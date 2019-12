Vergoeding zorgverzekering Anticonceptie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor Anticonceptie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor anticonceptie

Wordt de pil vergoed?

De pil wordt tot je 21ste vergoed vanuit de basisverzekering. Declaraties voor de pil worden wel verrekend met je eigen risico. Let op: krijg je een geneesmiddel dat duurder is dan de maximale vergoeding die in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) is opgenomen, dan moet je zelf in de apotheek de meerprijs betalen.

Wil je vanaf je 21e gebruik blijven maken van de pil, dan kost dat afhankelijk van het soort pil en het merk tussen de €10 en €80 per jaar. Een aanvullende zorgverzekering met vergoeding voor anticonceptie kan dan handig zijn.

Wordt een spiraaltje vergoed?

Een spiraaltje wordt tot je 21ste vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten van het spiraaltje tellen dan wel mee voor het eigen risico. Als je na je 21ste een spiraaltje laat plaatsen, dan kun je hier via een aanvullende verzekering vergoeding voor krijgen. Het spiraaltje laat je plaatsen door een arts. Bij de huisarts kost het circa €100. Je betaalt dan alleen voor het spiraaltje, het plaatsen is gratis.

Een spiraaltje laten plaatsen door de gynaecoloog kost tussen de €250 en €800. Ook deze kosten tellen mee voor het eigen risico. Je hoeft een spiraaltje afhankelijk van het type maar eens in de 5 tot 10 jaar te vervangen.

Voor vrouwen tot 21 jaar worden vanuit het basispakket, naast de pil en het spiraaltje, ook de prikpil, het hormoonstaafje, de vaginale hormoonring en de hormonale pleister vergoed.

Worden condooms vergoed?

Condooms worden niet vergoed door de basisverzekering. Sommige aanvullende verzekeringen kennen wel een vergoeding.

Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor anticonceptie?