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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Kunstgebitten

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Kunstgebitten of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Kosten kunstgebit

Er is een vergoeding voor een kunstgebit vanuit de basisverzekering. Een gebitsprothese, ook wel kunstgebit genoemd, wordt voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering. Er geldt dus een eigen bijdrage van 25%.

De kosten voor de nodige reparaties worden meestal voor 90% vanuit de basisverzekering vergoed.

De eigen bijdrage voor een implantaatgedragen gebitsprothese voor de onderkaak bedraagt 10%. En voor de bovenkaak 8%. Voor vergoedingen uit het basispakket geldt dat dit verrekend wordt met het (resterende) eigen risico. 

Voor het trekken van kiezen om de prothese te plaatsen, krijg je geen vergoeding uit het basispakket.

Voor de kosten die niet verzekerd zijn binnen het basispakket (de eigen bijdrage, het trekken van kiezen) kun je een aanvullende (tandarts)verzekering afsluiten. Let ook goed op de kosten van een kunstgebit die je eventueel niet vergoed krijgt.

Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor kunstgebitten? Bekijk en vergelijk de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Kunstgebitten
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Aevitae (EUCARE)

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Vanaf prijs (per maand)

Tand Laef! Plus

75%, max. € 250,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 15,83

Tand Laef! 1

80%, max. € 250,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 17,17

Tand Laef! 2

80%, max. € 500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 30,02

Tand Laef! 3

80%, max. € 750,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 54,38

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Anderzorg

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Vanaf prijs (per maand)

Tand 75% € 250

75%, max. € 250,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 14,25

Tand 75% € 500

75%, max. € 500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 31,35

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CZ

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Vanaf prijs (per maand)

Jongeren

75%, max. € 350,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 27,20

Tandarts

75%, max. € 450,- p.jr., (aanvulling op de basisverzekering)

€ 27,00

Uitgebreide Tandarts

75%, max. € 1.150,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 48,40

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CZdirect

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Vanaf prijs (per maand)

Tand 100

75%, max. € 100,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 7,95

Tand 250

75%, max. € 250,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 13,50

Tand 500

75%, max. € 500,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 29,00

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De christelijke zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Tand Small

75%, max. € 250,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 15,25

Tand Medium

75%, max. € 500,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 26,95

Tand Large

75%, max. € 1.000,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 45,25

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De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

AV Tand Standaard

100% (vergoedingen eigen bijdrage) en/of 80% (overige behandelingen) max. € 250,- p.jr. (techniekkosten max. 80%)

€ 16,50

AV Tand Extra

100% (vergoedingen eigen bijdrage) en/of 80% (overige behandelingen) max. € 500,- p.jr. (techniekkosten max. 80%)

€ 29,25

AV Tand Optimaal

100% (vergoedingen eigen bijdrage) en/of 80% (overige behandelingen) max. € 1.000,- p.jr. (techniekkosten: max. 80%)

€ 44,95

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DSW Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

AV Standaard

50%, max. € 500,- 1x p. 2 jr. (vergoeding eigen bijdrage en niet alle behandelcodes en een max. p. behandelcode)

€ 29,00

AV Top

100%, max. € 700,- 1x p. 2 jr. (vergoeding eigen bijdrage en niet alle behandelcodes en een max. p. behandelcode)

€ 51,00

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FBTO

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Vanaf prijs (per maand)

Module Tand 250

100%, max. € 250,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 16,75

Module Tand 500

100%, max. € 500,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 32,25

Module Tand 750

100%, max. € 750,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 51,25

Naar zorgvergelijker

Ik kies zelf van a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Kunstgebitten
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Interpolis

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Vanaf prijs (per maand)

GebitActief (250 euro)

75%, max. € 250,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 15,88

GebitActief (500 euro)

75%, max. € 500,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 27,65

GebitActief (1.000 euro)

75%, max. € 1.000,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 48,82

Naar zorgvergelijker

Just

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Kunstgebitten
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Menzis

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Vanaf prijs (per maand)

Extra Aanvullend

75%, max. € 500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 31,90

TandVerzorgd 250

75%, max. € 250,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 14,60

TandVerzorgd 500

75%, max. € 500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 22,65

TandVerzorgd 750

75%, max. € 750,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 38,00

Naar zorgvergelijker

Nationale-Nederlanden

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Vanaf prijs (per maand)

