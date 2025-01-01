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VGZ VGZ Aanvullend Best

VGZ
Is een VGZ VGZ Aanvullend Best ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Vergelijk deze verzekering met andere (aanvullende) zorgverzekeringen in onze Zorgvergelijker. Je ziet dan meteen wat een VGZ VGZ Aanvullend Best meer of minder biedt dan andere zorgverzekeringen.

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Contactgegevens VGZ

  • Telefoonnummer:
    0900 - 84 90
  • E-mail:
    Stel vraag via formulier
  • Website:
    www.vgz.nl
  • Adres:

    Postbus 445
    5600 AK Eindhoven

Kwaliteitsoordeel

  • Polisvoorwaarden (80%)
    6,5
  • Zorginkoop (20%)
    0,0
  • Dienstverlening (0%)
    0,0
  • Kwaliteitsoordeel
    5,2

Kenmerken

  • Verzekeraar
    VGZ
  • Polis
    VGZ Aanvullend Best
  • Maandpremie 
    € 47,60
  • Directe acceptatie 

Alle vergoedingen van deze polis

Door op de onderstaande categorieën te klikken, zie je waar je wel/niet voor verzekerd bent met deze verzekering. Hoe hoger de score, hoe uitgebreider de dekking is.

  • Therapieën
    • Fysio- en oefentherapie
      • Fysio- en oefentherapie vanaf 18 jaar

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100%, max. 20 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie
        Niet-gecontracteerd:   lagere vergoeding per behandeling

      • Fysio- en oefentherapie tot 18 jaar

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100%, max. 20 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie
        Niet-gecontracteerd:   lagere vergoeding per behandeling

      • Fysio- en oefentherapie vanaf 18 jaar bij een chronische aandoening

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100%, max. 20 behandelingen p.jr.
        Niet-gecontracteerd:   lagere vergoeding per behandeling

      • Fysio- en oefentherapie tot 18 jaar bij een chronische aandoening
        Geen dekking
      • Fysio- en oefentherapie bij etalagebenen

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100%, max. 20 behandelingen p.jr.
        Niet-gecontracteerd:   lagere vergoeding per behandeling

      • Fysio- en oefentherapie bij COPD stadium II of hoger
        Geen dekking
      • Oefentherapie bij knie- en heupartrose

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100%, max. 20 behandelingen p.jr.
        Niet-gecontracteerd:   lagere vergoeding per behandeling

      • Oefentherapie bij axiale spondyloartritis
        Geen dekking
      • Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100%, max. 20 behandelingen p.jr.
        Niet-gecontracteerd:   lagere vergoeding per behandeling

      • Fysio- en oefentherapie bij ernstige reumatoïde artritis
        Geen dekking
      • Valpreventie
        Geen dekking
      • (Extra) fysiotherapie na een ongeval
        Geen dekking
      • Fysiotherapie meenemen
        Geen dekking
      • Fysiotherapeutische (na)zorgtrajecten
        Geen dekking
      • Fysiotherapie app

        Aanvullende verzekering:

        VGZ Soepel en Sterk Coach app

    • Paramedische zorg
      • Ergotherapie

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. 5 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

      • Diëtetiek

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. 4 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

      • Gewichtsconsulent

        Aanvullende verzekering:

        gewichtsconsulenten: 100%, max. € 150,- p.jr.

      • Orthoptische behandeling
        Geen dekking
      • Podotherapie

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 500,- p.jr.

      • Podologie
        Geen dekking
      • Logopedie
        Geen dekking
      • Dyslexiebehandelingen
        Geen dekking
      • Stottertherapie
        Geen dekking
      • Adem- en ontspanningstherapie

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.

      • Zorg bij hormonale klachten

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 500,- p.jr.

      • Begeleid / aangepast bewegen (beweegprogramma's)
        Geen dekking
      • Hydrotherapie (therapeutisch zwemmen)
        Geen dekking
      • Paramedische herstelzorg na ernstige COVID-19
        Geen dekking
    • Huidtherapie
      • Acnetherapie

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 85,- p. dag, max. € 350,- p.jr.

      • Camouflagetherapie

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 85,- p. dag, max. € 350,- p.jr., max. 1 behandeling pr.jr. (incl. camouflagemiddelen)

      • Elektrische / laserepilatie

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 85,- p. dag, max. € 350,- p.jr. (vanaf 16 jr.)

      • Vaat- en/of pigmentbehandeling
        Geen dekking
      • Psoriasis UVB (lichtbak)therapie
        Geen dekking
      • Bindweefselmassage
        Geen dekking
      • Periostmassage
        Geen dekking
      • Pedicure

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 500,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet)

    • Psychische hulpverlening
      • Geestelijke gezondheidszorg
        Geen dekking
      • Mindfulness

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 350,- p.jr.

      • Seksuologie

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 60,- per zitting, max. 4 zittingen p.jr.

      • Psychosociale oncologie
        Geen dekking
      • Orthopedagogie
        Geen dekking
  • Tandheelkundige hulp vanaf 18 jaar
    • Consultatie en diagnostiek
      Geen dekking
    • Maken en beoordelen foto
      Geen dekking
    • Preventieve mondzorg
      Geen dekking
    • Verdoving
      Geen dekking
    • Verdoving door middel van roesje
      Geen dekking
    • Vullingen
      Geen dekking
    • Wortelkanaalbehandeling
      Geen dekking
    • Kronen en bruggen
      Geen dekking
    • Kaakgewrichtsbehandelingen / gnathologie
      Geen dekking
    • Chirurgie
      Geen dekking
    • Kunstgebit

      Aanvullende verzekering:

      100% (vergoeding eigen bijdrage)

    • Partiële prothetische voorzieningen
      Geen dekking
    • Tandvleesbehandeling / parodontologie
      Geen dekking
    • Implantaten / implantologie

      Aanvullende verzekering:

      100% (ivm implantaatgedragen gebitsprothese)

    • Geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten
      Geen dekking
    • (Extra) tandartsdekking na een ongeval
      Geen dekking
    • In een Wlz instelling
      Geen dekking
  • Tandheelkundige hulp tot 18 jaar
    • Consultatie en diagnostiek
      Geen dekking
    • Maken en beoordelen foto
      Geen dekking
    • Preventieve mondzorg
      Geen dekking
    • Verdoving
      Geen dekking
    • Verdoving door middel van roesje
      Geen dekking
    • Vullingen
      Geen dekking
    • Wortelkanaalbehandeling
      Geen dekking
    • Kronen en bruggen
      Geen dekking
    • Kaakgewrichtsbehandelingen / gnathologie
      Geen dekking
    • Chirurgie
      Geen dekking
    • Prothetische voorzieningen / kunstgebit
      Geen dekking
    • Tandvleesbehandeling / parodontologie
      Geen dekking
    • Implantaten / implantologie

      Aanvullende verzekering:

      100% (ivm implantaatgedragen gebitsprothese)

    • Geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten
      Geen dekking
    • (Extra) tandartsdekking na een ongeval
      Geen dekking
    • In een Wlz instelling
      Geen dekking
  • Orthodontie
    • Orthodontie tot 18 jaar
      Geen dekking
    • Orthodontie vanaf 18 jaar
      Geen dekking
  • Zwangerschap en bevalling
    • Consultatiebureau
      Geen dekking
    • Geboorte / adoptie-uitkering

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. 12 uur per adoptie

    • Kraamzorg
      • Kraamzorg in ziekenhuis (medische noodzaak)
        Geen dekking
      • Kraamzorg in ziekenhuis (zonder medische noodzaak)

        Aanvullende verzekering:

        100% (vergoeding eigen bijdrage)

      • Kraamzorg thuis, kraaminrichting / hotel

        Aanvullende verzekering:

        100% (vergoeding eigen bijdrage)

      • Uitgestelde / aanvulling kraamzorg

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. 12 uur per bevalling

      • Couveuse nazorg
        Geen dekking
      • Kraampakket

        Aanvullende verzekering:

        100%

      • Prenatale screening
        Geen dekking
      • Lactatiekundige hulp (borstvoedingsproblemen)

