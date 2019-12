Eigen bijdrage bij opname in verpleeghuis

Als je in een verpleeg- of verzorgingshuis wordt opgenomen, ga je een eigen bijdrage betalen. Hoe hoog is dat bedrag? En hoe kun je de eigen bijdrage verminderen?

Betaal ik de lage of hoge eigen bijdrage?

De eerste 4 maanden na je verhuizing naar een zorginsteling betaal je een lage bijdrage. Die betaal je voor zorg uit de Wet langdurge zorg (Wlz). Na 4 maanden bepaalt je gezinssituatie of je de lage of hoge eigen bijdrage moet betalen.

Lage bijdrage

Je betaalt de lage eigen bijdrage als:

je een partner hebt die nog thuis woont.

je regelmatig kosten maakt voor de opvoeding van een kind dat jonger is dan 27 jaar.

Je betaalt de lage eigen bijdrage ook als je niet in een zorginstelling woont, maar op een andere manier zorg ontvangt (bijvoorbeeld thuiszorg).

Hoge bijdrage

In alle overige gevallen betaal je de hoge eigen bijdrage. Woont je partner ook in een zorginstelling, dan betaal je samen 1 keer de hoge eigen bijdrage.

Hoeveel is de lage bijdrage?

De lage bijdrage is in 2019 maximaal €861,80 per maand. Je kunt de eigen bijdrage berekenen met de eigen bijdrage rekenhulp van het CAK.

Hoeveel is de hoge bijdrage?

De hoge eigen bijdrage kan oplopen tot ruim €2300 per maand. Het idee is dat je hele inkomen naar de zorginstelling gaat, op een beetje zakgeld en geld voor wat noodzakelijke uitgaven na. Daar bovenop betaal je een deel van je vermogen als eigen bijdrage. Het CAK stelt je eigen bijdrage vast op basis van je verzamelinkomen van 2 jaar eerder plus 4% van je belastbaar vermogen in box 3. Je verzamelinkomen vind je terug op Mijn Belastingdienst onder ‘Inkomstenbelasting’.

Je hoge eigen bijdrage per jaar is de uitkomst van deze optelsom min zakgeld en enkele kosten die je dat jaar naar verwachting maakt zoals inkomstenbelasting (van 2 jaar geleden) en de premies van je zorgverzekering. Daar komen nog persoonsafhankelijke correcties bij. Je ziet alle elementen die voor jou gelden terug in de eigen bijdrage rekenhulp.

Problemen met dubbele lasten

De eerste 4 maanden betaal je altijd de lage eigen bijdrage. Het idee hierachter is dat jij, je familie of vrienden de financiële zaken rondom je oude huis kunt afhandelen, zonder dat je met dubbele lasten zit. Het kabinet vindt dat je dit in 4 maanden moet regelen. Best optimistisch voor veel mensen met een koophuis. Kom je toch in de knel als je langdurige dubbele lasten hebt doordat je je huis niet verkocht krijgt? Er is een betalingsregeling voor als je huis te koop staat.

Geen eigen bijdrage bij heel laag inkomen

Als je een uitkering krijgt op basis van de Participatiewet, hoef je geen eigen bijdrage te betalen. Dat geldt soms ook bij een heel laag inkomen. Je moet daarvoor wel een verzoek indienen bij het CAK.

Lees meer: Ik heb een bijstandsuitkering of heel laag inkomen. Wat nu?

Kritiek op eigen bijdrage

Veel mensen hebben kritiek op de manier waarop de eigen bijdrage wordt vastgesteld.

De berekening straft spaarzaamheid in de periode voor de opname af.

De eigen bijdrage is veel hoger voor mensen die zelf op een eigen rekening voor hun pensioen sparen dan voor mensen met een ‘gewone’ pensioenregeling.

Soms wordt de rekening van de eigen bijdrage zelfs ongemerkt bij de kinderen neergelegd.

Het CAK gaat bij de berekening uit van 2 jaar oude financiële gegevens die daarna vaak wijzigen.

Eigen bijdrage verminderen

Gelukkig is er in veel situaties iets te doen aan een onrechtvaardige uitwerking van de eigen bijdrage. Wij geven tips en hulp om je eigen bijdrage voor zorginstelling omlaag te brengen.

