Reviews van Zilveren Kruis zorgverzekering

Zeggen zogenaamd geen betalingen te ontvangen terwijl de premie gewoon betaald is ovv relatienummer. Sturen alles door naar het incassobureau, om het dan weer terug te draaien, want toch was de betaling er ineens wel. Maar de incassokosten moet je wel betalen want dat is niet hun pakkie aan. Tussendoor wordt je aangemeld als wanbetaler met natuurlijk extra kosten.. Eigen risico van €15,55 naar het incassobureau doorsturen terwijl er 127,95 teveel betaald is, maar dat kunnen ze niet verrekenen, dus wordt het totale bedrag teruggestort.... En dat terwijl je netjes op tijd je premie betaald... kortom een administratie waar ze hun werk niet goed doen en de klant zit met extra kosten

Men koopt voor laag bedrag hulp af bij ziekenhuizen. Als dan die uren/budget op is t.o.v. wat voordelig is ingekocht, dan moet je naar een ander ziekenhuis! Dus als je op de wachtlijststaat bij psychiatrische afdeling om een verslaving op te lossen (zoals ik meemaak voor mijn kamerhuurder) en die is snikkend aan het wachten op behandeling (met alle gevolgen van dien) dan hoor je doodleuk na 4 weken wachten (en dat is lang als je ziek bent); Oh, het budget is op; Nu kan je kiezen; nog eens 5 weken wachten of naar een ander ziekenhuis heel ver weg opnieuw daar op de wachtlijst. Maar de kamerhuurder heeft geen vervoer en geen geld daartoe en daarnaast komt hij dan weer onderaan die andere wachtlijst van dat andere ziekenhuis. Dat geeft veel bellen en vragen van kastjes naar muur?! Vergoed een ziekenhuis nu wel of niet?! Dat speelt op het eind van het jaar als het ingekochte budget op is.