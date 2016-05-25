Annet van den Berg Expert zorgverzekeringenBijgewerkt op:2 september 2025
Langdurige zorg was eerder geregeld in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Deze vroegere wet was bedoeld voor mensen die langdurige zorg of ondersteuning nodig hadden. Nu valt langdurige zorg onder 4 verschillende wetten:
Langdurige zorg thuis kan vanuit verschillende wetten geregeld worden. Onder welke wet je valt, is afhankelijk van je zorgbehoeften en je situatie. Lees meer over de verschillen tussen de Wmo, Zvw en Wlz bij zorg thuis op regelhulp.nl.
De zorgverzekeraar vergoedt persoonlijke verpleging en verzorging die je thuis ontvangt. Deze zorg heet dan wijkverpleging. Voor deze thuiszorg betaal je geen eigen risico. Ook vergoedt de zorgverzekeraar sommige hulpmiddelen.
Let op: Een klein deel van de persoonlijke verzorging valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat is het geval als de persoonlijke verzorging onderdeel is van begeleiding in het dagelijks leven. En als er geen lichamelijke hulp is.
De zorgverzekeraar vergoedt ook de eerste 3 jaar verblijf in een GGZ-instelling.
Heb je een zintuiglijke handicap (blindheid, doofheid of een taalontwikkelingsstoornis)? Dan vergoedt de zorgverzekeraar de 'behandelingen zonder opname'. Je hebt hiervoor wel een verwijzing nodig van je arts en je betaalt eigen risico over de zorg. Behandelingen met opname worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt langdurige, intensieve zorg voor mensen die blijvend 24 uur per dag toezicht of zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld voor mensen met een ernstige beperking door een handicap of chronische ziekte.
Meestal krijg je Wlz zorg in een zorginstelling. Je kunt ook Wlz-zorg thuis ontvangen als dat verantwoord is. De kwaliteit van langdurige zorg voor ouderen thuis is vaak onder de maat. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheid en Jeugd. Er zijn wel positieve uitzonderingen.
Je regelt deze zorg in 3 stappen.
'Langdurige GGZ' is geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen die langere tijd in een zorginstelling verblijven. Hun behandeling is gericht op herstel. De eerste 3 jaar dat zij in een zorginstelling verblijven, krijgen zij hun vergoeding van de zorgverzekeraar.
Zodra je langer dan 3 jaar in de zorginstelling verblijft, wordt de zorg geregeld door de Wlz. Dan betaal je een inkomensafhankelijke bijdrage.
Veel jeugdhulp valt onder de Jeugdwet en dus onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het gaat dan om zorg voor kinderen die hulp nodig hebben bij het opgroeien. Denk aan kinderen met een lichte lichamelijke en/of verstandelijke beperking, opgroeiproblemen of een psychische stoornis.
Kinderen met een ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking die blijvend 24 uurszorg of -toezicht nodig hebben, vallen onder de Wlz.
Wil je graag thuis blijven wonen, maar heb je hulp nodig bij het opruimen en schoonmaken van je huis? Of heb je een aanpassing nodig zoals een verhoogd toilet? Dan kun je ondersteuning vanuit de gemeente vragen, vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De gemeente doet onderzoek naar je situatie en besluit of je recht hebt op ondersteuning vanuit de Wmo.
De Wmo is voor ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo is ook voor mantelzorgers. Want als je intensief voor een naaste zorgt, is tijd voor jezelf soms hard nodig. Vanuit de Wmo kan een vrijwilliger of beroepskracht tijdelijk jouw mantelzorgtaken overnemen. Lees er meer over op de website mantelzorg.nl. Ook is er soms vanuit de aanvullende verzekering recht op vervangende mantelzorg.