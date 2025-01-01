Vergoeding zorgverzekering Kunstgebitten

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Kunstgebitten of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Kosten kunstgebit

Er is een vergoeding voor een kunstgebit vanuit de basisverzekering. Een gebitsprothese, ook wel kunstgebit genoemd, wordt voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering. Er geldt dus een eigen bijdrage van 25%.

De kosten voor de nodige reparaties worden meestal voor 90% vanuit de basisverzekering vergoed.

De eigen bijdrage voor een implantaatgedragen gebitsprothese voor de onderkaak bedraagt 10%. En voor de bovenkaak 8%. Voor vergoedingen uit het basispakket geldt dat dit verrekend wordt met het (resterende) eigen risico.

Voor het trekken van kiezen om de prothese te plaatsen, krijg je geen vergoeding uit het basispakket.

Voor de kosten die niet verzekerd zijn binnen het basispakket (de eigen bijdrage, het trekken van kiezen) kun je een aanvullende (tandarts)verzekering afsluiten. Let ook goed op de kosten van een kunstgebit die je eventueel niet vergoed krijgt.

Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor kunstgebitten? Bekijk en vergelijk de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.