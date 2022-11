Wat verandert er in je zorgverzekering als je 18 wordt?

Hoe vraag je een zorgverzekering aan als 18 jarige?

Je hebt onderstaande gegevens nodig bij het afsluiten van een zorgverzekering:

Burgerservicenummer

Rekeningnummer

Geldig woonadres

Wat kost een zorgverzekering voor een 18 jarige?

Wat kost de goedkoopste basis zorgverzekering voor 2023? Deze kost €122,95 per maand bij een eigen risico van €385. Wat is de duurste basis zorgverzekering voor 2023? Deze kost €156,50 per maand bij een eigen risico van €385. De kosten van een aanvullende zorgverzekering lopen sterk uiteen. Wat een zorgverzekering kost, is afhankelijk van je zorgwensen.

Lees hier meer over de premies van de basiszorgverzekering

Welke zorgverzekering is het beste voor een 18 jarige?

Allereerst is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen een basisverzekering en een aanvullende zorgverzekering. Een basisverzekering is verplicht. Een aanvullende zorgverzekering is niet verplicht. Hoe weet je welke zorgverzekering het best bij jou past als 18 jarige? Vul hiervoor jouw wensen in de Zorgvergelijker in. Bekijk vervolgens welke zorgverzekeraar het beste bij je past.