Zorgverzekering 2027: wat verandert er?

Wijzigingen basisverzekering 2027

De inhoud van de basisverzekering voor zorg is bij alle zorgverzekeraars vrijwel g0elijk. Elk jaar blijven de meeste onderdelen hetzelfde, maar vaak zijn er ook enkele aanpassingen. Voor 2027 zijn die nog niet bekend. Zodra hier meer duidelijkheid over is, melden we dat op deze pagina.

Belangrijke data zorgverzekering 2027

15 september 2026 : op Prinsjesdag worden verschillende veranderingen op het gebied van de zorgverzekering bekendgemaakt. Zowel de verwachte gemiddelde hoogte van de zorgpremie, als de maximale zorgtoeslag voor 2027 zijn dan bekend.

: op Prinsjesdag worden verschillende veranderingen op het gebied van de zorgverzekering bekendgemaakt. Zowel de verwachte gemiddelde hoogte van de zorgpremie, als de maximale zorgtoeslag voor 2027 zijn dan bekend. 12 november 2026 : op deze dag moeten alle zorgverzekeraars de premies en voorwaarden voor hun basisverzekeringen bekendgemaakt hebben. De premies van de aanvullende verzekeringen volgen mogelijk later.

: op deze dag moeten alle zorgverzekeraars de premies en voorwaarden voor hun basisverzekeringen bekendgemaakt hebben. De premies van de aanvullende verzekeringen volgen mogelijk later. 31 december 2026: de uiterste datum voor het opzeggen van je zorgverzekering.

de uiterste datum voor het opzeggen van je zorgverzekering. 31 januari 2027: de uiterste datum voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering, als je de oude uiterlijk 31 december 2026 hebt stopgezet. Je zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in op 1 januari 2027.

Zorgpremie basisverzekering 2027

De zorgpremie is het bedrag dat je betaalt aan de zorgverzekeraar om verzekerd te zijn. De inhoud van de basisverzekering voor de zorg is bij alle verzekeraars vrijwel gelijk. Maar de hoogte van de premie voor een basisverzekering kan behoorlijk verschillen. De afgelopen jaren is de zorgpremie gemiddeld steeds gestegen. Voor 2026 verlaagden veel verzekeraars de premies of hielden die op hetzelfde niveau. Enkele zorgverzekeraars verhoogden de premies.

In 2026 liggen de premies tussen de €142,40 en €185 per maand wanneer je kiest voor een eigen risico van €385. Zorgverzekeraars maken uiterlijk 12 november de premies van de basisverzekering voor 2027 bekend.

Eigen risico 2027

Het eigen risico is het bedrag dat je aan zorgkosten uit de basisverzekering betaalt voordat de zorgverzekeraar de kosten vergoedt. Zorg voor kinderen en bijvoorbeeld zorg door de huisarts horen daar niet bij. Het verplichte eigen risico is al enkele jaren €385. DSW en Stad Holland geven een korting op het verplichte eigen risico. Dus daar is het eigen risico €375. Het kabinet wil het eigen risico in 2027 verhogen naar €460.

Zorgtoeslag 2027

Zorgtoeslag is een bijdrage in kosten voor de zorgverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag hangt af van je inkomen. De maximale zorgtoeslag is in 2026 €131 per maand, net als in 2025. De maximale zorgtoeslag voor meerpersoonshuishoudens is in 2026 eveneens gelijk aan 2025: €250. Op Prinsjesdag wordt bekendgemaakt hoe hoog de zorgtoeslag maximaal is in 2027.