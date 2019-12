Vrijwillig eigen risico: wel of niet doen?

Waarom zou ik het bedrag van mijn eigen risico verhogen?

Als je het komend jaar weinig zorgkosten verwacht kun je het verplichte eigen risico van je zorgverzekering verhogen met een vrijwillig eigen risico. In ruil voor het risico dat je loopt, betaal je minder premie. Deze korting wisselt per zorgverzekeraar, maar kan een besparing opleveren van enkele tientjes per maand.

Je kunt meestal kiezen voor een vrijwillig eigen risico van €100, €200, €300, €400 of €500. Dit komt bovenop het verplichte eigen risico van €385. Je totale eigen risico kan dus oplopen tot €885. Meestal krijg je een korting op de jaarpremie ter hoogte van 50% van het bedrag waarmee je het eigen risico verhoogt.

Met onze keuzehulp eigen risico weet jij of het voor jou slim is om je eigen risico te verhogen.

Korting vrijwillig eigen risico

Je eigen risico vrijwillig verhogen is niet verstandig als je veel of dure medicijnen nodig hebt en/of naar het ziekenhuis moet voor een behandeling. Kies ook niet voor een hoger eigen risico als je het bedrag van je (verplichte plus vrijwillige) eigen risico niet achter de hand hebt. Beland je bijvoorbeeld in het ziekenhuis? Dan moet je het bedrag kunnen betalen, soms zelfs in 1 keer.

Hieronder zie je hoeveel korting je bij de verschillende verzekeraars op je jaarpremie van 2020 krijgt als je je eigen risico verhoogt. Bij sommige verzekeraars kun je je eigen risico alleen verhogen met het maximum bedrag van €500.

Zorgverzekeraar €100 €200 €300 €400 €500 Anderzorg €48 €84 €132 €192 €300 Besured €48 €96 €144 €192 €240 Bewuzt €36 €72 €108 €144 €180 CZ Zorgbewust n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. €210 CZ Zorg-op-maat/Zorgkeuze €36 €72 €108 €144 €210 CZdirect €48 €96 €144 €192 €240 De Amersfoortse €50,04 €100,08 €150 €200,04 €300 De Friesland Zelf Bewust Polis €51 €99 €144 €198 €264 De Friesland Alles Verzorgd Polis €48 €96 €144 €192 €240 Ditzo €50,04 €99,96 €125,04 €150 €240 DSW €42 €84 €126 €168 €234 FBTO n.v.t. €105,60 n.v.t. n.v.t. €264 Hema n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. €288 Interpolis ZorgActief €48 €96 €144 €192 €240 Interpolis ZorgCompact n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. €264 InTwente €42 €84 €126 €168 €234 IZA €72 €120 €162 €198 €228 IZZ (CZ voor de zorg; Zorgbewustpolis) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. €210 IZZ (CZ voor de zorg; Zorg-op-maatpolis/Zorgkeuzepolis) €36 €72 €108 €144 €210 IZZ (VGZ voor de zorg) €36 €72 €108 €144 €180 Just n.v.t. n.v.t. €144 n.v.t. €240 Menzis Basis Voordelig n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. €240 Menzis Basis/Basis Vrij €36 €72 €108 €144 €240 National Academic €48 €96 €144 €192 €240 Nationale Nederlanden €39,96 €80,04 €120 €159,96 €200,04 OHRA n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. €200,04 OHRA (incl. Gezond) €39,96 €80,04 €120 €159,96 €200,04 ONVZ n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. €228 PMA Basis Voordelig n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. €240 PMA Basis/Basis Vrij €36 €72 €108 €144 €240 Pro LIfe €48 €96 €144 €192 €240 Promovendum €48 €96 €144 €192 €240 Salland €36 €72 €108 €144 €210 Stad Holland €42 €84 €126 €168 €234 UMC Zorgverzekering €30 €60 €90 €120 €150 Univé €48 €72 €108 €144 €180 VGZ €36 €72 €108 €144 €180 ZEKUR: Gewoon ZEKUR €48 n.v.t. n.v.t. n.v.t €180 ZEKUR: Gewoon ZEKUR Zorg Vrij €48 €72 €108 €144 €180 ZieZo (Zilveren Kruis) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. €264 Zilveren Kruis €48 €96 €144 €192 €240 Zorg & Zekerheid Zorg Gemak n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. €300 Zorg & Zekerheid Zorg Zeker/Zorg Vrij €72 €120 €165 €219 €300 ZorgDirect €36 €72 €108 €144 €210

Tot welk bedrag aan zorgkosten is verhogen van het eigen risico handig?

