Vergoeding zorgverzekering Kunstgebitten

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Kunstgebitten of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.
Er is een vergoeding voor een kunstgebit vanuit de basisverzekering. Een gebitsprothese, ook wel kunstgebit genoemd, wordt voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering. Er geldt dus een eigen bijdrage van 25%.
De kosten voor de nodige reparaties worden meestal voor 90% vanuit de basisverzekering vergoed.
De eigen bijdrage voor een implantaatgedragen gebitsprothese voor de onderkaak bedraagt 10%. En voor de bovenkaak 8%. Voor vergoedingen uit het basispakket geldt dat dit verrekend wordt met het (resterende) eigen risico.
Voor het trekken van kiezen om de prothese te plaatsen, krijg je geen vergoeding uit het basispakket.
Voor de kosten die niet verzekerd zijn binnen het basispakket (de eigen bijdrage, het trekken van kiezen) kun je een aanvullende (tandarts)verzekering afsluiten. Let ook goed op de kosten van een kunstgebit die je eventueel niet vergoed krijgt.
Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor kunstgebitten? Bekijk en vergelijk de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.
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Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Tand Laef! Plus
€ 15,83
Tand Laef! 1
€ 17,17
Tand Laef! 2
€ 30,02
Tand Laef! 3
€ 54,38
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Vanaf prijs (per maand)
Tand 75% € 250
€ 14,25
Tand 75% € 500
€ 31,35
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Vanaf prijs (per maand)
Jongeren
€ 27,20
Tandarts
€ 27,00
Uitgebreide Tandarts
€ 48,40
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Vanaf prijs (per maand)
Tand 100
€ 7,95
Tand 250
€ 13,50
Tand 500
€ 29,00
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Vanaf prijs (per maand)
Tand Small
€ 15,25
Tand Medium
€ 26,95
Tand Large
€ 45,25
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Vanaf prijs (per maand)
AV Tand Standaard
€ 16,50
AV Tand Extra
€ 29,25
AV Tand Optimaal
€ 44,95
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Vanaf prijs (per maand)
AV Standaard
€ 29,00
AV Top
€ 51,00
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Vanaf prijs (per maand)
Module Tand 250
€ 16,75
Module Tand 500
€ 32,25
Module Tand 750
€ 51,25
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Vanaf prijs (per maand)
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Vanaf prijs (per maand)
GebitActief (250 euro)
€ 15,88
GebitActief (500 euro)
€ 27,65
GebitActief (1.000 euro)
€ 48,82
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Vanaf prijs (per maand)
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Vanaf prijs (per maand)
Extra Aanvullend
€ 31,90
TandVerzorgd 250
€ 14,60
TandVerzorgd 500
€ 22,65
TandVerzorgd 750
€ 38,00
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Vanaf prijs (per maand)
Start
€ 13,50
Extra
€ 31,50
Compleet
€ 54,75
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Vanaf prijs (per maand)
Uitgebreid
€ 52,45
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Vanaf prijs (per maand)
Bewuste Keuze tand
€ 13,44
Tandfit A
€ 14,95
Tandfit B
€ 35,75
Tandfit C
€ 49,46
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
TandExtra
€ 17,50
TandPlus
€ 31,50
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Jongeren AV
€ 12,75
Standaard AV
€ 28,50
Uitgebreide AV
€ 53,00
Extra Uitgebreide AV
€ 73,00
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Vanaf prijs (per maand)
ZorgZeker 2
€ 32,25
ZorgZeker 3
€ 58,44
TandZeker 250
€ 19,19
TandZeker 500
€ 35,63
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend Best
€ 41,00
Tand Best Pakket
€ 52,00
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Vanaf prijs (per maand)
VGZ Aanvullend Beter
€ 28,50
VGZ Aanvullend Best
€ 47,60
VGZ Tand Goed
€ 15,85
VGZ Tand Beter
€ 28,85
VGZ Tand Best
€ 58,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Tand
€ 14,45
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Vanaf prijs (per maand)
Natura tand
€ 13,44
tandplus A
€ 14,95
tandplus B
€ 35,75
tandplus C
€ 49,46
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)
€ 39,25
Aanvullend ZEKUR Tand
€ 16,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZieZo Tand 1
€ 12,95
ZieZo Tand 2
€ 25,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend Tand 1 ster
€ 14,50
Aanvullend Tand 2 sterren
€ 24,50
Aanvullend Tand 3 sterren
€ 43,75
Aanvullend Tand 4 sterren
€ 62,50
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
AV Sure
€ 24,95
AV Sure + AV Delen
€ 27,45
AV Standaard
€ 25,55
AV Standaard + AV Delen
€ 28,05
AV Standaard Regio
€ 0,00
AV Standaard Regio + AV Delen
€ 0,00
AV Top
€ 54,20
AV Top + AV Delen
€ 60,70
AV GeZZin
€ 66,50
AV GeZZin + AV Delen
€ 73,00
AV Plus
€ 58,50
AV Plus + AV Delen
€ 65,00