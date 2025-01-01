VGZ zorgverzekering afsluiten

Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van VGZ vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.

Is een VGZ zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren.

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Premies zorgverzekeringen VGZ 2026

Hieronder vind je de premies per maand van VGZ voor 2026. Korting bij jaarbetaling 1%.

VGZ Maandpremie 2026 Basisverzekering Basis Keuze (natura) €149,90 Basisverzekering Ruime Keuze (natura) €154,25 Basisverzekering Eigen Keuze (combinatie) €171,65 Aanvullend Instap €6,50 Aanvullend Goed €11,50 Aanvullend Beter €28,50 Aanvullend Best €47,60 Tand Instap €9,50 Tand Goed €15,85 Tand Beter €28,85 Tand Best €58,00

Over VGZ zorgverzekering

VGZ is het grootste merk van Coöperatie VGZ. Daaronder vallen ook VGZBewuzt, IZA, IZZ (VGZ), UMC Zorgverzekering, Zekur en Zorgzaam.