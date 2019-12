Over onze test & dienstverlening

Wat doen wij voor jou?

Via onze Zorgvergelijker vergelijk je zorgverzekeringen met elkaar op prijs en op hoe passend ze voor jouw situatie zijn. Vaak kun je een zorgverzekering dan ook direct afsluiten. Tijdens het vergelijken en afsluiten kun je ons bereiken met vragen of voor hulp. Heb je een zorgverzekering aangevraagd, dan is je verzekeraar het aanspreekpunt, bijvoorbeeld als je zorgkosten declareert of voor zorgadvies.

Om goed te kunnen vergelijken vragen wij naar een aantal persoonlijke zaken, zoals je geslacht en leeftijd. Vervolgens geef je zelf aan voor welke zorg, bijvoorbeeld fysiotherapie, tandarts en alternatieve geneeswijzen, je verzekerd wilt zijn. Kom je er zelf niet uit, dan bieden wij hulp met het kiezen van de juiste dekking.

Ook kun je aangeven van welke zorgverleners, bijvoorbeeld ziekenhuizen en/of fysiotherapeuten, jij het belangrijk vindt waar je zonder problemen naartoe kan. Die gegevens gebruiken wij om te bepalen welke zorgverzekeringen bij je passen. Wij kijken daarbij niet alleen naar de prijs, maar ook naar de kwaliteit van de verzekering.

Zorgverzekeringen vergelijken bij de Consumentenbond Stap je over via de Consumentenbond, dan steun je direct onze acties om de zorgmarkt te verbeteren. Met de Zorgvergelijker vind je in een paar stappen de zorgverzekering die het beste bij je past.

Hoe volledig is onze vergelijking?

In de Zorgvergelijker zijn alle zorgverzekeraars opgenomen die aan onderstaande eisen voldoen, dit zijn er 33 van de 38.

Bij de 'Resultaten' tref je alle zorgverzekeraars en volmachten aan die hun gegevens ter beschikking hebben gesteld en zich richten op de algemene consument in Nederland. Dit houdt in dat collectieve verzekeringen niet worden getoond (bijvoorbeeld van werkgevers of banken).

Ook zorgverzekeraars die zich richten op specifieke doelgroepen worden niet getoond. De reden hiervoor is dat een grote groep mensen gebruik kan maken van een korting, waardoor deze mensen een verkeerd advies zouden krijgen.

Deze verzekeraars tonen we niet:

AZVZ (voor de maritieme sector)

IZA (semi-overheid)

IZZ (voor zorgmedewerkers)

VvAA (voor zorgprofessionals)

UMC Zorgverzekering (voor medewerkers Universitaire Medische Centra)

EUCARE (volmachthouder Aevitae; voor werkgeverscollectieven, richt zich niet op individueel verzekerden)

De gegevens over de inhoud van de verzekeringspolissen en de premies zijn ingekocht bij Zorgweb.

Het volledige overzicht:

Hoe vergelijken wij?

Wij vergelijken zorgverzekeringen op premie en kwaliteit. Alle zorgverzekeraars krijgen een kwaliteitsoordeel. Dit oordeel is opgebouwd uit 3 onderdelen:

De dekking van de polis (weegt mee voor 60%).

De service van de zorgverzekeraar (klanttevredenheid, weegt mee voor 30%).

Het risico op bijbetalen met een basisverzekering. Hiervoor kijken we naar de contractering en vergoedingspercentage voor niet-gecontracteerde zorg (weegt mee voor 10%).

Dekking van de polis

De dekking van de basisverzekeringen verschilt bijna niet, deze is immers voorgeschreven door de overheid. De verschillen zijn:

Premie

Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

Uitsluitingen. Sommige verzekeraars sluiten vanwege hun christelijke grondslag bepaalde vergoedingen uit.

Een zorgverzekering krijgt - vanwege de basisverzekering - altijd minimaal een 5,5. Een relatief lage score van 5,5 betekent niet dat de zorgverzekering niet voldoet, maar dat ze weinig extra's biedt boven de basisdekking. De maximaal te behalen score bedraagt 10.

De gehanteerde wegingen (met het wegingspercentage tussen haakjes) zijn:

Tandheelkundige hulp vanaf 18 jaar (14,3%)

Therapieën (10,7%)

Alternatieve geneeswijzen (7,1%)

Ziekenvervoer (5,4%)

Hulpmiddelen (onder meer brillen en lenzen) (4,2%)

Geneesmiddelen (3,6%)

Huisarts en ziekenhuiszorg (3%)

Tandheelkundige hulp tot 18 jaar (3%)

Verpleging, verzorging en begeleiding (3%)

Hulp in het buitenland (2,4%)

Ziekenhuisbevalling (1,8%)

Cursussen en extra vergoeding (1,2%)

Dienstverlening (klanttevredenheid)

Het oordeel over de kwaliteit van de dienstverlening zegt iets over de zorgverzekeraar en niet over zijn product: de zorgverzekering.

Jaarlijks wordt een vragenlijst voorgelegd aan het 'Consumentenbond zorgpanel' van ruim 12.000 mensen. Resultaten uit de vragenlijst van oktober 2019 zijn gebruikt voor een oordeel over de dienstverlening van zorgverzekeraars. De panelleden hebben de onderstaande aspecten beoordeeld. Achter elk aspect staat het wegingspercentage voor het totaaloordeel over 'dienstverlening'.

Algemene indruk van de zorgverzekeraar (uitgedrukt in een cijfer van 1 tot 10), weging: 30%.

Contact met de zorgverzekeraar (hieronder valt bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid, de bereikbaarheid per e-mail/webformulier en de informatievoorziening), weging: 20%.

Aanbevelen: weging: 15%.

Prijs-kwaliteitverhouding basisverzekering: weging: 5%.

Prijs-kwaliteitverhouding aanvullende verzekering: weging 5%.

Informatievoorziening: weging: 5%.

Klantenservice: weging: 5%.

Informatie te vinden op de website: weging: 5%.

Begrijpelijkheid van de informatie op de website: weging: 5%.

Problemen over betaling: weging: 2,5%.

Afhandeling van de declaraties: weging: 2,5%.

Alleen zorgverzekeraars met 30 of meer waarnemingen op elk van de aspecten zijn meegenomen in het onderzoek.

Van enkele zorgverzekeraars beschikken we niet over voldoende waarnemingen om een testoordeel voor de service te berekenen. Voor deze zorgverzekeraars hebben we het gemiddelde genomen van de zorgverzekeraars die onder hetzelfde concern vallen. Indien dit niet mogelijk was, hebben de verzekeraars het algehele gemiddelde als oordeel gekregen.

Zorginkoop

De basisverzekeringen onderscheiden zich op 2 punten:

Met welke zorgverleners er contracten zijn;

Wat de vergoeding is als je gebruik maakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener.

Deze 2 aspecten zijn omgerekend naar een score, waarbij voor de gecontracteerde zorgverleners we in eerste instantie kijken naar de contractering van 2019. De contracten voor 2020 zijn nog niet voldoende rond om daar een oordeel over te geven en de contractering van 2019 is een goede voorspeller. Vanaf begin december wordt gerekend met de contracten van 2020.

Hoe verdienen wij aan het vergelijken van zorgverzekeringen?

Met de zorgvergelijker kunnen zowel leden als niet-leden gratis zorgverzekeringen vergelijken en vaak ook direct afsluiten. Hiervoor maken wij afspraken met zorgverzekeraars.

Wij hebben 2 soorten afspraken met verzekeraars gemaakt:

Korting op de premie en een vergoeding aan ons Geen korting, maar wel vergoeding aan ons

Wij ontvangen gemiddeld €39 per nieuwe premiebetalende verzekerde (ouder dan 18 jaar) als de zorgverzekering via de Zorgvergelijker wordt aangevraagd. Deze vergoeding gebruiken we voor de verdere ontwikkeling van de Zorgvergelijker. Tenslotte zijn er nog zorgverzekeraars met wie we helemaal geen afspraken hebben, van deze verzekeraars krijgen we ook geen vergoeding. Deze vind je wel terug in de Zorgvergelijker.

Waarom bij de Consumentenbond?

Het vergelijken van zorgverzekeringen is niet uniek. Hoe de Consumentenbond omgaat met de inkomsten uit het overstappen wel. De opbrengsten zetten we direct in voor acties en campagnes om de zorgmarkt te verbeteren. Lees meer over de voordelen van overstappen via de Consumentenbond.

AFM-vergunning

Voor het bemiddelen in zorgverzekeringen beschikken wij over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12020656. Voor het aanvragen van je zorgverzekeringen maakt de Consumentenbond gebruik van de diensten van Pricewise ingeschreven onder AFM-nummer 12017061. Dit betekent dat hun inschrijvingsnummer bij de verzekeraar op je polis kan staan.

Wij blijven onafhankelijk en objectief in het beoordelen van zorgverzekeraars. De collectieve contracten die wij hebben gesloten met de zorgverzekeraars hebben:

Geen invloed op de wijze waarop wij de kwaliteit van de zorgverzekeraars onderzoeken.

Geen invloed op de wijze waarop wij de zorgverzekeraars beoordelen.

Geen invloed op de wijze waarop de testresultaten worden gepubliceerd.

Geen invloed op de plaats van de verzekering in de resultatenlijst.

De verzekering die via de Zorgvergelijker wordt afgesloten komt tot stand tussen de zorgverzekeraar en de aanvrager. Wij zijn geen partij bij het tot stand komen van de verzekering.

De informatie in de Zorgvergelijker is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.

Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden in deze informatie. Wij zijn een vereniging zonder winstoogmerk. Alle inkomsten investeren we in betere dienstverlening voor de consument - en in het bijzonder voor zijn leden.

