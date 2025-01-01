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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Brillen of lenzen

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Brillen of lenzen of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Worden brillen en lenzen door de basisverzekering vergoed?

Nee, meestal niet. Alleen bij medische noodzaak kom je in aanmerking voor vergoeding uit de basisverzekering. Het gaat dan om speciale lenzen of bijzondere optische hulpmiddelen. Dat geldt zowel voor volwassenen als kinderen. Voor 'gewone' brillen en contactlenzen is een aanvullende zorgverzekering nodig. Of je betaalt de kosten zelf.

Worden brillen en lenzen door elk aanvullend pakket vergoed?

Nee, de goedkoopste aanvullende pakketten bieden over het algemeen geen brilvergoeding of vergoeding voor lenzen.

Hoe hoog is de vergoeding?

De vergoedingen kunnen sterk uiteenlopen tussen verschillende aanvullende verzekeringen. Kijk hier dus goed naar. Over het algemeen geldt: hoe duurder de aanvullende verzekering, des te hoger de vergoeding.

Is het verstandig om een aanvullende verzekering voor een bril of lenzen af te sluiten?

Voor een fatsoenlijke vergoeding moet je een duur pakket afsluiten. Dat pakket vergoedt uiteraard veel meer zorg, maar wie dat niet nodig heeft, kan het beter bij een basisverzekering of een simpel aanvullend pakket houden. Het is vaak goedkoper om zelf te sparen voor een bril of lenzen. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van de Zorgvergelijker kom je er achter wat je kwijt bent aan je zorgverzekering, afhankelijk van de wensen die je daarvoor opgeeft.  

Wat kost een bril of lenzen?

De kosten van een complete bril lopen sterk uiteen. Dit heeft te maken met het soort montuur en de soort glazen. Ook de kosten voor lenzen lopen uiteen. Harde lenzen zijn duurder dan zachte lenzen. Daarnaast is er nog een verschil in kosten van daglenzen en maandlenzen.

Welke kosten worden vergoed?

Bij aanschaf van een complete bril mag je het montuur en de glazen declareren. Maar een los montuur valt niet onder de dekking. Lenzen worden wel vergoed, maar lenzenvloeistof niet. Ook zonnebrillen zonder sterkte, eventuele aanmeet- of controlekosten en accessoires vallen buiten de dekking.

Hoe weet ik wat de zorgverzekeraar vergoedt?

De exacte voorwaarden staan in de polisvoorwaarden en/of de website van de zorgverzekeraar. Het is verstandig om die vóór het afsluiten - maar ook vóór aanschaf van een bril of lenzen - goed te lezen. De polisvoorwaarden zijn ook te vinden in de Zorgvergelijker.

Waar moet ik verder nog op letten? 

De wijze waarop de vergoeding wordt uitgekeerd kan per zorgverzekeraar verschillen. De een vergoedt bijvoorbeeld maximaal €100 per 3 jaar. De ander 1 keer €100 per 3 jaar. In het eerste geval kun je binnen 3 jaar 2 rekeningen declareren van €50.

Bij de tweede verzekeraar niet. Als je daar in het eerste jaar een rekening van €50 declareert, kun je in de resterende 2 jaar niets meer indienen. In het laatste geval is het slim om de opticien te vragen of hij - eventueel achteraf - één speciale rekening wil opstellen voor de zorgverzekering. Daarnaast vergoeden sommige polissen alleen kosten bij bepaalde opticienketens. 

Hoe zit het met de kortingsregeling van de zorgverzekeraar bij de opticien?

Een aantal zorgverzekeraars heeft - naast de vergoeding uit de aanvullende verzekering - ook een kortingsregeling bij bepaalde opticiens. Wat de korting precies inhoudt, verschilt per zorgverzekeraar en per opticien. Je kunt bijvoorbeeld 20% montuurkorting krijgen of een tweede bril gratis. Let op: de korting die je via de zorgverzekeraar krijgt is niet te combineren met andere acties van de betreffende opticien. Meer informatie over de verschillende kortingsregelingen vind je op de website van de zorgverzekeraar of bij de opticien.

Als ik overstap, heb ik dan opnieuw recht op vergoeding?

Als je naar een andere zorgverzekeraar overstapt wel. Stel, je hebt een aanvullende zorgverzekering afgesloten met een vergoeding voor brillen en lenzen van maximaal €150 per 3 jaar. Je koopt in het eerste jaar een bril en maakt daarmee in 1 keer de vergoeding op. Door aan het eind van het jaar over te stappen naar een andere zorgverzekeraar - met bijvoorbeeld een vergoeding van €100 per jaar - kun je opnieuw gebruikmaken van de volledige vergoeding.

En als ik bij mijn huidige zorgverzekeraar een hogere aanvullende verzekering afsluit?

