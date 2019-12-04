Aanvullende verzekering voor orthodontie: waar let je op?

Let op de voorwaarden

Kies je voor een aanvullende verzekering met vergoeding voor orthodontie tot 18 jaar? Let dan op verschillende zaken.

Hoogte van de vergoeding

Hoeveel kosten verwacht je te maken voor de orthodontiebehandelingen van je kind? Vraag je orthodontist om een kosteninschatting. Zo kun je je zo goed mogelijk verzekeren.

Wachttijd

Bij veel aanvullende verzekeringen met vergoeding voor orthodontie geldt een wachttijd. Dat betekent dat je pas na een bepaalde periode recht hebt op de vergoeding. Vaak is de wachttijd 1 jaar. Verzeker je je vanaf 2026 voor een verzekering met 1 jaar wachttijd? Dan kun je pas vanaf 2027 aanspraak maken op de vergoeding.

Orthodontiekosten vallen wel onder aftrekbare zorgkosten. Heb je in een jaar kosten voor orthodontie die niet vergoed worden? Controleer dan of deze aftrekbaar zijn van de belasting.

Acceptatieprocedure

Bij sommige verzekeringen geldt een acceptatieprocedure. In die gevallen vraagt de verzekeraar je bijvoorbeeld of je kind een beugel heeft. En welke beugelbehandelingen je nog verwacht. Op basis van je antwoorden kun je geweigerd worden voor de verzekering.

Vergoedingstermijn

Sommige polissen keren een bepaald bedrag eenmalig uit. Andere verzekeringen vergoeden juist elk jaar een vast bedrag.

Advies per situatie

Ik heb al een aanvullende verzekering voor orthodontie tot 18 jaar. Mijn kind heeft ook volgend jaar beugelbehandelingen nodig.

Vraag aan de orthodontist een offerte voor de behandelingen van volgend jaar. Dan kun je goed inschatten welke vergoeding je nodig hebt. Houd er verder rekening mee dat de vergoeding voor orthodontie vanuit de meeste aanvullende verzekeringen eenmalig is en niet per jaar. Je kunt het beste overstappen als je de vergoeding vanuit je aanvullende verzekering dit jaar (bijna) hebt opgemaakt.

Mijn kind heeft volgend jaar voor het eerst beugelbehandelingen nodig.

Kies voor een aanvullende verzekering zonder wachttijd. Zo weet je zeker dat je voor volgend jaar recht hebt op vergoeding. Let ook op met medische acceptatie. Heb je volgend jaar kosten die niet vergoed worden? Kijk dan of deze kosten aftrekbaar zijn van de belasting.

Mijn kind heeft niet volgend jaar, maar het jaar daarna waarschijnlijk beugelbehandelingen nodig.

Vermoed je dat je kind niet volgend jaar, maar het jaar erop beugelbehandelingen nodig gaat hebben? Dan zijn er 2 opties:

1. Je kunt nu alvast een verzekering uitzoeken met dekking voor orthodontie. Dit om problemen rondom wachttijd (en medische acceptatie) te voorkomen.

2. Je kunt wachten tot volgend jaar en dan een aanvullende verzekering afsluiten zonder wachttijd. Tot nu toe bestaan die namelijk nog steeds.

Goedkoopste aanvullende verzekeringen orthodontie tot 18 jaar

Hieronder vind je een overzicht met de goedkoopste aanvullende verzekeringen in 2026. Die zijn gericht op vergoedingen voor orthodontie tot 18 jaar met een door ons gekozen profiel. In onze check staan alleen verzekeraars die zich niet richten op een speciale doelgroep. En we keken dan alleen naar individuele polissen en open collectieven. Gesloten collectiviteiten voor speciale groepen zijn dus niet meegenomen. We hebben alleen aanvullende (tandarts)verzekeringen bekeken die op dit moment nieuw af te sluiten zijn.

De volgende verzekeraars zijn bij deze check meegenomen: a.s.r., Aevitae, Anderzorg, CZ, CZdirect, De christelijke zorgverzekeraar, De Friesland, DSW, FBTO, Ik kies zelf van a.s.r., Interpolis, Just, Menzis, Nationale-Nederlanden, OHRA, ONVZ, Salland, Stad Holland, United Consumers, Univé, VGZ, VGZbewuzt, VinkVink, ZEKUR, ZieZo, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid.