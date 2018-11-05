Aanpassen eigen bijdrage bij lager vermogen

Woon je in een verpleeghuis en verlaag je in 2026 je vermogen door bijvoorbeeld te schenken? In de meeste gevallen moet je dan wel wachten op een verlaging van de eigen bijdrage. Het CAK kijkt naar je vermogen op 1 januari 2 jaar geleden. Verlaag je in 2026 je vermogen dan betaal je pas in 2029 een lagere bijdrage.

Het is mogelijk om een aanpassing van de peildatum aan te vragen. Het CAK herrekent dan de eigen bijdrage met de huidige gegevens. Vraag je voor 2026 een lagere bijdrage aan dan kijkt het CAK naar je vermogen op 1-1-2026 en je verwachte inkomen in 2026. Een aanpassing voor 2026 kun je tot 1 mei 2027 aanvragen.