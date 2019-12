In 2015 is een deel van de langdurige zorg ondergebracht in het basispakket van de zorgverzekering. Een deel naar de gemeente en een gedeelte naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Wat de wijziging in de praktijk betekent, zetten we hieronder op een rij.

Langdurige zorg was tot 2015 geregeld in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het gaat hierbij om zorg voor ouderen, mensen met een lichamelijke of een verstandelijke beperking en mensen die minimaal 1 jaar psychiatrische problemen hebben.

Zorg door zorgverzekeraar

Verpleging en verzorging thuis

Verpleging en verzorging wordt door de zorgverzekeraar vergoed en niet meer vanuit de AWBZ. Het gaat hierbij om verpleging en verzorging die je thuis ontvangt. Deze zorg heet dan wijkverpleging.

Let op: een klein deel van de persoonlijke verzorging valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat is het geval als de persoonlijke verzorging onderdeel is van begeleiding in het dagelijks leven en er geen lichamelijke hulp is. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo.

Zintuiglijke gehandicaptenzorg

Heb je een zintuiglijke handicap (blindheid, doofheid of een taalontwikkelingsstoornis), dan krijg je de 'behandelingen zonder opname' vergoed door je zorgverzekeraar. Je hebt hiervoor wel een verwijzing nodig van je arts en je betaalt eigen risico over de zorg. Behandelingen met opname worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Zorg door Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) vergoedt hoge medische kosten die niet binnen de zorgverzekering vallen. Bijvoorbeeld in het geval van langdurige zorg voor mensen met een ernstige beperking door een handicap of chronische ziekte. Je regelt deze zorg in 3 stappen.

Check of je recht hebt op Wlz. Vraag een indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of je recht hebt op een vergoeding en hoeveel je krijgt. Je geeft in de aanvraag ook aan hoe je de zorg wilt ontvangen. In natura of via een persoonsgebonden budget (pgb). Heb je recht op zorg uit de Wlz? Schakel dan een zorgkantoor in. Het zorgkantoor in je regio koopt zorg voor je in, informeert je daarover en helpt je met vragen.

Langdurige GGZ

'Langdurige GGZ' is geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen die langere tijd in een zorginstelling verblijven. Hun behandeling is gericht op herstel. De eerste 3 jaar dat zij in een zorginstelling verblijven, krijgen zij hun vergoeding van de zorgverzekeraar.

Zodra je langer dan 3 jaar in de zorginstelling verblijft, wordt de zorg geregeld door de Wlz. Dan betaal je een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Zorg door de gemeente

Wie regelt de jeugdhulp?

Sinds 2015 valt bijna alle jeugdhulp onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit betekent dat de psychologische hulp aan minderjarigen niet langer vergoed wordt vanuit de zorgverzekering, maar door de gemeente.

Welke langdurige zorg gaat naar de gemeente?

Wil je graag in je eigen huis blijven wonen, maar heb je hulp nodig bij het opruimen en schoonmaken van je huis? Of heb je een aanpassing nodig zoals een verhoogd toilet? Dan kun je gebruikmaken van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

De Wmo is voor ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo is ook voor mantelzorgers. Want als je intensief voor een naaste zorgt, is tijd voor jezelf af en toe hard nodig. Vanuit de Wmo neemt een vrijwilliger of beroepskracht dan tijdelijk jouw mantelzorgtaken over. Kijk op www.rechtopwmo.nl of degene voor wie je zorgt recht heeft op vervangende mantelzorg. Ook is er soms vanuit de aanvullende verzekering recht op vervangende mantelzorg.

Meer zorgnieuws? Als eerste op de hoogte zijn van ontwikkelingen rondom je zorgverzekering? Meld je dan aan voor de ZorgAlert van de Consumentenbond en we houden je per e-mail op de hoogte. Aanmelden voor ZorgAlert

Lees ook: