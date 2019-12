Zorgkosten checken bij je zorgverzekeraar

Alle zorgverzekeraars hebben een digitale omgeving waar je jouw zorgkosten kunt bekijken. Zo kun je zorgdeclaraties volgen, maar ook de vaste vergoedingen bekijken voor je huisarts of wat een behandeling in het ziekenhuis heeft gekost.

Zorgkosten bekijken

Om je zorgkosten online te bekijken, moet je inloggen op je persoonlijke pagina van je zorgverzekeraar. Hiervoor heb je meestal je DigiD nodig. Op je persoonlijke pagina zie je:

op welke vergoedingen van je zorgverzekering je (nog) recht hebt

welke zorgkosten je gemaakt hebt

wat de stand is van je eigen risico van je zorgverzekering

welke kosten je zorgverzekeraar betaalt en welke kosten je zelf moet betalen

Daarnaast kun je allerlei praktische zaken regelen, zoals het indienen van declaraties, wijzigen van persoonlijke gegevens en bijschrijven van kinderen.

Als je benieuwd bent wat een zorgverlener of –instelling, zoals een fysiotherapeut of ziekenhuis, voor jouw behandeling declareert, kun je de rekening online inzien in je mijnomgeving

Stap voor stap: je ziekenhuisnota inzien

Ga naar de website van je zorgverzekeraar .

. Log in op de mijnomgeving . Inloggen op de mijnomgeving kan door te klikken op een knop bovenaan de webpagina, waarop ‘Inloggen’ of ‘Mijn …’ gevolgd door de naam van de zorgverzekeraar staat.

. Inloggen op de mijnomgeving kan door te klikken op een knop bovenaan de webpagina, waarop ‘Inloggen’ of ‘Mijn …’ gevolgd door de naam van de zorgverzekeraar staat. Je belandt vervolgens op de startpagina van je mijnomgeving. Hier ga je op zoek naar het zorgkostenoverzicht . Dit overzicht is meestal te bereiken door te klikken op ‘(Mijn) zorgkosten’, ‘Declaraties’, ‘Uitgekeerde nota’s’ etc.

. Dit overzicht is meestal te bereiken door te klikken op ‘(Mijn) zorgkosten’, ‘Declaraties’, ‘Uitgekeerde nota’s’ etc. Je bent nu in het zorgkostenoverzicht beland. Veel verzekeraars bieden de optie om te filteren op jaartal en zorgsoort . Kies het jaartal waarin de ziekenhuisbehandeling plaatsvond. Filter bij zorgsoort op ziekenhuisbehandeling. Vaak heet deze optie ‘Medisch specialistische zorg’, ‘Ziekenhuiszorg’, ‘Hulp door medische specialisten’, ‘Ziekenhuis’, ‘Specialistische hulp’ etc.

. Kies het jaartal waarin de ziekenhuisbehandeling plaatsvond. Filter bij zorgsoort op ziekenhuisbehandeling. Vaak heet deze optie ‘Medisch specialistische zorg’, ‘Ziekenhuiszorg’, ‘Hulp door medische specialisten’, ‘Ziekenhuis’, ‘Specialistische hulp’ etc. Zoek de ziekenhuisbehandeling op en open de details. Vaak kan dit door de ziekenhuisbehandeling aan te klikken, door te klikken op ‘Details’ of op een pijltje of plusje dat bij de behandeling staat.

Zorgkosten van gezinsleden

Als je met meerdere mensen (kinderen en/of partner) op een polis staat, is het bij de verzekeraars verschillend of je zorgkosten van deze personen kunt inzien. In ieder geval hebben volwassen een eigen inlogmogelijkheid. Bij de meeste verzekeraars kun je de zorgkosten van je kind(eren) tot 16 jaar inzien.

