Wanneer brengt de zorgverzekeraar het eigen risico in rekening?

Zorgverzekeraars hebben maximaal 5 jaar na ontvangst van de rekening van de zorgverlener de tijd om het eigen risico bij je te innen. Ook als je inmiddels bent overgestapt naar een andere zorgverzekeraar kun je dus nog een rekening krijgen van je oude verzekeraar. Zorgverleners hebben tot het einde van het jaar dat volgt op het jaar waarop de eigen risicokosten betrekking hebben de tijd om de rekening bij de zorgverzekeraar in te dienen. Als de zorgverzekeraar de rekening later ontvangt, mogen de kosten niet meer op het eigen risico in mindering gebracht worden.

Tip: leg het geld voor het eigen risico opzij als je een behandeling ondergaat die in het basispakket zit en je nog eigen risico hebt openstaan.

Verplicht eigen risico betalen in termijnen

Kun je de factuur van je eigen risico niet in 1 keer betalen? Maak dan een afspraak met je zorgverzekeraar om het bedrag gespreid te betalen. Meestal moet je hier zelf contact voor opnemen met je zorgverzekeraar.

Weet je aan het begin van het nieuwe jaar al dat je eigen risico wordt aangesproken? Dan kun je bij een aantal zorgverzekeraars ook het eigen risico in gedeelten af laten schrijven, samen met je zorgpremie. Als aan het einde van het jaar blijkt dat het eigen risico niet is opgemaakt, krijg je het bedrag dat overblijft teruggestort.

Hoe hoog is het termijnbedrag?

Vaak kun je met je eigen zorgverzekeraar afspraken maken over de hoogte en het aantal termijnen waarin je de factuur afbetaalt. Hiervoor worden geen extra kosten gerekend. Het verschilt per verzekeraar wat de mogelijkheden zijn.

Vrijwillig eigen risico (gespreid) betalen

Als je een vrijwillig eigen risico hebt, is het bij sommige verzekeraars niet meer mogelijk een afbetalingsregeling te treffen. Je moet dan het hele bedrag in 1 keer terug betalen.

