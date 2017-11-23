Bijbetalen voor meeverzekerde kinderen in aanvullende verzekering

Alleen bijbetalen bij aanvullend pakket

De basisverzekering vergoedt de meeste noodzakelijke zorg en is gratis voor kinderen tot 18 jaar. Kinderen zijn ook verzekerd voor zorg uit het aanvullende pakket van de ouder bij wie ze op de polis staan. Het is daarom vaak voordelig om kinderen mee te verzekeren bij de ouder met de meest uitgebreide verzekering.

Let op: Soms vergoedt de verzekeraar bepaalde zorg uit de aanvullende verzekering pas vanaf een bepaalde leeftijd. Fysiotherapie wordt dan bijvoorbeeld pas vergoed vanaf 18 jaar. Een meeverzekerd minderjarig kind kan dan geen aanspraak maken op vergoeding van die zorg.

Premiekosten voor meeverzekerde kinderen

Bij aanvullende verzekeringen mogen verzekeraars wél premiekosten rekenen voor meeverzekerde kinderen. Een paar verzekeraars doen dat ook. Hieronder een overzicht van de verzekeraars waar je in 2026 moet betalen voor kinderen.

Menzis

Van de 4 grote verzekeraars (CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis) is Menzis de enige die een bijbetaling voor meeverzekerde kinderen vraagt. Voor het pakket Menzis TandVerzorgd 750 vraagt de verzekeraar €20,45 per maand. Dit is per meeverzekerd kind van 10 tot 18 jaar.

ONVZ

Bij ONVZ geldt een bijbetaling van €24,46 voor ONVZ Vrije Keuze Topfit. En van €33,87 voor ONVZ Vrije Keuze Superfit per meeverzekerd kind tot 18 jaar. Deze premies gelden voor maximaal 2 meeverzekerde kinderen.

ZEKUR

ZEKUR vraagt €2,50 per meeverzekerd kind tot 18 jaar voor de volgende aanvullende verzekeringen: Aanvullend ZEKUR Fysiotherapie, Aanvullend ZEKUR Buitenland en Aanvullend ZEKUR Tand. Voor Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) is de premie €7,50 per meeverzekerd kind tot 18 jaar.

Check verzekeraars

De volgende verzekeraars zijn bij deze check meegenomen: a.s.r., Aevitae, Anderzorg, CZ, CZdirect, De christelijke zorgverzekeraar, De Friesland, DSW, FBTO, Ik kies zelf van a.s.r., Interpolis, Just, Menzis, Nationale-Nederlanden, OHRA, ONVZ, Salland, Stad Holland, United Consumers, Univé, VGZ, VGZbewuzt, VinkVink, ZEKUR, ZieZo, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid.

In onze check staan alleen verzekeraars die zich niet richten op een speciale doelgroep. We keken alleen naar individuele polissen en open collectieven. Gesloten collectiviteiten voor speciale groepen zijn dus niet meegenomen.