Over onze test & dienstverlening

Wat doen wij voor jou?

Via onze Zorgvergelijker vergelijk je zorgverzekeringen met elkaar op prijs. En op hoe passend ze voor jouw situatie zijn. Vaak kun je een zorgverzekering dan ook direct afsluiten.

Tijdens het vergelijken en afsluiten kun je ons bereiken met vragen of voor hulp. Heb je een zorgverzekering aangevraagd, dan is je verzekeraar het aanspreekpunt. Bijvoorbeeld als je zorgkosten declareert of voor zorgadvies.

Geef aan welke zorg je nodig hebt

Om goed te kunnen vergelijken vragen wij naar een aantal persoonlijke zaken, zoals je geslacht, geboortedatum en postcode. Dit zijn gegevens die de verzekeraar nodig heeft. Vervolgens geef je zelf aan voor welke zorg je verzekerd wilt zijn. Denk bijvoorbeeld aan fysiotherapie, tandarts en alternatieve geneeswijzen. Kom je er zelf niet uit, dan bieden wij hulp bij het kiezen van de juiste dekking.

Het gaat om prijs en kwaliteit

Ook kun je aangeven naar welke zorgverleners je zonder problemen toe wilt kunnen. Bijvoorbeeld ziekenhuizen, fysiotherapeuten en/of GGZ-zorgverleners. Die gegevens gebruiken wij om te bepalen welke zorgverzekeringen bij je passen. Wij kijken daarbij niet alleen naar de prijs, maar ook naar de kwaliteit van de verzekering.

Hoe compleet is onze vergelijking?

Wij streven ernaar zoveel mogelijk aanbieders van zorgverzekeringen te vergelijken. Met sommige zorgverzekeraars doen wij geen zaken. Bijvoorbeeld omdat zij geen premies doorgeven. Of omdat ze niet samenwerken met onze partner RISK Verzekeringen. Bij 'Resultaten' zie je alle zorgverzekeraars en andere aanbieders van zorgverzekeringen waarvan we de gegevens hebben. Ze zich niet richten op speciale doelgroepen. De aanbieders in onze vergelijker richten zich op alle Nederlandse consumenten.

Niet in de Zorgvergelijker

Collectieve verzekeringen of verzekeringen voor speciale groepen

Collectieve verzekeringen die alleen beschikbaar zijn voor bepaalde consumenten zijn niet in opgenomen, zoals die van werkgevers en banken. Ook zorgverzekeraars die zich richten op speciale doelgroepen zie je niet terug in de vergelijker. De reden hiervoor is dat een grote groep mensen voor verzekeringen van deze aanbieders gebruik kan maken van een (kortings)regeling. Daardoor kunnen zij een verkeerd advies krijgen.

Deze verzekeraars tonen we niet:

AZVZ: voor de maritieme sector

HollandZorg: voor (tijdelijk) in Nederland wonende en/of werkende buitenlanders

IZA: voor werknemers in de publieke sector

IZZ: voor zorgmedewerkers

PZP: voor politiemedewerkers

VvAA: voor zorgprofessionals

UMC Zorgverzekering: voor medewerkers Universitaire Medische Centra

Zorgzaam: voor (ex)Defensiepersoneel

Verder tonen we ook Care4life niet, omdat we van deze verzekeraar geen data hebben.

Het volledige overzicht zorgverzekeraars

* Van Aevitae Leaf!4 hebben we geen data. Deze polis ontbreekt dus in onze check.

Hoe verdienen wij aan het vergelijken van zorgverzekeringen?

Met de Zorgvergelijker kun je gratis zorgverzekeringen vergelijken en vaak ook direct afsluiten. Hiervoor maken wij afspraken met zorgverzekeraars. Wij ontvangen een vergoeding als de zorgverzekering via de Zorgvergelijker wordt afgesloten. Dit bedrag verschilt per verzekeraar. Ook hebben we zorgverzekeraars waarmee we geen afspraken hebben. Van hen krijgen we geen vergoeding. Wel vind je ze terug in de Zorgvergelijker.

Lees meer over onze inkomsten.

Waarom vergelijken bij de Consumentenbond?

Het vergelijken van zorgverzekeringen is niet uniek. Hoe de Consumentenbond omgaat met de inkomsten uit het overstappen is dat wel. De opbrengsten zetten we direct in voor acties en campagnes voor het verbeteren van de zorgmarkt.

AFM-vergunning

Voor het bemiddelen in zorgverzekeringen beschikken wij over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12020656. Voor het aanvragen van je zorgverzekeringen maakt de Consumentenbond gebruik van de diensten van Overstappen.nl ingeschreven onder AFM-nummer 12012535. Dit betekent dat zijn inschrijvingsnummer bij de verzekeraar op je polis kan staan.

Onafhankelijk en objectief

Wij blijven onafhankelijk en objectief in het presenteren van zorgverzekeringen. De contracten die wij hebben gesloten met de zorgverzekeraars hebben geen invloed op de plaats van de verzekering in de resultatenlijst.

De verzekering die via de Zorgvergelijker wordt afgesloten komt tot stand tussen de zorgverzekeraar en de aanvrager. Wij zijn geen partij bij het tot stand komen van de verzekering.

De informatie in de Zorgvergelijker is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden in deze informatie. Wij zijn een vereniging zonder winstoogmerk. Alle inkomsten investeren we in betere dienstverlening voor de consument. En in het bijzonder voor haar leden.