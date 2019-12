Zorgkosten declareren: hoe werkt dat?

Hoe kan ik mijn zorgkosten declareren?

Per post

Bij de meeste zorgverzekeraars kun je nog steeds een rekening via de post indienen. Declareer je een rekening via de post, dan stuur je de originele nota (vaak samen met een declaratieformulier) naar je verzekeraar op.

Digitaal

Het digitaal indienen van een rekening gebeurt via je persoonlijke omgeving op de website van de zorgverzekeraar. Ook hebben veel verzekeraars een app, waarmee je een declaratie kan indienen via een smartphone of tablet.

Zorg er bij digitaal declareren voor dat de gehele nota op de foto of scan staat en dat het goed leesbaar is.

Hoeveel tijd heb ik om mijn rekening in te dienen?

Je kunt 3 jaar na de factuurdatum nog een nota bij je verzekeraar indienen. Soms komt in de polisvoorwaarden van de verzekeraar een kortere termijn voor.

Hoeveel tijd heeft een zorgverzekeraar om kosten in rekening te brengen?

Een zorgverzekeraar heeft vijf jaar de tijd om de kosten voor een behandeling die niet onder de dekking valt bij de verzekerde in rekening te brengen.

Hoe snel moet de zorgverzekeraar een declaratie uitbetalen?

Daar is geen wettelijke termijn voor. In de praktijk verwerken zorgverzekeraars nota's meestal binnen 10 werkdagen, digitale declaraties vaak nog sneller.

Mijn declaratie voor zorgkosten wordt (deels) afgewezen. Wat nu?

Het kan zomaar zo zijn dat je de rekening (deels) zelf moet betalen. Bijvoorbeeld omdat je niet verzekerd bent voor de zorg die je hebt gehad, of omdat er eigen betalingen (denk aan een eigen risico van je zorgverzekering) gelden.

Twijfel je of de afwijzing terecht is, vraag dan aan je verzekeraar op welke gronden de vergoeding van een behandeling of medicijn is geweigerd en laat dit schriftelijk bevestigen. Controleer vervolgens aan de hand van de voorwaarden bij je verzekering of dit terecht is.

Ben je het niet eens met de verklaring van de verzekeraar start dan een klachtenprocedure op.

