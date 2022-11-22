Wanneer vraag je zorgverzekering aan als je 18 wordt?

Als je 18 wordt, ben je zelf verantwoordelijk voor je zorgverzekering. Je kunt vanaf je 18e verjaardag een zorgverzekering aanvragen. Die gaat in op de eerste dag van de maand nadat je 18 bent geworden.

Je hebt vanaf je verjaardag 30 dagen de tijd om een zorgverzekering aan te vragen. Vraag je de zorgverzekering niet op tijd aan, dan krijg je mogelijk een boete. Wacht dus niet te lang. Vergelijk zorgverzekeringen via onze Vergelijker en kies een pakket dat bij jou past.

Wat verandert er in je zorgverzekering als je 18 wordt?

Als je 18 wordt betaal je premie voor je zorgverzekering vanaf de eerste dag van de maand na je 18e verjaardag. Dus als je op 27 september 18 wordt, betaal je per 1 oktober.

Doe je niets, dan blijf je verzekerd bij ouders

Je kunt ervoor kiezen om je huidige zorgverzekering aan te houden. Dan houd je dezelfde verzekering als nu, maar betaal je wel premie. Je hoeft hier verder niets voor te doen. Tenzij je ouders de verzekering hebben stopgezet. Sluit dan zelf een nieuwe verzekering af.

Overstappen kan ook

Je kunt ervoor kiezen om een ander pakket te nemen bij dezelfde zorgverzekeraar. Of je kunt overstappen naar een andere zorgverzekeraar. De verzekering van je ouders hoeft niet de beste optie voor je te zijn. De zorgbehoefte van een 18-jarige verschilt vaak met van die van iemand van bijvoorbeeld 50 jaar.

Als je een nieuwe verzekering afsluit, kun je de overstapservice gebruiken. Hierbij zegt je nieuwe verzekeraar de verzekering bij de oude verzekeraar op.​​

Eigen risico €385 per jaar

Je hebt niet alleen met een verzekeringspremie te maken, maar ook met een eigen risico van €385. Dat betekent dat je de eerste €385 aan zorgkosten, waarvoor een eigen risico geldt, zelf betaalt. Dit bedrag geldt per jaar. Dus als je bijvoorbeeld pas per 1 oktober premie betaalt, is je eigen risico €96,25 voor dat jaar.

Tip: Als je amper of geen zorgkosten verwacht, kun je besparen op je premie door het eigen risico te verhogen. Bepaal zelf of dat voor jou verstandig is.

Zorgverzekering 18 jaar thuiswonend

Woon je bij je ouders als je 18 wordt? Ook als je thuiswonend bent, ben je zelf verantwoordelijk voor je zorgverzekering. Het maakt daarvoor niet uit of je nog bij je ouders woont of dat je uitwonend bent.

Welke zorgverzekering is het beste voor 18-jarige?

Allereerst is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen een basisverzekering en een aanvullende zorgverzekering. Een basisverzekering is verplicht. Een aanvullende zorgverzekering is niet verplicht.

Verschillende basiszorgverzekeringen

Er zijn verschillende soorten basisverzekeringen: de naturapolis of de combinatiepolis. Per 2026 zijn er geen budgetpolissen meer. De voorwaarden verschillen als het gaat om vergoeding en keuzevrijheid. Met de meeste zorgverzekeraars kun je telefonisch contact opnemen. Met sommige kan dat alleen digitaal. Vaak is daar de premie ook iets lager.

Aanvullende zorgverzekering

Een aanvullende zorgverzekering is een verzekering die je kunt afsluiten bovenop de basisverzekering. De basisverzekering vergoedt namelijk niet alles. Als je veel zorgkosten verwacht, dan kan een aanvullende verzekering handig zijn. Je kunt je bijvoorbeeld extra verzekeren voor tandartszorg, zorg in het buitenland, orthodontie en allerlei therapieën, zoals fysiotherapie.

Wil je weten welke zorgverzekering het best bij jou past als 18-jarige? Gebruik onze Zorgvergelijker en vul je wensen in.

Tip: Studeer je? Lees dan ook onze informatie over zorgverzekeringen voor studenten.

Hoe vraag je een zorgverzekering aan als 18-jarige?

Weet je al welke zorgverzekeraar het beste bij je past? Dan kun je je nieuwe zorgverzekering afsluiten. Je hebt in elk geval de volgende gegevens nodig bij het afsluiten van een zorgverzekering:

Burgerservicenummer

Rekeningnummer

Geldig woonadres

Wat kost een zorgverzekering voor een 18-jarige?

De kosten van een aanvullende zorgverzekering lopen sterk uiteen. Wat een zorgverzekering kost, is afhankelijk van je zorgwensen.

Ben je op zoek naar de goedkoopste optie? Lees dan meer over de goedkoopste zorgverzekering. Wij raden je aan om niet alleen naar de premie te kijken als je zorgverzekeringen met elkaar vergelijkt. Let ook op de voorwaarden.

Lees meer:

Premies van de basiszorgverzekering

Algemene wijzigingen vanaf 18 jaar

Er zijn een paar algemene wijzigingen vanaf je 18e:

Vergoeding anticonceptie

Tot 21 jaar worden verschillende vormen van anticonceptie voor vrouwen vanuit de basiszorgverzekering vergoed. Je hebt vanaf je 18e wel te maken met het eigen risico voor de anticonceptie, naast een eventuele eigen bijdrage.

Tandartskosten

Tot 18 jaar worden de meeste tandartskosten vergoed vanuit de basisverzekering. Daarna worden tandartskosten niet meer standaard vergoed. Als je je tandartskosten vergoed wilt hebben, kun je een aanvullende tandartsverzekering afsluiten.

Zorgtoeslag aanvragen

Vanaf je 18e heb je vaak recht op zorgtoeslag. Zorgtoeslag is afhankelijk van je inkomen. Op de website van de Belastingsdienst kun je een proefberekening zorgtoeslag maken.

Heb je recht op zorgtoeslag? Doe dan zelf de aanvraag via op Toeslagen.nl. Je hebt hiervoor een DigiD nodig. De zorgtoeslag wordt rond de 20e van elke maand op je rekening gestort.