Zorgkosten declareren: hoe werkt dat?

Hoe kan ik mijn zorgkosten declareren?

Per post

Bij de meeste zorgverzekeraars kun je nog steeds een rekening per post indienen. Als je een rekening per post declareert, dan stuur je de originele rekening naar je verzekeraar op. Dat doe je vaak samen met een declaratieformulier.

Digitaal

Je kunt een rekening ook digitaal indienen. Je gebruikt dan je persoonlijke omgeving op de website van de zorgverzekeraar. Ook hebben veel verzekeraars een app. Daarmee dien je een declaratie in via een smartphone of tablet.

Zorg er bij digitaal declareren voor dat de hele rekening op de foto of scan staat. En dat de rekening goed leesbaar is.

Hoeveel tijd heb ik om mijn rekening in te dienen?

Je kunt tot 3 jaar na de factuurdatum nog een rekening indienen bij je verzekeraar. Soms staat een kortere termijn in de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

Hoeveel tijd heeft een zorgverzekeraar om kosten in rekening te brengen?

Een zorgverzekeraar heeft 5 jaar de tijd om kosten bij de verzekerde in rekening te brengen. In de praktijk gebeurt dit vaak veel sneller.

Hoe snel moet de zorgverzekeraar een declaratie uitbetalen?

Daar is geen wettelijke termijn voor. In de praktijk verwerken zorgverzekeraars rekeningen meestal binnen 10 werkdagen. Bij digitale declaraties is dat vaak sneller.

Mijn declaratie voor zorgkosten wordt (voor een deel) afgewezen. Wat nu?

Het kan dat je de rekening (voor een deel) zelf moet betalen. Bijvoorbeeld omdat je niet verzekerd bent voor de zorg die je hebt gehad. Of omdat je zelf een deel moet betalen. Zoals een eigen risico van je zorgverzekering of de eigen bijdrage.

Vraag uitleg aan de verzekeraar

Twijfel je of de afwijzing terecht is? Vraag dan aan je verzekeraar waarom de vergoeding van een behandeling of medicijn is geweigerd en laat dit schriftelijk bevestigen. Controleer in de voorwaarden van je verzekering of dit klopt.

Ben je het niet eens met de verklaring van de verzekeraar start dan een klachtenprocedure op.