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 200,- p. bevalling

      • Borstkolf

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 80,- eenmalig

    • Verloskundige hulp
      • Echoscopisch onderzoek
        Geen dekking
      • Klinische bevalling (medische noodzaak)
        Geen dekking
      • Poliklinische bevalling (medische noodzaak)
        Geen dekking
      • Poliklinische bevalling (zonder medische noodzaak)

        Aanvullende verzekering:

        100% (vergoeding eigen bijdrage)

      • Thuisbevalling
        Geen dekking
    • Vruchtbaarheidsbehandelingen
      • Vruchtbaarheidsbehandelingen (IVF, ICSI, KI, OI en IUI)
        Geen dekking
      • Invriezen en bewaren van eicellen of sperma/semen
        Geen dekking
  • Alternatieve geneeswijzen
    • Behandelingen alternatief genezer

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.

    • Geneesmiddelen alternatief genezer

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 500,- p.jr.

    • Acupunctuur

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.

    • Antroposofie

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.

    • Chiropractie

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.

    • Fytotherapie

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.

    • Homeopathie

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.

    • Iriscopie

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.

    • Manuele geneeskunde

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.

    • Moermantherapie

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.

    • Natuurgeneeskunde

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.

    • Neuraaltherapie

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.

    • Orthomanuele geneeskunde

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.

    • Orthomoleculaire geneeskunde

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.

    • Orthopedische geneeskunde
      Geen dekking
    • Osteopathie

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.

    • Overige psychische zorgverlening

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.

    • Podo-orthesiologie
      Geen dekking
    • Shiatsutherapie

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.

    • Flebologie (alternatief genezer)
      Geen dekking
    • Proctologie (alternatief genezer)
      Geen dekking
  • Hulpmiddelen (w.o. brillen en lenzen)
    • Brillen en lenzen
      • Brillen

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 125,- p. 3 jr.

      • (Contact)lenzen

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 125,- p. 3 jr.

      • Wettelijke eigen bijdrage gezichtshulpmiddelen

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

      • Kortingsregelingen brillen en lenzen
        Geen dekking
    • Reglement hulpmiddelen
      • Hoortoestel

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 500,- p.jr. (batterijen en eigen bijdrage)

      • Allergeenvrije schoenen
        Geen dekking
      • Verbandschoenen
        Geen dekking
      • Orthopedisch schoeisel
        Geen dekking
      • Pruiken

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 500,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering) en een tegemoetkoming in de kosten voor een mutssja.

      • Alarmeringsapparatuur
        Geen dekking
      • Abonnementskosten alarmeringsapparatuur
        Geen dekking
      • Uitwendige hulpmiddelen ter vervanging van onderdelen van het menselijk lichaam
        Geen dekking
      • (Mamma)borstprothese

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 500,- p.jr. (plakstrips, borstprothese BH, prothese badpak en schoonmaakmiddelen)

      • Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in het bewegingssysteem
        Geen dekking
      • Brace / spalken (kortdurend gebruik)
        Geen dekking
      • Uitwendig hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie van het oog
        Geen dekking
      • Hulphonden
        Geen dekking
      • Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie
        Geen dekking
      • Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij urinelozing en stoelgang
        Geen dekking
      • Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate van bewustzijn
        Geen dekking
      • Hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid
        Geen dekking
      • Uitwendige hulpmiddelen voor opheffen gevolgen functiestoornissen in het ademhalingsstelsel
        Geen dekking
      • Inhalator (w.o. aerochamber)
        Geen dekking
      • MRA (Snurkbeugel)
        Geen dekking
      • Slaap Positie Trainer (SPT)
        Geen dekking
      • Injectiespuiten en -pennen met toebehoren
        Geen dekking
      • Elastische kousen en compressietherapie
        Geen dekking
      • Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van de bloedsuikerspiegel
        Geen dekking
      • Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding
        Geen dekking
      • Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan en ter compensatie van beperkingen in het spreken
        Geen dekking
      • Hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering
        Geen dekking
      • Uitwendige electrostimulator (tbv pijnvermindering)
        Geen dekking
      • Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden met toebehoren
        Geen dekking
      • Hulpmiddelen voor verzorging en verpleging op bed
        Geen dekking
      • Loophulpmiddelen
        Geen dekking
    • Overige hulpmiddelen
      • Bewakingsapparatuur voor baby's (wiegendood)
        Geen dekking
      • Epilepsie alarmering
        Geen dekking
      • Plaswekker

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 500,- p.jr. (eenmalig) (incl. bandages, leeftijd: 6 tot 18 jr.)