Start

100%, max. € 200,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 13,50

Extra

100%, max. € 200,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 31,50

Compleet

100%, max. € 200,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 54,75

Naar zorgvergelijker

OHRA

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Vanaf prijs (per maand)

Uitgebreid

100%, max. € 200,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 52,45

Naar zorgvergelijker

ONVZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Bewuste Keuze tand

75%, max. € 250,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 13,44

Tandfit A

100%, max. € 200,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 14,95

Tandfit B

100%, max. € 500,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 35,75

Tandfit C

100%, max. € 1.250,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 49,46

Naar zorgvergelijker

Salland Zorgverzekeringen

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Vanaf prijs (per maand)

TandExtra

75%, max. € 250,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 17,50

TandPlus

75%, max. € 275,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 31,50

Naar zorgvergelijker

Stad Holland Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Jongeren AV

100%, max. € 75,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 12,75

Standaard AV

75%, max. € 250,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 28,50

Uitgebreide AV

100%, max. € 350,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 53,00

Extra Uitgebreide AV

100%, max. € 450,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 73,00

Naar zorgvergelijker

UnitedConsumers (VGZ)

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Vanaf prijs (per maand)

ZorgZeker 2

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 32,25

ZorgZeker 3

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 58,44

TandZeker 250

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 19,19

TandZeker 500

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 35,63

Naar zorgvergelijker

Univé

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend Best

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 41,00

Tand Best Pakket

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 52,00

Naar zorgvergelijker

VGZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

VGZ Aanvullend Beter

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 28,50

VGZ Aanvullend Best

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 47,60

VGZ Tand Goed

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 15,85

VGZ Tand Beter

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 28,85

VGZ Tand Best

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 58,00

Naar zorgvergelijker

VGZbewuzt

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Kunstgebitten
Naar zorgvergelijker

VinkVink

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Tand

75%, max. € 250,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 14,45

Naar zorgvergelijker

VvAA zorgverzekering

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Natura tand

75%, max. € 250,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 13,44

tandplus A

100%, max. € 200,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 14,95

tandplus B

100%, max. € 500,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 35,75

tandplus C

100%, max. € 1.250,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 49,46

Naar zorgvergelijker

ZEKUR

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Vanaf prijs (per maand)

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 39,25

Aanvullend ZEKUR Tand

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 16,95

Naar zorgvergelijker

ZieZo van Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZieZo Tand 1

75%, max. € 250,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 12,95

ZieZo Tand 2

75%, max. € 500,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 25,95

Naar zorgvergelijker

Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend Tand 1 ster

75%, max. € 250,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 14,50

Aanvullend Tand 2 sterren

75%, max. € 500,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 24,50

Aanvullend Tand 3 sterren

75%, max. € 1.000,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 43,75

Aanvullend Tand 4 sterren

100%, max. € 1.250,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 62,50

Naar zorgvergelijker

Zorg en Zekerheid

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Sure

75%, max. € 150,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 24,95

AV Sure + AV Delen

75%, max. € 300,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering) (* max. vergoeding geldt voor 2 betalende verzekerden met hetzelfde pakket op een polis)

€ 27,45

AV Standaard

75%, max. € 150,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 25,55

AV Standaard + AV Delen

75%, max. € 300,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering) (* max. vergoeding geldt voor 2 betalende verzekerden met hetzelfde pakket op een polis)

€ 28,05

AV Standaard Regio

75%, max. € 150,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 0,00

AV Standaard Regio + AV Delen

75%, max. € 300,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering) (* max. vergoeding geldt voor 2 betalende verzekerden met hetzelfde pakket op een polis)

€ 0,00

AV Top

75%, max. € 500,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 54,20

AV Top + AV Delen

75%, max. € 1.000,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering) (* max. vergoeding geldt voor 2 betalende verzekerden met hetzelfde pakket op een polis)

€ 60,70

AV GeZZin

75%, max. € 500,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 66,50

AV GeZZin + AV Delen

75%, max. € 1.000,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering) (* max. vergoeding geldt voor 2 betalende verzekerden met hetzelfde pakket op een polis)

€ 73,00

AV Plus

75%, max. € 500,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 58,50

AV Plus + AV Delen

75%, max. € 1.000,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering) (* max. vergoeding geldt voor 2 betalende verzekerden met hetzelfde pakket op een polis)

€ 65,00

Naar zorgvergelijker