 450,- p.jr.

    • Moermantherapie
      Geen dekking
    • Natuurgeneeskunde

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 40,- p. dag, max. € 450,- p.jr.

    • Neuraaltherapie
      Geen dekking
    • Orthomanuele geneeskunde

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 40,- p. dag, max. € 450,- p.jr.

    • Orthomoleculaire geneeskunde

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 40,- p. dag, max. € 450,- p.jr.

    • Orthopedische geneeskunde
      Geen dekking
    • Osteopathie

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 40,- p. dag, max. € 450,- p.jr.

    • Overige psychische zorgverlening

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 40,- p. dag, max. € 450,- p.jr.

    • Podo-orthesiologie
      Geen dekking
    • Shiatsutherapie

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 40,- p. dag, max. € 450,- p.jr.

    • Flebologie (alternatief genezer)
      Geen dekking
    • Proctologie (alternatief genezer)
      Geen dekking
  • Hulpmiddelen (w.o. brillen en lenzen)
    • Brillen en lenzen
      • Brillen

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 150,- 1 x p. 3 jr.

      • (Contact)lenzen

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 150,- 1 x p. 3 jr.

      • Wettelijke eigen bijdrage gezichtshulpmiddelen
        Geen dekking
      • Kortingsregelingen brillen en lenzen

        Aanvullende verzekering:

        kortingsregeling bij verschillende ketens

    • Reglement hulpmiddelen
      • Hoortoestel
        Geen dekking
      • Allergeenvrije schoenen
        Geen dekking
      • Verbandschoenen
        Geen dekking
      • Orthopedisch schoeisel
        Geen dekking
      • Pruiken

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 100,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering); hoofdbedekking bij medische behandeling of alopecia: 100%, max. € 100,- p.jr.

      • Alarmeringsapparatuur
        Geen dekking
      • Abonnementskosten alarmeringsapparatuur

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100% (op medische indicatie)
        Niet-gecontracteerd:   100%, max. € 100,- p.jr. (op medische indicatie)

      • Uitwendige hulpmiddelen ter vervanging van onderdelen van het menselijk lichaam
        Geen dekking
      • (Mamma)borstprothese

        Aanvullende verzekering:

        100% vergoeding van plakstrips; kunsttepel of mamillaprothese (maatwerktepelprothese): 100%

      • Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in het bewegingssysteem
        Geen dekking
      • Brace / spalken (kortdurend gebruik)

        Aanvullende verzekering:

        handspalk: max. € 40,- p.jr. (vinger- of kleine duimspalk), max. € 60,- p.jr. (pols-, hand- of grote duimspalk), max. € 90,- p.jr. (dynamische of statische spalk); sport- of koelbrace: 100%, max. € 50,- 1 x p.jr.

      • Uitwendig hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie van het oog
        Geen dekking
      • Hulphonden
        Geen dekking
      • Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie
        Geen dekking
      • Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij urinelozing en stoelgang

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   Transtherapie tegen incontinentie huurkosten: 100%
        Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding

      • Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate van bewustzijn
        Geen dekking
      • Hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid
        Geen dekking
      • Uitwendige hulpmiddelen voor opheffen gevolgen functiestoornissen in het ademhalingsstelsel
        Geen dekking
      • Inhalator (w.o. aerochamber)
        Geen dekking
      • MRA (Snurkbeugel)
        Geen dekking
      • Slaap Positie Trainer (SPT)
        Geen dekking
      • Injectiespuiten en -pennen met toebehoren
        Geen dekking
      • Elastische kousen en compressietherapie
        Geen dekking
      • Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van de bloedsuikerspiegel
        Geen dekking
      • Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding
        Geen dekking
      • Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan en ter compensatie van beperkingen in het spreken
        Geen dekking
      • Hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering
        Geen dekking
      • Uitwendige electrostimulator (tbv pijnvermindering)

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   geboorteTENS: 100% (eenmalig)
        Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding

      • Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden met toebehoren
        Geen dekking
      • Hulpmiddelen voor verzorging en verpleging op bed
        Geen dekking
      • Loophulpmiddelen
        Geen dekking
    • Overige hulpmiddelen
      • Bewakingsapparatuur voor baby's (wiegendood)
        Geen dekking
      • Epilepsie alarmering
        Geen dekking
      • Plaswekker

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 100,- (eenmalig)

      • ADL-Hulpmiddelen
        Geen dekking
      • Steunzolen

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 150,- p.jr. (waaronder max. 1 paar steunzolen)

      • Heupondersteuningsband / beschermer
        Geen dekking
      • Iontoforese-apparaat
        Geen dekking
      • Allergeenvrije en stofdichte hoezen
        Geen dekking
      • Leesstandaard
        Geen dekking
      • Steunpessarium
        Geen dekking
      • Gehoorbescherming
        Geen dekking
      • Probe
        Geen dekking
      • Defibrilator
        Geen dekking
  • Hulp in het buitenland
    • Maximale verblijfsduur

