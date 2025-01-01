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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Anticonceptie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Anticonceptie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor anticonceptie

Wordt de pil vergoed?

De pil wordt tot je 21e vergoed vanuit de basisverzekering. Declaraties voor de pil worden wel verrekend met je eigen risico.

Let op: krijg je een geneesmiddel dat duurder is dan de maximale vergoeding die in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) is opgenomen? Dan moet je zelf in de apotheek de meerprijs betalen.

Kosten van de pil

Wil je vanaf je 21e gebruik blijven maken van de pil, dan kost dat minimaal €70 per jaar. De precieze kosten hangen af van het soort pil en het merk. Een aanvullende zorgverzekering met vergoeding voor anticonceptie kan dan handig zijn. Bekijk wel of de kosten van een aanvullende verzekering opwegen tegen de vergoedingen die je ontvangt.

Wordt een spiraaltje vergoed?

Een spiraaltje wordt tot je 21e vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten van het spiraaltje tellen dan wel mee voor het eigen risico.

Kosten van een spiraaltje

Als je na je 21e een spiraaltje laat plaatsen, dan kun je hier via sommige aanvullende verzekeringen vergoeding voor krijgen. De kosten van een spiraaltje hangen af van het type spiraaltje (bijvoorbeeld de Mirena-spiraal of koperspiraal) en het merk. Gemiddeld kost het €150. 

Het spiraaltje laat je plaatsen door een arts. Bij de huisarts is de plaatsing gratis. Je betaalt dan alleen voor het spiraaltje zelf. De kosten voor het plaatsen van een spiraaltje door een gynaecoloog zijn afhankelijk van het ziekenhuis, maar hier betaal je al snel een paar honderd euro voor. Ook deze kosten tellen mee voor het eigen risico. Je hoeft een spiraaltje afhankelijk van het type maar eens in de 5 tot 10 jaar te vervangen.

Voor vrouwen tot 21 jaar worden vanuit het basispakket ook de prikpil, het hormoonstaafje, de vaginale hormoonring en de hormonale pleister vergoed. 

Worden condooms vergoed?

Condooms worden niet vergoed door de basisverzekering. Sommige aanvullende verzekeringen kennen wel een vergoeding. 

Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor anticonceptie? Bekijk en vergelijk de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZorgBasis

100% voor vrouwen vanaf 21 jaar

€ 4,95

ZorgBewust

100% voor vrouwen vanaf 21 jaar

€ 8,75

ZorgGoed

100% voor vrouwen vanaf 21 jaar

€ 14,00

ZorgBeter

100% voor vrouwen vanaf 21 jaar

€ 23,50

ZorgBest

100% voor vrouwen vanaf 21 jaar

€ 40,95

Naar zorgvergelijker

Aevitae (EUCARE)

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Vanaf prijs (per maand)

Laef! Basic

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (max. zoals vastgelegd in de Regeling zorgverzekering en het GVS)

€ 4,22

Laef! 2

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (max. zoals vastgelegd in de Regeling zorgverzekering en het GVS)

€ 13,99

Laef! 3

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (max. zoals vastgelegd in de Regeling zorgverzekering en het GVS)

€ 34,77

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Anderzorg

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Vanaf prijs (per maand)

Extra

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 16,05

Naar zorgvergelijker

CZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Basis

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar

€ 10,85

Plus

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar

€ 27,35

Top

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar

€ 49,95

Jongeren

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar

€ 27,20

Naar zorgvergelijker

CZdirect

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Vanaf prijs (per maand)

Wereld

anticonceptiepil: 100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar

€ 2,00

Fysio 3

anticonceptiepil: 100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar

€ 4,50

Fysio 6

anticonceptiepil: 100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar

€ 7,50

Fysio 9

anticonceptiepil: 100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar

€ 14,50

Naar zorgvergelijker

De christelijke zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Smallpolis

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 9,50

Mediumpolis

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 24,75

Largepolis

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 51,50

Naar zorgvergelijker

De Friesland

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Doorstap

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar

€ 13,95

AV Budget

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar; spiraaltje, pessarium occlusivum en implanteerbaar hormoonstaafje: 100%, p. 3 jr.

€ 9,50

AV Standaard

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar; spiraaltje, pessarium occlusivum en implanteerbaar hormoonstaafje: 100%, p. 3 jr.

€ 18,75

AV Extra

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar; spiraaltje, pessarium occlusivum en implanteerbaar hormoonstaafje: 100%, p. 3 jr.

€ 31,75

Naar zorgvergelijker

DSW Zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Compact

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 10,00

AV Standaard

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 29,00

AV Top

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 51,00

Naar zorgvergelijker

FBTO

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Module Zorg & Herstel

100%, max. € 1.500,- p.jr. voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 2,50

Naar zorgvergelijker

Ik kies zelf van a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZorgBasis

100% voor vrouwen vanaf 21 jaar

€ 4,95

ZorgBewust

100% voor vrouwen vanaf 21 jaar

€ 8,75

ZorgGoed

100% voor vrouwen vanaf 21 jaar

€ 14,00

ZorgBeter

100% voor vrouwen vanaf 21 jaar

€ 23,50

ZorgBest

100% voor vrouwen vanaf 21 jaar

€ 40,95

Naar zorgvergelijker

Interpolis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZorgCompact Plus

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 12,50

ZonderMeer

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 7,94

MeerZeker

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 22,29

ZonderZorgen

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 40,88

Naar zorgvergelijker

Just

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Anticonceptie
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Menzis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

