Zorgverzekering 2027: wat verandert er?

Annet van den Berg Expert zorgverzekeringenBijgewerkt op:17 augustus 2026
De inhoud van de basisverzekering voor zorg is bij alle zorgverzekeraars vrijwel g0elijk. Elk jaar blijven de meeste onderdelen hetzelfde, maar vaak zijn er ook enkele aanpassingen. Voor 2027 zijn die nog niet bekend. Zodra hier meer duidelijkheid over is, melden we dat op deze pagina.
De zorgpremie is het bedrag dat je betaalt aan de zorgverzekeraar om verzekerd te zijn. De inhoud van de basisverzekering voor de zorg is bij alle verzekeraars vrijwel gelijk. Maar de hoogte van de premie voor een basisverzekering kan behoorlijk verschillen. De afgelopen jaren is de zorgpremie gemiddeld steeds gestegen. Voor 2026 verlaagden veel verzekeraars de premies of hielden die op hetzelfde niveau. Enkele zorgverzekeraars verhoogden de premies.
In 2026 liggen de premies tussen de €142,40 en €185 per maand wanneer je kiest voor een eigen risico van €385. Zorgverzekeraars maken uiterlijk 12 november de premies van de basisverzekering voor 2027 bekend.
Het eigen risico is het bedrag dat je aan zorgkosten uit de basisverzekering betaalt voordat de zorgverzekeraar de kosten vergoedt. Zorg voor kinderen en bijvoorbeeld zorg door de huisarts horen daar niet bij. Het verplichte eigen risico is al enkele jaren €385. DSW en Stad Holland geven een korting op het verplichte eigen risico. Dus daar is het eigen risico €375. Het kabinet wil het eigen risico in 2027 verhogen naar €460.
Zorgtoeslag is een bijdrage in kosten voor de zorgverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag hangt af van je inkomen. De maximale zorgtoeslag is in 2026 €131 per maand, net als in 2025. De maximale zorgtoeslag voor meerpersoonshuishoudens is in 2026 eveneens gelijk aan 2025: €250. Op Prinsjesdag wordt bekendgemaakt hoe hoog de zorgtoeslag maximaal is in 2027.