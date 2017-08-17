Zorgverzekering ouderen

Word ik als oudere nog wel geaccepteerd?

Zorgverzekeraars zijn verplicht iedereen te accepteren voor de basisverzekering. Dat geldt niet voor aanvullende verzekeringen. Vooral bij de meer uitgebreide pakketten kunnen zorgverzekeraars voorwaarden stellen door medische selectie. Maar er zijn ook zorgverzekeraars zonder acceptatieprocedure.

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In onze Zorgvergelijker kun je alle polissen zien die aan jouw wensen voldoen. Of filter op verzekeringen met directe acceptatie.

Is een aanvullende zorgverzekering nodig?

Of je een aanvullende verzekering nodig hebt, is heel persoonlijk. Kies niet meteen voor de hoogste of meest complete dekking, als dat niet nodig is. Het kan al snel goedkoper zijn om zelf geld opzij te leggen voor zorgkosten.

Lees de tips over het kiezen van een zorgverzekering die bij je past.

Veelgekozen aanvullende verzekeringen

Ouderdom komt vaak met gebreken. Ogen, oren en souplesse gaan achteruit. Veel 65+'ers kiezen daarom een zorgverzekering met de volgende dekkingen:

Fysiotherapie

Tandarts

Eigen bijdrage voor een gehoorapparaat

Vergoeding voor een bril

Eigen bijdrage taxivervoer

Eigen bijdrage voor een kunstgebit

Sommige verzekeraars hebben aanvullende zorgverzekeringen speciaal voor senioren.

Tip: Bekijk het overzicht met mogelijke vergoedingen vanuit de zorgverzekering.

Is een zorgverzekering voor 65+'er duurder?

Sommige verzekeraars doen aan premiedifferentiatie. Dat betekent dat de premie die ze rekenen afhankelijk is van de leeftijd van de verzekerde. Vaak is zo'n leeftijdsafhankelijke premie nadelig voor ouderen. Een leeftijdsafhankelijke premie voor ouderen is in de basisverzekering verboden. In de aanvullende verzekering mogen verzekeraars wel een leeftijdsafhankelijke premie gebruiken.

Wat is de beste zorgverzekering voor senioren?

Een zorgverzekering is persoonlijk en hangt af van je zorgbehoefte. Wil je weten welke zorgverzekering het best bij je past als senior? Vul hiervoor je wensen in onze Zorgvergelijker.