JongerenVerzorgd

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 21,15

ExtraVerzorgd 1

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 8,60

ExtraVerzorgd 2

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 25,00

ExtraVerzorgd 3

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 45,80

Naar zorgvergelijker

Nationale-Nederlanden

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Zorg Basis

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 2,00

Zorg Zeker

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 5,00

Zorg Zeker Plus

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 12,65

Zorg Zeker & Tand

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 18,50

Instap

voor vrouwen vanaf 21 jaar: 100%, max. € 200,- p.jr.; voor vrouwen tot 21 jaar: 100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 8,95

Start

voor vrouwen vanaf 21 jaar: 100%, max. € 200,- p.jr.; voor vrouwen tot 21 jaar: 100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 13,50

Extra

voor vrouwen vanaf 21 jaar: 100%, max. € 200,- p.jr.; voor vrouwen tot 21 jaar: 100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 31,50

Compleet

voor vrouwen vanaf 21 jaar: 100%, max. € 200,- p.jr.; voor vrouwen tot 21 jaar: 100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 54,75

Jij & Compact

voor vrouwen vanaf 21 jaar: 100%, max. € 200,- p.jr.

€ 16,45

Jij & Gemak

voor vrouwen vanaf 21 jaar: 100%, max. € 200,- p.jr.

€ 33,00

Naar zorgvergelijker

OHRA

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend

voor vrouwen vanaf 21 jaar: 100%, max. € 200,- p.jr.; voor vrouwen tot 21 jaar: 100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 15,85

Extra Aanvullend

voor vrouwen vanaf 21 jaar: 100%, max. € 200,- p.jr.; voor vrouwen tot 21 jaar: 100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 27,25

Uitgebreid

voor vrouwen vanaf 21 jaar: 100%, max. € 200,- p.jr.; voor vrouwen tot 21 jaar: 100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 52,45

Naar zorgvergelijker

ONVZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Bewuste Keuze start

100%, max. € 50,- p.jr. (voor vrouwen vanaf 21 jaar)

€ 3,76

Bewuste Keuze extra

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar

€ 10,65

Vrije Keuze Startfit

100%, voor vrouwen vanaf 21 tot 30 jaar

€ 9,84

Vrije Keuze Benfit

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar

€ 24,46

Vrije Keuze Optifit

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar

€ 50,48

Vrije Keuze Topfit

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

Salland Zorgverzekeringen

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Start

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar

€ 6,10

Extra

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar

€ 14,00

Plus

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar

€ 27,00

Top

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar

€ 49,95

Naar zorgvergelijker

Stad Holland Zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Compact AV

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 10,50

Jongeren AV

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 12,75

Standaard AV

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 28,50

Uitgebreide AV

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 53,00

Extra Uitgebreide AV

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 73,00

Naar zorgvergelijker

UnitedConsumers (VGZ)

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZorgZeker 1

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 9,96

ZorgZeker 2

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 32,25

ZorgZeker 3

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 58,44

Naar zorgvergelijker

Univé

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend Goed

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 9,25

Aanvullend Beter

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 26,00

Aanvullend Best

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 41,00

Naar zorgvergelijker

VGZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

VGZ Aanvullend Goed

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 11,50

VGZ Aanvullend Beter

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 28,50

VGZ Aanvullend Best

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 47,60

Naar zorgvergelijker

VGZbewuzt

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Anticonceptie
Naar zorgvergelijker

VinkVink

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Anticonceptie
Naar zorgvergelijker

VvAA zorgverzekering

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Natura compact

100%, max. € 50,- p.jr. (voor vrouwen vanaf 21 jaar)

€ 3,76

Natura extra

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar

€ 10,65

Start

100%, voor vrouwen vanaf 21 tot 30 jaar

€ 9,84

Plus

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar

€ 24,46

Optimaal

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar

€ 50,48

Top

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

ZEKUR

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 39,25

Naar zorgvergelijker

ZieZo van Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZieZo Aanvullend 1

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 6,50

Naar zorgvergelijker

Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend 1 ster

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 10,25

Aanvullend 2 sterren

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 22,50

Aanvullend 3 sterren

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (conform GVS)

€ 42,50

Naar zorgvergelijker

Zorg en Zekerheid

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Sure

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (max. zoals vastgelegd in de Regeling zorgverzekering en het GVS)

€ 24,95

AV Sure + AV Delen

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (max. zoals vastgelegd in de Regeling zorgverzekering en het GVS)

€ 27,45

AV Standaard

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (max. zoals vastgelegd in de Regeling zorgverzekering en het GVS)

€ 25,55

AV Standaard + AV Delen

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (max. zoals vastgelegd in de Regeling zorgverzekering en het GVS)

€ 28,05

AV Standaard Regio

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (max. zoals vastgelegd in de Regeling zorgverzekering en het GVS)

€ 0,00

AV Standaard Regio + AV Delen

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (max. zoals vastgelegd in de Regeling zorgverzekering en het GVS)

€ 0,00

AV Top

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (max. zoals vastgelegd in de Regeling zorgverzekering en het GVS)

€ 54,20

AV Top + AV Delen

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (max. zoals vastgelegd in de Regeling zorgverzekering en het GVS)

€ 60,70

AV GeZZin

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (max. zoals vastgelegd in de Regeling zorgverzekering en het GVS)

€ 66,50

AV GeZZin + AV Delen

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (max. zoals vastgelegd in de Regeling zorgverzekering en het GVS)

€ 73,00

AV Gemak

100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar (max. zoals vastgelegd in de Regeling zorgverzekering en het GVS)

€ 21,20

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