Langdurige zorg was eerder geregeld in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Deze vroegere wet was bedoeld voor mensen die langdurige zorg of ondersteuning nodig hadden. Nu valt langdurige zorg onder 4 verschillende wetten:

De Zorgverzekeringswet (Zvw) regelt verpleging en verzorging thuis. De zorgverzekeraar voert de Zvw uit.

regelt verpleging en verzorging thuis. De zorgverzekeraar voert de Zvw uit. De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt langdurige, intensieve zorg in een instelling of thuis. Dit is voor mensen die blijvend 24 uur per dag zorg of toezicht in de buurt nodig hebben. Het zorgkantoor is uitvoerder van de Wlz.

regelt langdurige, intensieve zorg in een instelling of thuis. Dit is voor mensen die blijvend 24 uur per dag zorg of toezicht in de buurt nodig hebben. Het zorgkantoor is uitvoerder van de Wlz. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp om zelfstandig thuis te wonen en mee te doen in de samenleving. De gemeente voert de Wmo uit.

regelt hulp om zelfstandig thuis te wonen en mee te doen in de samenleving. De gemeente voert de Wmo uit. De Jeugdwet regelt zorg en ondersteuning voor kinderen tot 18 jaar (en hun ouders) die ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien. Ook de Jeugdwet wordt uitgevoerd door de gemeente.

Langdurige zorg thuis kan vanuit verschillende wetten geregeld worden. Onder welke wet je valt, is afhankelijk van je zorgbehoeften en je situatie. Lees meer over de verschillen tussen de Wmo, Zvw en Wlz bij zorg thuis op regelhulp.nl.

Zorg door zorgverzekeraar

Verpleging en verzorging thuis

De zorgverzekeraar vergoedt persoonlijke verpleging en verzorging die je thuis ontvangt. Deze zorg heet dan wijkverpleging. Voor deze thuiszorg betaal je geen eigen risico. Ook vergoedt de zorgverzekeraar sommige hulpmiddelen.

Let op: Een klein deel van de persoonlijke verzorging valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat is het geval als de persoonlijke verzorging onderdeel is van begeleiding in het dagelijks leven. En als er geen lichamelijke hulp is.

De zorgverzekeraar vergoedt ook de eerste 3 jaar verblijf in een GGZ-instelling.

Zintuiglijke gehandicaptenzorg

Heb je een zintuiglijke handicap (blindheid, doofheid of een taalontwikkelingsstoornis)? Dan vergoedt de zorgverzekeraar de 'behandelingen zonder opname'. Je hebt hiervoor wel een verwijzing nodig van je arts en je betaalt eigen risico over de zorg. Behandelingen met opname worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Zorg door Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt langdurige, intensieve zorg voor mensen die blijvend 24 uur per dag toezicht of zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld voor mensen met een ernstige beperking door een handicap of chronische ziekte.

Wlz-zorg kun je ook thuis ontvangen

Meestal krijg je Wlz zorg in een zorginstelling. Je kunt ook Wlz-zorg thuis ontvangen als dat verantwoord is. De kwaliteit van langdurige zorg voor ouderen thuis is vaak onder de maat. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheid en Jeugd. Er zijn wel positieve uitzonderingen.

Je regelt deze zorg in 3 stappen.

Check of je recht hebt op Wlz. Vraag een indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of je recht hebt op een vergoeding en hoeveel je krijgt. Je geeft in de aanvraag ook aan hoe je de zorg wilt ontvangen. In natura of via een persoonsgebonden budget (pgb). Heb je recht op zorg uit de Wlz? Schakel dan een zorgkantoor in. Het zorgkantoor in je regio koopt zorg voor je in, informeert je daarover en helpt je met vragen.

Langdurige GGZ

'Langdurige GGZ' is geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen die langere tijd in een zorginstelling verblijven. Hun behandeling is gericht op herstel. De eerste 3 jaar dat zij in een zorginstelling verblijven, krijgen zij hun vergoeding van de zorgverzekeraar.

Zodra je langer dan 3 jaar in de zorginstelling verblijft, wordt de zorg geregeld door de Wlz. Dan betaal je een inkomensafhankelijke bijdrage.

Zorg door de gemeente

Wie regelt de jeugdhulp?

Veel jeugdhulp valt onder de Jeugdwet en dus onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het gaat dan om zorg voor kinderen die hulp nodig hebben bij het opgroeien. Denk aan kinderen met een lichte lichamelijke en/of verstandelijke beperking, opgroeiproblemen of een psychische stoornis.

Kinderen met een ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking die blijvend 24 uurszorg of -toezicht nodig hebben, vallen onder de Wlz.

Welke langdurige zorg gaat naar de gemeente?

Wil je graag thuis blijven wonen, maar heb je hulp nodig bij het opruimen en schoonmaken van je huis? Of heb je een aanpassing nodig zoals een verhoogd toilet? Dan kun je ondersteuning vanuit de gemeente vragen, vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De gemeente doet onderzoek naar je situatie en besluit of je recht hebt op ondersteuning vanuit de Wmo.

De Wmo is voor ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo is ook voor mantelzorgers. Want als je intensief voor een naaste zorgt, is tijd voor jezelf soms hard nodig. Vanuit de Wmo kan een vrijwilliger of beroepskracht tijdelijk jouw mantelzorgtaken overnemen. Lees er meer over op de website mantelzorg.nl. Ook is er soms vanuit de aanvullende verzekering recht op vervangende mantelzorg.