      • ADL-Hulpmiddelen

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 500,- p.jr.

      • Steunzolen

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 180,- p.jr.

      • Heupondersteuningsband / beschermer
        Geen dekking
      • Iontoforese-apparaat
        Geen dekking
      • Allergeenvrije en stofdichte hoezen
        Geen dekking
      • Leesstandaard
        Geen dekking
      • Steunpessarium

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 500,- p.jr.

      • Gehoorbescherming
        Geen dekking
      • Probe
        Geen dekking
      • Defibrilator
        Geen dekking
  • Hulp in het buitenland
    • Maximale verblijfsduur

      Aanvullende verzekering:

      365 dagen

    • Dekkingsgebied

      Aanvullende verzekering:

      Wereld

    • Hulpverlening door alarmcentrale

      Aanvullende verzekering:

      100% (ANWB Alarmcentrale)

    • Spoedeisende medische zorg

      Aanvullende verzekering:

      100% (aanvulling op de basisverzekering)

    • Spoedeisende behandeling tandarts
      Geen dekking
    • Niet-spoedeisende medische zorg

      Aanvullende verzekering:

      Zie vergoeding voor fysiotherapie

    • Medisch noodzakelijk ziekenvervoer

      Aanvullende verzekering:

      100% (aanvulling op de basisverzekering)

    • Reiskosten ziekenhuisbezoek
      Geen dekking
    • Repatriëring bij ziekte / ongeval

      Aanvullende verzekering:

      100%

    • Repatriëring na overlijden

      Aanvullende verzekering:

      100%

    • Repatriëring gezonde kinderen / meeverzekerde
      Geen dekking
    • Begrafenis / crematie in het buitenland
      Geen dekking
    • Medisch noodzakelijke medicijnen

      Aanvullende verzekering:

      100% (aanvulling op de basisverzekering)

    • Voorschot geneeskundige kosten
      Geen dekking
    • Noodzakelijke telefoonkosten

      Aanvullende verzekering:

      100%

    • Opsporing / redding
      Geen dekking
    • Organisatie toezending medicijnen

      Aanvullende verzekering:

      100%

    • Vaccinaties

      Aanvullende verzekering:

      Gecontracteerd:   100%
      Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding

  • Geneesmiddelen
    • Anticonceptiva

      Aanvullende verzekering:

      Gecontracteerd:   100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)
      Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding

    • Condooms
      Geen dekking
    • Hormoonspiraal

      Aanvullende verzekering:

      Gecontracteerd:   100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)
      Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding

    • Koperspiraal

      Aanvullende verzekering:

      Gecontracteerd:   100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)
      Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding

    • Nuva-ring

      Aanvullende verzekering:

      Gecontracteerd:   100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)
      Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding

    • Implantaat

      Aanvullende verzekering:

      Gecontracteerd:   100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)
      Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding

    • Prikpil

      Aanvullende verzekering:

      Gecontracteerd:   100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)
      Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding

    • Pleister

      Aanvullende verzekering:

      Gecontracteerd:   100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)
      Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding

    • Pessarium

      Aanvullende verzekering:

      Gecontracteerd:   100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)
      Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding

    • Vrouwencondoom
      Geen dekking
    • Zelfzorg geneesmiddelen
      Geen dekking
    • Geneesmiddelen bij allergie
      Geen dekking
    • Geneesmiddelen om de maag leeg te maken
      Geen dekking
    • Geneesmiddelen tegen diarree
      Geen dekking
    • Kalktabletten
      Geen dekking
    • Kunsttranen
      Geen dekking
    • Laxeermiddelen
      Geen dekking
    • Maagzuurremmers
      Geen dekking
    • Voorgeschreven geneesmiddelen
      • Geneesmiddelen (Reglement Farmaceutische Zorg)
        Geen dekking
      • Buiten Reglement Farmaceutische Zorg
        Geen dekking
      • Eigen bijdrage GVS (Geneesmiddelen Vergoeding Systeem)
        Geen dekking
      • Dieetproducten en preparaten
        Geen dekking
      • Antidepressiva
        Geen dekking
      • Antistollingsmiddelen
        Geen dekking
      • Cholesterolverlagende middelen
        Geen dekking
      • Middelen voor erectiestoornissen
        Geen dekking
      • Middelen voor slapeloosheid
        Geen dekking
      • Middelen ter bevordering van de haargroei
        Geen dekking
      • Slaap- en kalmeringsmiddelen
        Geen dekking
      • Slijmoplossende middelen
        Geen dekking
      • Bloeddrukverlagers
        Geen dekking
      • Middelen bij ADHD
        Geen dekking
  • Huisarts en ziekenhuiszorg
    • Huisarts
      • Consult door huisarts
        Geen dekking
      • Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
        Geen dekking
      • Hulp voor kinderen met overgewicht
        Geen dekking
      • Laboratoriumonderzoek via huisarts
        Geen dekking
      • Eerstelijnsverblijf (kortdurend verblijf)
        Geen dekking
      • Geneeskundige zorg voor speciale patiëntgroepen
        Geen dekking
    • Ziekenhuiszorg
      • Logeerhuis

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 45,- p. nacht (afstand meer dan 40 km. van woonadres); Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis of familiehuis Daniël den Hoed: 100%

      • Poliklinische hulp
        Geen dekking
      • Ziekenhuisopname
        Geen dekking
      • Psychiatrische ziekenhuisopname
        Geen dekking
      • Ziekenhuisopname Comfortdekking
        Geen dekking
      • Zelfstandig behandelcentrum
        Geen dekking
      • Reiskosten ziekenbezoek
        Geen dekking
    • Medisch-specialistische zorg
      • Plastische / cosmetische chirurgie
        Geen dekking
      • Plaatsen van borst(mamma)prothesen
        Geen dekking
      • Bovenooglidcorrectie

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100% (indien medisch noodzakelijk)
        Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding

      • Astmacentrum Davos
        Geen dekking
      • Buikwandcorrectie

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100% (bij bepaalde indicaties)
        Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding

      • Flapoorcorrectie

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100% (tot 18 jr.)
        Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding

      • Behandeling tegen snurken
        Geen dekking
      • Transplantatie

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   vervoer i.v.m. transplantatie van organen: 100% (taxi); 100%, max. € 0,40 p.km. (vervoer met eigen auto)
        Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding als het taxivervoer betreft

      • Sterilisatie

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100%
        Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding

      • Refertilisatie
        Geen dekking
      • Besnijdenis
        Geen dekking
      • Transgenderzorg
        Geen dekking
      • Ooglaserbehandeling en lensimplantatie

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 500,- (eenmalig)

      • Kortingsregelingen ooglaserbehandeling
        Geen dekking
      • Abortus
        Geen dekking
      • Medisch specialistische revalidatie
        Geen dekking
      • Geriatrische revalidatiezorg
        Geen dekking
      • Zorg bij complex chronische longaandoeningen
        Geen dekking
      • Audiologische hulp
        Geen dekking
      • Erfelijkheidsonderzoek en advisering
        Geen dekking
      • Dialyse
        Geen dekking
      • Oncologische aandoeningen bij kinderen
        Geen dekking
      • MammaPrint
        Geen dekking
      • Mechanische beademing
        Geen dekking
      • Trombosedienst
        Geen dekking
      • Caissonziekte
        Geen dekking
      • Second opinion
        Geen dekking
      • Röntgenonderzoek
        Geen dekking
      • Flebologie
        Geen dekking
      • Proctologie
        Geen dekking
      • Obesitasbehandeling
        Geen dekking
      • Psoriasis (dag)behandeling
        Geen dekking
      • Sportarts

        Aanvullende verzekering:

        Sport Medisch Advies: 100%, max. € 500,- p.jr.

