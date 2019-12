Vergoeding zorgverzekering Brillen of lenzen

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor Brillen of lenzen of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Worden brillen en lenzen door de basisverzekering vergoed?

Nee, meestal niet. Alleen bij medische noodzaak kom je in aanmerking voor vergoeding uit de basisverzekering. Het gaat dan om speciale lenzen of bijzondere optische hulpmiddelen. Voor 'gewone' brillen en contactlenzen zul je een aanvullende zorgverzekering moeten afsluiten. Of je betaalt de kosten zelf.

Worden brillen en lenzen door elk aanvullend pakket vergoed?

Nee, de goedkoopste aanvullende pakketten bieden over het algemeen geen vergoeding.

Hoe hoog is de vergoeding?

De vergoedingen lopen sterk uiteen: van €25 per 3 jaar tot €300 per jaar. Over het algemeen geldt: hoe duurder de aanvullende verzekering, des te hoger de vergoeding.

Is het verstandig om een aanvullende verzekering voor een bril of lenzen af te sluiten?

Voor een fatsoenlijke vergoeding moet je een duur pakket afsluiten. Dat pakket vergoedt uiteraard veel meer zorg, maar wie dat niet nodig heeft, kan het beter bij een basisverzekering of een simpel aanvullend pakket houden. Het is vaak goedkoper om zelf te sparen voor een bril of paar lenzen. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van de Zorgvergelijker kom je er achter wat je kwijt bent aan je zorgverzekering, afhankelijk van de wensen die je daarvoor opgeeft.

Welke kosten worden vergoed?

Bij aanschaf van een complete bril mag je het montuur en de glazen declareren. Maar een los montuur valt niet onder de dekking. Lenzen worden wel vergoed, maar lenzenvloeistof niet. Ook zonnebrillen zonder sterkte, eventuele aanmeet- of controlekosten en accessoires vallen buiten de dekking.

Hoe weet ik wat de zorgverzekeraar vergoedt?

De exacte voorwaarden staan in de polisvoorwaarden en/of de website van de zorgverzekeraar. Het is verstandig om die vóór het afsluiten - maar ook vóór aanschaf van een bril of lenzen - goed te lezen. De polisvoorwaarden zijn ook te vinden in de Zorgvergelijker.

Waar moet ik verder nog op letten?

De wijze waarop de vergoeding wordt uitgekeerd kan per zorgverzekeraar verschillen. De een vergoedt bijvoorbeeld maximaal €100 per 3 jaar. De ander 1 keer €100 per 3 jaar. In het eerste geval kun je binnen 3 jaar 2 rekeningen declareren van €50.

Bij de tweede verzekeraar niet. Als je daar in het eerste jaar een rekening van €50 declareert, kun je in de resterende 2 jaar niets meer indienen. In het laatste geval is het slim om de opticien te vragen of hij - eventueel achteraf - één speciale rekening wil opstellen voor de zorgverzekering. Daarnaast vergoeden sommige polissen alleen kosten bij bepaalde opticienketens.

Hoe zit het met de kortingsregeling van de zorgverzekeraar bij de opticien?

Een aantal zorgverzekeraars heeft - naast de vergoeding uit de aanvullende verzekering - ook een kortingsregeling bij bepaalde opticiens. Wat de korting precies inhoudt, verschilt per zorgverzekeraar en per opticien. Je kunt bijvoorbeeld 20% montuurkorting krijgen of een tweede bril gratis. Let op: de korting die je via de zorgverzekeraar krijgt is niet te combineren met andere acties van de betreffende opticien. Meer informatie over de verschillende kortingsregelingen vind je op de website van de zorgverzekeraar of bij de opticien.

Als ik overstap, heb ik dan opnieuw recht op vergoeding?

Als je naar een andere zorgverzekeraar overstapt wel. Stel, je hebt een aanvullende zorgverzekering afgesloten met een vergoeding voor brillen en lenzen van maximaal €150 per 3 jaar. Je koopt in het eerste jaar een bril en maakt daarmee in 1 keer de vergoeding op. Door aan het eind van het jaar over te stappen naar een andere zorgverzekeraar - met bijvoorbeeld een vergoeding van €100 per jaar - kun je opnieuw gebruikmaken van de volledige vergoeding.

En als ik bij mijn huidige zorgverzekeraar een hogere aanvullende verzekering afsluit?

Dan geldt dit niet. Dus als je van een CZ Pluspolis naar een CZ Toppolis gaat, profiteer je wel van de iets hogere vergoeding, maar blijft de teller doorlopen. De vergoedingstermijn van 2 jaar begint dus niet weer opnieuw.