      Aanvullende verzekering:

      365 dagen

    • Dekkingsgebied

      Aanvullende verzekering:

      Wereld

    • Hulpverlening door alarmcentrale

      Aanvullende verzekering:

      Zilveren Kruis Alarmcentrale uitgevoerd door Eurocross

    • Spoedeisende medische zorg

      Aanvullende verzekering:

      100% (aanvulling op de basisverzekering)

    • Spoedeisende behandeling tandarts

      Aanvullende verzekering:

      tot 18 jr: 100% (aanvulling op de basisverzekering)

    • Niet-spoedeisende medische zorg

      Aanvullende verzekering:

      max. 100% NL-tarief voor zorg die is opgenomen in de aanvullende verzekering; overnachtings/vervoerskosten bij expertisebehandelingen in het buitenland: max. € 75,- p. nacht (overnachting), vliegtuigvervoer 100% (Economy Class), openbaar vervoer 100% (laagste klasse), eigen vervoer en taxivervoer max. € 0,40 p. km., gezamenlijk tot max. € 5.000,- (u, en uw begeleider en uw gezinsleden samen)

    • Medisch noodzakelijk ziekenvervoer

      Aanvullende verzekering:

      100% (aanvulling op de basisverzekering)

    • Reiskosten ziekenhuisbezoek

      Aanvullende verzekering:

      kosten bezoekers bij opname in België of Duitsland: 100%, max. € 35,- p. dag, max. € 500,- p.jr. voor alle bezoek tezamen (reiskosten: € 0,40 p.km.), voor vervoer geldt een eigen betaling van € 100,- p.jr

    • Repatriëring bij ziekte / ongeval

      Aanvullende verzekering:

      100%

    • Repatriëring na overlijden

      Aanvullende verzekering:

      100%

    • Repatriëring gezonde kinderen / meeverzekerde
      Geen dekking
    • Begrafenis / crematie in het buitenland
      Geen dekking
    • Medisch noodzakelijke medicijnen

      Aanvullende verzekering:

      100% (aanvulling op de basisverzekering); spoedeisende farmaceutische zorg in het buitenland: 100%, max. € 50,- p.jr.

    • Voorschot geneeskundige kosten
      Geen dekking
    • Noodzakelijke telefoonkosten
      Geen dekking
    • Opsporing / redding
      Geen dekking
    • Organisatie toezending medicijnen
      Geen dekking
    • Vaccinaties

      Aanvullende verzekering:

      Gecontracteerd:   consulten en vaccinaties: 100%; preventieve geneesmiddelen (zoals malariapillen): 100%
      Niet-gecontracteerd:   consulten en vaccinaties: 100%, max. € 100,- p.jr.; preventieve geneesmiddelen (zoals malariapillen): geen vergoeding

  • Geneesmiddelen
    • Anticonceptiva

      Aanvullende verzekering:

      Gecontracteerd:   100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)
      Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding

    • Condooms
      Geen dekking
    • Hormoonspiraal

      Aanvullende verzekering:

      Gecontracteerd:   100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)
      Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding

    • Koperspiraal

      Aanvullende verzekering:

      Gecontracteerd:   100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)
      Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding

    • Nuva-ring

      Aanvullende verzekering:

      Gecontracteerd:   100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)
      Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding

    • Implantaat

      Aanvullende verzekering:

      Gecontracteerd:   100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)
      Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding

    • Prikpil

      Aanvullende verzekering:

      Gecontracteerd:   100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)
      Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding

    • Pleister

      Aanvullende verzekering:

      Gecontracteerd:   100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)
      Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding

    • Pessarium

      Aanvullende verzekering:

      Gecontracteerd:   100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)
      Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding

    • Vrouwencondoom
      Geen dekking
    • Zelfzorg geneesmiddelen
      Geen dekking
    • Geneesmiddelen bij allergie
      Geen dekking
    • Geneesmiddelen om de maag leeg te maken
      Geen dekking
    • Geneesmiddelen tegen diarree
      Geen dekking
    • Kalktabletten
      Geen dekking
    • Kunsttranen
      Geen dekking
    • Laxeermiddelen
      Geen dekking
    • Maagzuurremmers
      Geen dekking
    • Voorgeschreven geneesmiddelen
      • Geneesmiddelen (Reglement Farmaceutische Zorg)
        Geen dekking
      • Buiten Reglement Farmaceutische Zorg

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100%, max. € 750,- p.jr. (beperkt aantal middelen); melatonine: 100%, alleen indien levering door De Nationale Apotheek
        Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding

      • Eigen bijdrage GVS (Geneesmiddelen Vergoeding Systeem)
        Geen dekking
      • Dieetproducten en preparaten
        Geen dekking
      • Antidepressiva
        Geen dekking
      • Antistollingsmiddelen
        Geen dekking
      • Cholesterolverlagende middelen
        Geen dekking
      • Middelen voor erectiestoornissen
        Geen dekking
      • Middelen voor slapeloosheid

        Aanvullende verzekering:

        melatonine: 100%, alleen indien levering door De Nationale Apotheek

      • Middelen ter bevordering van de haargroei
        Geen dekking
      • Slaap- en kalmeringsmiddelen
        Geen dekking
      • Slijmoplossende middelen
        Geen dekking
      • Bloeddrukverlagers
        Geen dekking
      • Middelen bij ADHD
        Geen dekking
  • Huisarts en ziekenhuiszorg
    • Huisarts
      • Consult door huisarts
        Geen dekking
      • Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
        Geen dekking
      • Hulp voor kinderen met overgewicht
        Geen dekking
      • Laboratoriumonderzoek via huisarts
        Geen dekking
      • Eerstelijnsverblijf (kortdurend verblijf)
        Geen dekking
      • Geneeskundige zorg voor speciale patiëntgroepen
        Geen dekking
    • Ziekenhuiszorg
      • Logeerhuis

        Aanvullende verzekering:

        bezoek ziekenhuis, GGZ-instelling of hospice: 100%, max. € 35,- p. nacht, max. € 500,- p.jr. voor alle bezoek tezamen, voor gemaakte overnachtings- en/of vervoerskosten (reiskosten: € 0,40 p.km. of kosten openbaar vervoer), voor vervoer geldt een eigen betaling van € 100,- p.jr

      • Poliklinische hulp
        Geen dekking
      • Ziekenhuisopname
        Geen dekking
      • Psychiatrische ziekenhuisopname
        Geen dekking
      • Ziekenhuisopname Comfortdekking
        Geen dekking
      • Zelfstandig behandelcentrum
        Geen dekking
      • Reiskosten ziekenbezoek

        Aanvullende verzekering:

        overnachtings- en vervoerskosten bezoek ziekenhuis, GGZ-instelling of hospice: 100%, max. € 35,- p. dag, max. € 500,- p.jr. voor alle bezoek tezamen (reiskosten: € 0,40 p.km.), voor vervoer geldt een eigen betaling van € 100,- p.jr

    • Medisch-specialistische zorg
      • Plastische / cosmetische chirurgie
        Geen dekking
      • Plaatsen van borst(mamma)prothesen
        Geen dekking
      • Bovenooglidcorrectie
        Geen dekking
      • Astmacentrum Davos
        Geen dekking
      • Buikwandcorrectie
        Geen dekking
      • Flapoorcorrectie

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100% (tot 18 jr.)
        Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding

      • Behandeling tegen snurken
        Geen dekking
      • Transplantatie
        Geen dekking
      • Sterilisatie

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100%
        Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding

      • Refertilisatie
        Geen dekking
      • Besnijdenis
        Geen dekking
      • Transgenderzorg
        Geen dekking
      • Ooglaserbehandeling en lensimplantatie

        Aanvullende verzekering:

        Ooglaseren en lensimplantatie: 100%, max. € 500,- (eenmalig)

      • Kortingsregelingen ooglaserbehandeling
        Geen dekking
      • Abortus
        Geen dekking
      • Medisch specialistische revalidatie
        Geen dekking
      • Geriatrische revalidatiezorg
        Geen dekking
      • Zorg bij complex chronische longaandoeningen
        Geen dekking
      • Audiologische hulp
        Geen dekking
      • Erfelijkheidsonderzoek en advisering
        Geen dekking
      • Dialyse
        Geen dekking
      • Oncologische aandoeningen bij kinderen
        Geen dekking
      • MammaPrint
        Geen dekking
      • Mechanische beademing
        Geen dekking
      • Trombosedienst
        Geen dekking
      • Caissonziekte
        Geen dekking
      • Second opinion

        Aanvullende verzekering:

        door Royal Doctors: 100%

      • Röntgenonderzoek
        Geen dekking
      • Flebologie
        Geen dekking
      • Proctologie
        Geen dekking
      • Obesitasbehandeling
        Geen dekking
      • Psoriasis (dag)behandeling
        Geen dekking
      • Sportarts

        Aanvullende verzekering:

        sportmedisch onderzoek: 100%, max. € 250,- p.jr. alleen bij aangewezen organisaties ; sportmedisch begeleiding: 100%, max. € 250,- p.jr. alleen bij aangewezen organisaties

    • Preventieve geneeskunde
      • Griepvaccinatie
        Geen dekking
      • Hepatitis B vaccinatie
        Geen dekking
      • Rode hond vaccinaties
        Geen dekking
      • PKU/CHT/AGS onderzoek ofwel hielprik
        Geen dekking
      • Inentingen voor jonge kinderen
        Geen dekking
      • Onderzoek naar stofwisselingsziekten
        Geen dekking
      • Preventief medisch onderzoek (health check)