    • Preventieve geneeskunde
      • Griepvaccinatie
        Geen dekking
      • Hepatitis B vaccinatie
        Geen dekking
      • Rode hond vaccinaties
        Geen dekking
      • PKU/CHT/AGS onderzoek ofwel hielprik
        Geen dekking
      • Inentingen voor jonge kinderen
        Geen dekking
      • Onderzoek naar stofwisselingsziekten
        Geen dekking
      • Preventief medisch onderzoek (health check)

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 500,- p.jr.

      • Baarmoederhalskankeronderzoek
        Geen dekking
      • Borstkankeronderzoek
        Geen dekking
      • Prostaatonderzoek
        Geen dekking
      • Hart- en bloedvatenonderzoek
        Geen dekking
      • Darmkankeronderzoek
        Geen dekking
      • Cholesterolonderzoek

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 500,- p.jr.

      • Electrocardiogram
        Geen dekking
      • Diabetesonderzoek
        Geen dekking
  • Ziekenvervoer
    • Ziekenvervoer met eigen vervoer
      Geen dekking
    • Ziekenvervoer per openbaar vervoer
      Geen dekking
    • Ziekenvervoer per taxi
      Geen dekking
    • Ziekenvervoer per rolstoeltaxi / bus
      Geen dekking
    • Ziekenvervoer per ambulance
      Geen dekking
    • Ziekenvervoer per helicopter
      Geen dekking
  • Verpleging, verzorging en begeleiding
    • Thuiszorg en welzijnsvoorzieningen
      • Huishoudelijke verzorging
        Geen dekking
      • Persoonlijke verzorging
        Geen dekking
      • Verpleging en verzorging zonder verblijf (wijkverpleging)
        Geen dekking
      • Zintuiglijk gehandicaptenzorg
        Geen dekking
      • Begeleiding / dagbesteding
        Geen dekking
      • Woningaanpassing
        Geen dekking
      • Vervoersvoorzieningen
        Geen dekking
      • Hulpmiddelen
        Geen dekking
      • Mantelzorg vervangend

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100%, max. 15 dagen p.jr. (uitsluitend via Zorgadviseur)
        Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding

      • Mantelzorgmakelaar of -coach

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 750,- eenmalig (uitsluitend via Zorgadviseur)

      • Mantelzorg cursus

        Aanvullende verzekering:

        Therapieland: 100%, max. € 500,- p.jr.

      • Terminale zorg / Hospice

        Aanvullende verzekering:

        Erkend hospice: 100%, max. € 40,- p.dag

      • Kinderopvang
        Geen dekking
      • Eigen bijdrage Wlz
        Geen dekking
    • Herstel-, kuur- en vakantieoorden
      • Herstellingsoorden / zorghotels

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100%, max. € 100,- p.dag, max. € 2.000 p.jr.
        Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding

      • Psoriasis kuuroorden
        Geen dekking
      • Reuma kuuroorden
        Geen dekking
      • Therapeutisch kamp voor kinderen met een chronische aandoening
        Geen dekking
      • Vakantiereizen voor zieken
        Geen dekking
  • Cursussen en extra vergoedingen
    • Cursussen

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 500,- p.jr.

    • Cursus slapen

      Aanvullende verzekering:

      Therapieland: 100%, max. € 500,- p.jr.

    • Cursus mentaal

      Aanvullende verzekering:

      Therapieland: 100%, max. € 500,- p.jr.

    • Cursus voeding
      Geen dekking
    • Cursus bewegen
      Geen dekking
    • Zwangerschapscursussen

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 100,- p.jr.

    • Cursus patiëntenvereniging

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 500,- p.jr.

    • Lidmaatschap patiëntenvereniging
      Geen dekking
    • Therapieën door patiëntenverenigingen
      Geen dekking
    • Stoppen met roken
      Geen dekking
    • Leefstijlprogramma

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 500,- p.jr.

    • Fitness
      Geen dekking
    • Rechtsbijstandsverzekering
      Geen dekking
    • Reisverzekering
      Geen dekking
    • Ongevallenverzekering
      Geen dekking
    • Extra diensten
      Geen dekking

Verzekeringen

VGZ zorgverzekering