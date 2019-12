Zorgverzekering ouderen

Word ik als oudere nog wel geaccepteerd?

Zorgverzekeraars zijn verplicht iedereen te accepteren voor de basisverzekering. Dat geldt niet voor de aanvullende verzekeringen. Vooral bij de meer uitgebreide pakketten kunnen zorgverzekeraars voorwaarden stellen door middel van een medische selectie. Maar er zijn ook zorgverzekeraars die geen acceptatieprocedure hebben. In onze Zorgvergelijker kun je aangeven of je alle polissen getoond wilt hebben die voldoen aan je wensen, of alleen die waarvoor directe acceptatie geldt.

Aanvullende zorgverzekering nodig?

Of een aanvullende verzekering in je eigen situatie nodig is, is heel persoonlijk. Kies niet automatisch voor de hoogste of meest complete dekking als dat niet nodig is. Het kan dan al snel voordeliger zijn om zelf een potje apart te houden voor onvoorziene zorgkosten.

Veelgekozen aanvullende verzekeringen

Ouderdom komt vaak met gebreken. De ogen, oren en de souplesse gaan achteruit. Veel ouderen kiezen daarom een zorgverzekering met de volgende dekkingen:

fysiotherapie

eigen bijdrage voor een gehoorapparaat

vergoeding voor een bril

Sommige verzekeraars bieden aanvullende zorgverzekeringen aan die speciaal gericht zijn op ouderen.