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100%, max. € 250,- p.jr.
        Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding

      • Baarmoederhalskankeronderzoek
        Geen dekking
      • Borstkankeronderzoek
        Geen dekking
      • Prostaatonderzoek
        Geen dekking
      • Hart- en bloedvatenonderzoek
        Geen dekking
      • Darmkankeronderzoek
        Geen dekking
      • Cholesterolonderzoek
        Geen dekking
      • Electrocardiogram
        Geen dekking
      • Diabetesonderzoek
        Geen dekking
  • Ziekenvervoer
    • Ziekenvervoer met eigen vervoer
      Geen dekking
    • Ziekenvervoer per openbaar vervoer
      Geen dekking
    • Ziekenvervoer per taxi
      Geen dekking
    • Ziekenvervoer per rolstoeltaxi / bus
      Geen dekking
    • Ziekenvervoer per ambulance
      Geen dekking
    • Ziekenvervoer per helicopter
      Geen dekking
  • Verpleging, verzorging en begeleiding
    • Thuiszorg en welzijnsvoorzieningen
      • Huishoudelijke verzorging
        Geen dekking
      • Persoonlijke verzorging
        Geen dekking
      • Verpleging en verzorging zonder verblijf (wijkverpleging)
        Geen dekking
      • Zintuiglijk gehandicaptenzorg
        Geen dekking
      • Begeleiding / dagbesteding
        Geen dekking
      • Woningaanpassing
        Geen dekking
      • Vervoersvoorzieningen
        Geen dekking
      • Hulpmiddelen
        Geen dekking
      • Mantelzorg vervangend

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   mantelzorgvervanging: 100%, 1x max. 120 uur voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.; Tijdelijke huishoudelijke hulp bij mantelzorgondersteuning: 100%, 1x max. € 450,- voor 3 aaneengesloten maanden p.jr.
        Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding

      • Mantelzorgmakelaar of -coach

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100%, max. 3 uur p.jr.
        Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding

      • Mantelzorg cursus

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 150,- p.jr. (alleen bij aangewezen organisaties)

      • Terminale zorg / Hospice

        Aanvullende verzekering:

        hospice: 100%, max. € 40,- p. dag

      • Kinderopvang

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100%, max. 50 uur p. week vanaf de 3e dag tijdens ziekenhuisopname (ouder(s)) tot en met de 3e dag na ontslag (voor kinderen tot 12 jaar)
        Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding

      • Eigen bijdrage Wlz
        Geen dekking
    • Herstel-, kuur- en vakantieoorden
      • Herstellingsoorden / zorghotels
        Geen dekking
      • Psoriasis kuuroorden
        Geen dekking
      • Reuma kuuroorden
        Geen dekking
      • Therapeutisch kamp voor kinderen met een chronische aandoening

        Aanvullende verzekering:

        tot 18 jaar: 100%, max. € 150,- p.jr. (alleen bij geselecteerde aanbieders)

      • Vakantiereizen voor zieken
        Geen dekking
  • Cursussen en extra vergoedingen
    • Cursussen

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 115,- p.jr. per cursus (diverse cursussen)

    • Cursus slapen

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 250,- p.jr. via Somnio, Somnox of een thuiszorginstelling

    • Cursus mentaal

      Aanvullende verzekering:

      Programma Veerkrachtig Ouderschap: 100%, max. €250,- p.jr. (alleen via aangewezen zorgverleners)

    • Cursus voeding

      Aanvullende verzekering:

      Cursus afvallen: 100%, max. € 250,- p.jr.

    • Cursus bewegen

      Aanvullende verzekering:

      Programma Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO): 100%, max. €115,- p. jr. alleen via aangewezen zorgverleners

    • Zwangerschapscursussen

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 50,- p. zwangerschap; Slimmer Zwanger: 1 abonnement (eenmalig)

    • Cursus patiëntenvereniging

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 115,- p.jr. per cursus (diverse cursussen)

    • Lidmaatschap patiëntenvereniging
      Geen dekking
    • Therapieën door patiëntenverenigingen
      Geen dekking
    • Stoppen met roken
      Geen dekking
    • Leefstijlprogramma
      Geen dekking
    • Fitness
      Geen dekking
    • Rechtsbijstandsverzekering
      Geen dekking
    • Reisverzekering
      Geen dekking
    • Ongevallenverzekering
      Geen dekking
    • Extra diensten

      Aanvullende verzekering:

      Tweede Arts Online: 100%; online coachingstraject van FysioRunning: 1 x p.jr.

Verzekeringen

Zilveren Kruis zorgverzekering