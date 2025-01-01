Anderzorg zorgverzekering afsluiten

Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van Anderzorg vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.

Is een Anderzorg zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren.

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Premies zorgverzekeringen Anderzorg 2026

Hieronder vind je de premies per maand van Anderzorg voor 2026. Korting bij jaarbetaling 1%.

Anderzorg Maandpremie 2026 Basisverzekering Basis (combinatie) €154,25 Anderzorg Extra €16,05 Anderzorg Fysiotherapie €8,40 Anderzorg Buitenland & Tandongeval €1,99 Anderzorg Tand 75% 250 €14,25 Anderzorg Tand 75% 500 €31,35

Over Anderzorg zorgverzekering

Anderzorg is een zorgverzekeringslabel van Menzis en zegt te staan voor eenvoud en gemak. Bij Anderzorg kun je veel zelf online regelen. De verzekeraar biedt 1 polisvorm voor de basisverzekering: een combinatiepolis.