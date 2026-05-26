Reiskosten zorg: mis geen vergoeding

Wanneer vergoedt de zorgverzekering vervoer?

De basisverzekering vergoedt vervoer alleen als je recht hebt op ziekenvervoer. Dat geldt bijvoorbeeld bij dialyse, chemotherapie of bestraling. Ook kun je recht hebben op een vergoeding als je door een beperking niet zelfstandig kunt reizen. Bijvoorbeeld als je een visuele handicap hebt, afhankelijk bent van een rolstoelof een scootmobiel hebt via de gemeente (Wmo).

De vergoeding geldt alleen voor vervoer naar zorg uit de basisverzekering. Ook controles en onderzoeken die bij die behandeling horen, vallen vaak onder de regeling. In andere gevallen betaal je de reiskosten zelf.

Tip: denk je dat je recht hebt op een vergoeding? Vraag dan vooraf toestemming aan je zorgverzekeraar. Doe je dat niet, dan kan die de vergoeding weigeren

Wat als je aandoening niet onder de regels valt?

Dan kun je soms een beroep doen op de hardheidsclausule. Die is bedoeld voor situaties waarin je langere tijd vaak moet reizen en daardoor veel kosten maakt. Verzekeraars kijken dan naar het aantal ritten en de afstand die je moet afleggen. Kom je boven een bepaalde grens, dan kun je toch een vergoeding krijgen. Vraag je zorgverzekeraar naar de exacte voorwaarden.

Krijg je ook een vergoeding als iemand je brengt?

Ja, als je recht hebt op ziekenvervoer. Je kunt dan meestal kiezen voor een kilometervergoeding voor eigen vervoer. Dat geldt ook als een partner, familielid of kennis je brengt. Noteer je ritten en afspraken, zodat je makkelijk kunt declareren.

Mag je kiezen tussen auto, openbaar vervoer of taxi?

Vaak wel, maar niet altijd. De zorgverzekeraar bepaalt welk vervoer medisch noodzakelijk is. Kun je zelf rijden, dan kun je soms kiezen voor een kilometervergoeding. Kun je niet zelf reizen, dan kun je vaak gebruikmaken van een taxi.

Let op: reis je per taxi? Zorgverzekeraars stellen vaak als voorwaarde dat je gebruikmaakt van een gecontracteerde vervoerder. Kies je voor een ander taxibedrijf, dan krijg je de kosten niet of maar deels vergoed. Vraag daarom vooraf welke vervoerder je moet gebruiken en of je toestemming nodig hebt.

Moet je zelf iets betalen voor ziekenvervoer?

Voor ziekenvervoer uit de basisverzekering geldt een wettelijke eigen bijdrage. Die is in 2026 €134. Pas als je daarboven komt, krijg je een vergoeding. Daarnaast kan het eigen risico gelden.

Vergoedt een aanvullende verzekering vervoer?

Sommige aanvullende zorgverzekeringen vergoeden de eigen bijdrage. Ook kun je soms taxivervoer vergoed krijgen als je medisch-specialistische zorg nodig hebt, maar niet onder de regels van ziekenvervoer uit de basisverzekering valt. Check de polisvoorwaarden. Meestal moet je vooraf toestemming vragen.

Wil je weten of jouw aanvullende zorgverzekering ziekenvervoer vergoedt? Bekijk het vergoedingenoverzicht.

Hoe zit het met vervoer voor kinderen?

De basisverzekering vergoedt vervoer voor een minderjarig kind bijvoorbeeld als het intensieve medische zorg nodig heeft of door een lichamelijke beperking niet zelfstandig kan reizen. De vergoeding geldt niet voor alle aandoeningen. Breng je je kind bijvoorbeeld wekelijks naar fysiotherapie vanwege een sportblessure, dan wordt dat meestal niet vergoed. Bij hoge reiskosten kun je soms een beroep doen op de hardheidsclausule.

Wat kun je doen als je aanvraag wordt afgewezen?

Vraag eerst om een herbeoordeling bij je zorgverzekeraar. Blijft de afwijzing staan, dan kun je een klacht indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Uit uitspraken blijkt dat verzekeraars regels soms te streng of verkeerd toepassen.

Tip: vraag je arts om een duidelijke medische verklaring. Dat kan helpen bij bezwaar.

Kun je reiskosten aftrekken bij de belasting?

Reiskosten naar ziekenhuizen en andere zorgverleners kun je soms in je belastingaangifte opvoeren als zorgkosten. Alleen het deel boven een inkomensafhankelijke drempel levert belastingvoordeel op. Taxi- en ov-kosten zijn volledig aftrekbaar. Voor autoritten geldt €0,23 per kilometer. Ook kosten voor parkeren, veerdiensten en tolwegen tellen mee.

Kun je oude reiskosten nog declareren?

Veel zorgverzekeraars accepteren declaraties met terugwerkende kracht, zolang je toen recht had op een vergoeding. Vaak kan dat tot 3 jaar terug. Vraag dit na bij je zorgverzekeraar.

Krijg je vervoer naar zorg in het buitenland vergoed?

Een reiskostenvergoeding voor zorg in het buitenland kun je soms vergoed krijgen. De zorg zelf moet onder de basisverzekering vallen en meestal moet je vooraf toestemming vragen.