Dan geldt dit niet. Dus als je van een polis naar een iets duurdere aanvullende polis gaat, profiteer je wel van de iets hogere vergoeding, maar blijft de teller doorlopen. De vergoedingstermijn van 2 jaar begint dus niet opnieuw.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Bril en lenzen module 100

Pearle Opticiens en GrandOptical: vanaf 18 jr: 100%, max. € 100,- korting p.jr. (enkelvoudige en multifocale bril)

€ 3,95

Bril en lenzen module 200

Pearle Opticiens en GrandOptical: vanaf 18 jr: 100%, max. € 200,- korting p.jr. (enkelvoudige en multifocale bril)

€ 7,95

Naar zorgvergelijker

Aevitae (EUCARE)

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Vanaf prijs (per maand)

Laef! 3

100%, max. € 100,- 1 x p. 2 jr.

€ 34,77

Naar zorgvergelijker

Anderzorg

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Vanaf prijs (per maand)

Extra

100%, max. € 75,- p. 2 jr. alleen bij Pearle en GrandOptical

€ 16,05

Naar zorgvergelijker

CZ

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Vanaf prijs (per maand)

Plus

100%, max. € 100,- p. 2 jr.

€ 27,35

Top

100%, max. € 125,- p. 2 jr.

€ 49,95

Jongeren

100%, max. € 100,- p. 2 jr.

€ 27,20

50 Plus

100%, max. € 100,- p. 2 jr.

€ 22,20

Naar zorgvergelijker

CZdirect

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Brillen of lenzen
Naar zorgvergelijker

De christelijke zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Mediumpolis

100%, max. € 100,- 1 x p. 3 jr.

€ 24,75

Largepolis

100%, max. € 150,- 1 x p. 3 jr.

€ 51,50

Naar zorgvergelijker

De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

AV Standaard

vanaf 0,25 dioptrieën of bij een prismatische correctie: 100%, max. € 60,- p. 3 jr.

€ 18,75

AV Extra

vanaf 0,25 dioptrieën of bij een prismatische correctie: 100%, max. € 75,- p. 3 jr.

€ 31,75

Naar zorgvergelijker

DSW Zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Standaard

meer dan 6 dioptrie: 100%, € 35,- p. glas (1x p.2 jr. max. 2 st.); bril incl. montuur voor meeverzekerde kinderen tot 18 jr: 100%, max. € 70,- p.jr.

€ 29,00

AV Top

meer dan 6 dioptrie: 100%, € 35,- p. glas (1x p.2 jr. max. 2 st.); brilmontuur voor meeverzekerde kinderen tot 18 jr: 100%, max. € 70,- p.jr.

€ 51,00

Naar zorgvergelijker

FBTO

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Module Gezichtszorg & Orthodontie

100%, max. € 100,- p. 2 jr.

€ 16,75

Naar zorgvergelijker

Ik kies zelf van a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Bril en lenzen module 100

Pearle Opticiens en GrandOptical: vanaf 18 jr: 100%, max. € 100,- korting p.jr. (enkelvoudige en multifocale bril)

€ 3,95

Bril en lenzen module 200

Pearle Opticiens en GrandOptical: vanaf 18 jr: 100%, max. € 200,- korting p.jr. (enkelvoudige en multifocale bril)

€ 7,95

Naar zorgvergelijker

Interpolis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Brillen of lenzen
Naar zorgvergelijker

Just

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Brillen of lenzen
Naar zorgvergelijker

Menzis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend

kortingsregeling bij geselecteerde opticiens

€ 17,50

Extra Aanvullend

kortingsregeling bij geselecteerde opticiens

€ 31,90

JongerenVerzorgd

100%, max. € 75,- p. 2 jr.

€ 21,15

ExtraVerzorgd 1

kortingsregeling bij geselecteerde opticiens

€ 8,60

ExtraVerzorgd 2

100%, max. € 75,- p. 2 jr.

€ 25,00

ExtraVerzorgd 3

100%, max. € 125,- p. 2 jr.

€ 45,80

Naar zorgvergelijker

Nationale-Nederlanden

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Compleet

100%, max. € 100,- p. 2 jr.

€ 54,75

Jij & Gemak

100%, max. € 100,- p. 2 jr.

€ 33,00

Jij & Vitaal

100%, max. € 150,- p. 3 jr.

€ 42,95

Naar zorgvergelijker

OHRA

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Uitgebreid

100%, max. € 75,- p. 2 jr.

€ 52,45

Naar zorgvergelijker

ONVZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Vrije Keuze Benfit

100%, max. € 75,- p. 2 jr.

€ 24,46

Vrije Keuze Optifit

100%, max. € 150,- p. 2 jr.

€ 50,48

Vrije Keuze Topfit

100%, max. € 300,- p. 2 jr.

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

Salland Zorgverzekeringen

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Extra

100%, max. € 75,- 1 x p. 2 jr.

€ 14,00

Plus

100%, max. € 100,- 1 x p. 2 jr.

€ 27,00

Top

100%, max. € 150,- 1 x p. 2 jr.

€ 49,95

Naar zorgvergelijker

Stad Holland Zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Jongeren AV

van 0.25 dioptrieën: 100%, € 75,- p. 2 jr.

€ 12,75

Standaard AV

meer dan 6 dioptrie: 100%, € 35,- p. glas (1x p.2 jr. max. 2 st.); bril incl. montuur voor meeverzekerde kinderen tot 18 jr: 100%, max. € 70,- p.jr.

