Vergoeding zorgverzekering Anticonceptie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Anticonceptie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor anticonceptie

Wordt de pil vergoed?

De pil wordt tot je 21e vergoed vanuit de basisverzekering. Declaraties voor de pil worden wel verrekend met je eigen risico.

Let op: krijg je een geneesmiddel dat duurder is dan de maximale vergoeding die in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) is opgenomen? Dan moet je zelf in de apotheek de meerprijs betalen.

Kosten van de pil

Wil je vanaf je 21e gebruik blijven maken van de pil, dan kost dat minimaal €70 per jaar. De precieze kosten hangen af van het soort pil en het merk. Een aanvullende zorgverzekering met vergoeding voor anticonceptie kan dan handig zijn. Bekijk wel of de kosten van een aanvullende verzekering opwegen tegen de vergoedingen die je ontvangt.

Wordt een spiraaltje vergoed?

Een spiraaltje wordt tot je 21e vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten van het spiraaltje tellen dan wel mee voor het eigen risico.

Kosten van een spiraaltje

Als je na je 21e een spiraaltje laat plaatsen, dan kun je hier via sommige aanvullende verzekeringen vergoeding voor krijgen. De kosten van een spiraaltje hangen af van het type spiraaltje (bijvoorbeeld de Mirena-spiraal of koperspiraal) en het merk. Gemiddeld kost het €150.

Het spiraaltje laat je plaatsen door een arts. Bij de huisarts is de plaatsing gratis. Je betaalt dan alleen voor het spiraaltje zelf. De kosten voor het plaatsen van een spiraaltje door een gynaecoloog zijn afhankelijk van het ziekenhuis, maar hier betaal je al snel een paar honderd euro voor. Ook deze kosten tellen mee voor het eigen risico. Je hoeft een spiraaltje afhankelijk van het type maar eens in de 5 tot 10 jaar te vervangen.

Voor vrouwen tot 21 jaar worden vanuit het basispakket ook de prikpil, het hormoonstaafje, de vaginale hormoonring en de hormonale pleister vergoed.

Worden condooms vergoed?

Condooms worden niet vergoed door de basisverzekering. Sommige aanvullende verzekeringen kennen wel een vergoeding.

Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor anticonceptie? Bekijk en vergelijk de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.