De premiekorting die je ontvangt, bedraagt vaak ongeveer de helft van het bedrag waarmee je het eigen risico verhoogt. Als je de premiekorting die je ontvangt optelt bij het verplichte eigen risico van €385, krijg je het bedrag aan zorgkosten waarvoor je quitte speelt bij die verhoging:



Bedrag waarmee je het eigen risico verhoogt Premiekorting (uitgaande van 50%:

verhoging ER/2) Bedrag aan zorgkosten uit de basisverzekering waarbij je quitte speelt

(verplicht eigen risico + premiekorting) €100 €50 (100/2) €435 (385+50) €200 €100 (200/2) €485 (385+100) €300 €150 (300/2) €535 (385+150) €400 €200 (400/2) €585 (385+200) €500 €250 (500/2) €635 (385+250)

Komen je verwachte zorgkosten uit de basisverzekering boven het bedrag in kolom 3 uit, dan is verhoging van het eigen risico met het bedrag uit kolom 1 op dezelfde rij niet verstandig. Blijven je verwachte zorgkosten uit de basisverzekering onder dat bedrag, dan is verhoging van het eigen risico met dat bedrag wél lonend.

In deze tabel is uitgegaan van een premiekorting van 50% van het bedrag waarmee je het eigen risico verhoogt. Als de premiekorting meer bedraagt dan 50%, dan is het bedrag waarbij je quitte speelt hoger dan hierboven genoemd. Andersom geldt dat als de premiekorting lager is dan 50%, het bedrag waarbij je quitte speelt lager is dan in de tabel vermeld.

Hoe hoger de verhoging van het eigen risico, hoe meer zorgkosten je kunt maken tot de verhoging nadelig wordt. Echter geldt ook: hoe hoger de verhoging van het eigen risico, hoe hoger het risico dat je loopt op verlies (zie hierna).

Welk risico loop ik?

Het verhogen van het eigen risico kan je een hoop geld besparen als je weinig zorgkosten maakt. Maar heb je pech en maak je alsnog je volledige vrijwillige eigen risico op, dan lever je in. Welk risico loop je nu precies bij het verhogen van het eigen risico?

Rekenvoorbeeld:

Stel, je verhoogt je verplichte eigen risico van €385 met €500 en ontvangt hiervoor een premiekorting van €250 op jaarbasis. Bij een bedrag van €635 (€385 + €250) aan zorgkosten speel je dan quitte. De eerste €385 betaal je in alle gevallen zelf vanuit het eigen risico.

De €250 aan kosten die die daarop volgen, zijn gecompenseerd door de korting op je zorgpremie. Vanaf €635 aan verwachte zorgkosten uit de basisverzekering is het in dit voorbeeld niet voordelig om je eigen risico te verhogen. Het risico dat je loopt met het maximaal verhogen van je eigen risico is dus €885 – €635 = €250.

Het risico dat je loopt bij het verhogen van het eigen risico is het bedrag van de verhoging min de premiekorting. Bij premiekortingen van 50% is het risico dus even hoog als de hoogte van de mogelijke besparing. Dit geldt ook voor verhoging van het eigen risico met andere bedragen dan €500:

Bedrag waarmee je het eigen risico verhoogt Premiekorting (uitgaande van 50%:

verhoging ER/2) Risico

(verhoging ER-premiekorting)



€100 €50 (100/2) €50 (100-50) €200 €100 (200/2) €100 (200-100) €300 €150 (300/2) €150 (300-150) €400 €200 (400/2) €200 (400-200) €500 €250 (500/2) €250 (500-250)



In deze tabel gaan we uit van een premiekorting van 50% voor het bedrag waarmee je het eigen risico verhoogt. Als de premiekorting meer bedraagt dan 50%, is het risico lager dan hierboven staat. Andersom geldt dat als de premiekorting lager is dan 50%, het risico dat je loopt hoger is dan in de tabel staat.