€ 28,50

Uitgebreide AV

meer dan 6 dioptrie: 100%, € 35,- p. glas (1x p.2 jr. max. 2 st.); brilmontuur voor meeverzekerde kinderen tot 18 jr: 100%, max. € 70,- p.jr.

€ 53,00

Extra Uitgebreide AV

(m.u.v. leesbrillen) van 0.25 tot 10 dioptrieën: 100%, € 137,- p. 2 jr. ; vanaf 10 dioptrieën: 90%, brilmontuur 100%, max € 50,- p. 2 jr.

€ 73,00

Naar zorgvergelijker

UnitedConsumers (VGZ)

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZorgZeker 2

100%, max. € 100,- p. 3 jr.

€ 32,25

ZorgZeker 3

100%, max. € 125,- p. 3 jr.

€ 58,44

Naar zorgvergelijker

Univé

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend Beter

100%, max. € 100,- p. 3 jr.

€ 26,00

Aanvullend Best

100%, max. € 125,- p. 3 jr.

€ 41,00

Naar zorgvergelijker

VGZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

VGZ Aanvullend Beter

100%, max. € 100,- p. 3 jr.

€ 28,50

VGZ Aanvullend Best

100%, max. € 125,- p. 3 jr.

€ 47,60

Naar zorgvergelijker

VGZbewuzt

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Brillen of lenzen
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VinkVink

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Brillen of lenzen
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VvAA zorgverzekering

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Plus

100%, max. € 75,- p. 2 jr.

€ 24,46

Optimaal

100%, max. € 150,- p. 2 jr.

€ 50,48

Top

100%, max. € 300,- p. 2 jr.

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

ZEKUR

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)

100%, max. € 100,- p. 3 jr.

€ 39,25

Naar zorgvergelijker

ZieZo van Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Brillen of lenzen
Naar zorgvergelijker

Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend 2 sterren

100%, max. € 100,- 1 x p. 3 jr.

€ 22,50

Aanvullend 3 sterren

100%, max. € 150,- 1 x p. 3 jr.

€ 42,50

Naar zorgvergelijker

Zorg en Zekerheid

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Basis

vanaf 2,25 dioptrie: 100%, max. € 25,- 1x p. 3 jr. (enkelvoudig), 100%, max. € 50,- 1x p. 3 jr. (multifocaal)

€ 17,05

AV Sure

vanaf 2,25 dioptrie: 100%, max. € 25,- 1x p. 3 jr. (enkelvoudig), 100%, max. € 50,- 1x p. 3 jr. (multifocaal)

€ 24,95

AV Sure + AV Delen

vanaf 2,25 dioptrie: 100%, max. € 25,- 1x p. 3 jr. (enkelvoudig), 100%, max. € 50,- 1x p. 3 jr. (multifocaal)

€ 27,45

AV Standaard

vanaf 2,25 dioptrie: 100%, max. € 25,- 1x p. 3 jr. (enkelvoudig), 100%, max. € 50,- 1x p. 3 jr. (multifocaal)

€ 25,55

AV Standaard + AV Delen

vanaf 2,25 dioptrie: 100%, max. € 25,- 1x p. 3 jr. (enkelvoudig), 100%, max. € 50,- 1x p. 3 jr. (multifocaal)

€ 28,05

AV Standaard Regio

vanaf 2,25 dioptrie: 100%, max. € 25,- 1x p. 3 jr. (enkelvoudig), 100%, max. € 50,- 1x p. 3 jr. (multifocaal)

€ 0,00

AV Standaard Regio + AV Delen

vanaf 2,25 dioptrie: 100%, max. € 25,- 1x p. 3 jr. (enkelvoudig), 100%, max. € 50,- 1x p. 3 jr. (multifocaal)

€ 0,00

AV Top

vanaf 2,25 dioptrie: 100%, max. € 50,- 1x p. 3 jr. (enkelvoudig), 100%, max. € 100,- 1x p. 3 jr. (multifocaal)

€ 54,20

AV Top + AV Delen

vanaf 2,25 dioptrie: 100%, max. € 50,- 1x p. 3 jr. (enkelvoudig), 100%, max. € 100,- 1x p. 3 jr. (multifocaal)

€ 60,70

AV GeZZin

vanaf 2,25 dioptrie: 100%, max. € 50,- 1x p. 3 jr. (enkelvoudig), 100%, max. € 100,- 1x p. 3 jr. (multifocaal) of voor een kinderbril bij 1 x p.jr.

€ 66,50

AV GeZZin + AV Delen

vanaf 2,25 dioptrie: 100%, max. € 50,- 1x p. 3 jr. (enkelvoudig), 100%, max. € 100,- 1x p. 3 jr. (multifocaal) of voor een kinderbril bij 1 x p.jr.

€ 73,00

AV Plus

vanaf 2,25 dioptrie: 100%, max. € 100,- 1x p. 3 jr.

€ 58,50

AV Plus + AV Delen

vanaf 2,25 dioptrie: 100%, max. € 100,- 1x p. 3 jr.

€ 65,00

AV Gemak

vanaf 2,25 dioptrie: 100%, max. € 25,- 1x p. 3 jr.

€ 21,20

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