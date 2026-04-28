Wanneer moet je naar de mondhygiënist?

Uit onderzoek van de Consumentenbond onder 1000 consumenten blijkt dat veel mensen naar de mondhygiënist gaan, zonder precies te weten waarom. Terwijl je de kosten meestal zelf betaalt. Daarom is het belangrijk om te begrijpen waar het advies op is gebaseerd.

Waarom verwijzing naar mondhygiënist?

De tandarts kan je doorverwijzen naar een mondhygiënist om problemen te voorkomen of te behandelen. Bijvoorbeeld bij tandvleesontstekingen of veel tandsteen.

PPS-score

De tandarts gebruikt daarbij hulpmiddelen, zoals de PPS-score (Periodiek Parodontaal Screenen), om de gezondheid van je tandvlees te beoordelen. Dat helpt bij het inschatten van risico’s. Zo’n beoordeling is geen exacte wetenschap. Daardoor verwijst de ene tandarts wel door en de andere niet.

Stel vragen aan je tandarts

In veel praktijken is een bezoek aan de mondhygiënist een vast onderdeel van de controle. Dat betekent niet dat het in jouw situatie altijd nodig is.

Vraag daarom altijd:

Waarom je naar de mondhygiënist moet.

Wat de behandeling oplevert.

Wat er gebeurt als je niet of minder vaak gaat.

Hoe lang de behandeling duurt en wat die kost.

Adviezen tandarts verschillen

De tandarts beoordeelt je gebit en bepaalt of een behandeling nodig is. Daar hoef je zelf geen medische beslissing over te nemen. Wel is het goed om te weten dat tandartsen in dezelfde situatie niet altijd hetzelfde advies geven. En er geen norm is hoe vaak je naar de mondhygiënist moet gaan.

Hoe vaak naar de mondhygiënist?

Hoe vaak je naar de mondhygiënist gaat, hangt af van je gebit en het advies van je tandarts. Veel mensen gaan standaard 1 of 2 keer per jaar. Maar dat is niet voor iedereen nodig. Bespreek daarom met je tandarts of deze frequentie past bij jouw situatie en of minder vaak voldoende is.

Kosten van de mondhygiënist

Voor volwassenen zit mondzorg meestal niet in de basisverzekering. Je betaalt de behandeling dus zelf, of deels via een aanvullende verzekering. Behandelingen worden vaak per 5 minuten berekend. Het maximumtarief is €16,82 per 5 minuten (2026). Een behandeling van 20 minuten kost ongeveer €67. Ga je vaker of langer, dan lopen de kosten snel op.

Voor een deel van de consumenten zijn deze kosten een reden om niet (meer) te gaan, blijkt uit ons onderzoek. Ook vindt een deel van degenen die wél gaan het tarief hoog. Omdat je vaak zelf betaalt, is het belangrijk om te weten of een behandeling in jouw situatie nodig is.

Wat kun je zelf doen voor je gebit?

Je kunt veel mondproblemen zelf voorkomen:

Poets 2 keer per dag met fluoridetandpasta.

Maak ook tussen je tanden en kiezen schoon.

Volg het advies van je tandarts.

Hoe beter je je gebit onderhoudt, hoe kleiner de kans dat extra behandelingen nodig zijn.

Ga in gesprek over je behandeling

Ga je standaard naar de mondhygiënist? Vraag dan eens waarom dat nodig is in jouw situatie. Je tandarts adviseert, maar je kunt wel doorvragen. Zo krijg je beter inzicht in de noodzaak van een behandeling. En voorkom je dat een bezoek aan de mondhygiënist een automatisme wordt, in plaats van een bewuste keuze.