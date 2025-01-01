AnderZorg Tand 75% € 500

Alle vergoedingen van deze polis
Door op de onderstaande categorieën te klikken, zie je waar je wel/niet voor verzekerd bent met deze verzekering. Hoe hoger de score, hoe uitgebreider de dekking is.
-
-
-
Fysio- en oefentherapie vanaf 18 jaar
Geen dekking
-
Fysio- en oefentherapie tot 18 jaar
Geen dekking
-
Fysio- en oefentherapie vanaf 18 jaar bij een chronische aandoening
Geen dekking
-
Fysio- en oefentherapie tot 18 jaar bij een chronische aandoening
Geen dekking
-
Fysio- en oefentherapie bij etalagebenen
Geen dekking
-
Fysio- en oefentherapie bij COPD stadium II of hoger
Geen dekking
-
Oefentherapie bij knie- en heupartrose
Geen dekking
-
Oefentherapie bij axiale spondyloartritis
Geen dekking
-
Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie
Geen dekking
-
Fysio- en oefentherapie bij ernstige reumatoïde artritis
Geen dekking
-
Valpreventie
Geen dekking
-
(Extra) fysiotherapie na een ongeval
Geen dekking
-
Fysiotherapie meenemen
Geen dekking
-
Fysiotherapeutische (na)zorgtrajecten
Geen dekking
-
Fysiotherapie app
Geen dekking
-
-
Ergotherapie
Geen dekking
-
Diëtetiek
Geen dekking
-
Gewichtsconsulent
Geen dekking
-
Orthoptische behandeling
Geen dekking
-
Podotherapie
Geen dekking
-
Podologie
Geen dekking
-
Logopedie
Geen dekking
-
Dyslexiebehandelingen
Geen dekking
-
Stottertherapie
Geen dekking
-
Adem- en ontspanningstherapie
Geen dekking
-
Zorg bij hormonale klachten
Geen dekking
-
Begeleid / aangepast bewegen (beweegprogramma's)
Geen dekking
-
Hydrotherapie (therapeutisch zwemmen)
Geen dekking
-
Paramedische herstelzorg na ernstige COVID-19
Geen dekking
-
-
Acnetherapie
Geen dekking
-
Camouflagetherapie
Geen dekking
-
Elektrische / laserepilatie
Geen dekking
-
Vaat- en/of pigmentbehandeling
Geen dekking
-
Psoriasis UVB (lichtbak)therapie
Geen dekking
-
Bindweefselmassage
Geen dekking
-
Periostmassage
Geen dekking
-
Pedicure
Geen dekking
-
-
Tandheelkundige hulp vanaf 18 jaar
-
Consultatie en diagnostiek
Aanvullende verzekering:
75%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. niet nakomen afspraak)
-
Maken en beoordelen foto
Aanvullende verzekering:
75%, max. € 500,- p.jr.
-
Preventieve mondzorg
Aanvullende verzekering:
75%, max. € 500,- p.jr.
-
Verdoving
Aanvullende verzekering:
75%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. algehele narcose)
-
Verdoving door middel van roesje
Aanvullende verzekering:
75%, max. € 500,- p.jr.
-
Vullingen
Aanvullende verzekering:
75%, max. € 500,- p.jr.
-
Wortelkanaalbehandeling
Aanvullende verzekering:
75%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. het uitwendig bleken van tanden)
-
Kronen en bruggen
Aanvullende verzekering:
75%, max. € 500,- p.jr.
-
Kaakgewrichtsbehandelingen / gnathologie
Aanvullende verzekering:
75%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. snurkbeugel/MRA en G74/G76)
-
Chirurgie
Aanvullende verzekering:
75%, max. € 500,- p.jr.
-
Kunstgebit
Aanvullende verzekering:
75%, max. € 500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)
-
Partiële prothetische voorzieningen
Aanvullende verzekering:
75%, max. € 500,- p.jr.
-
Tandvleesbehandeling / parodontologie
Aanvullende verzekering:
75%, max. € 500,- p.jr.
-
Implantaten / implantologie
Aanvullende verzekering:
75%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. zygoma implantaten)
-
Geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten
Geen dekking
-
(Extra) tandartsdekking na een ongeval
Aanvullende verzekering:
100%, max. € 10.000,- per behandeling
-
In een Wlz instelling
Geen dekking
-
Tandheelkundige hulp tot 18 jaar
-
Consultatie en diagnostiek
Geen dekking
-
Maken en beoordelen foto
Geen dekking
-
Preventieve mondzorg
Geen dekking
-
-
Verdoving door middel van roesje
Geen dekking
-
-
Wortelkanaalbehandeling
Geen dekking
-
Kronen en bruggen
Aanvullende verzekering:
75%, max €500,- p. jr.
-
Kaakgewrichtsbehandelingen / gnathologie
Geen dekking
-
-
Prothetische voorzieningen / kunstgebit
Geen dekking
-
Tandvleesbehandeling / parodontologie
Geen dekking
-
Implantaten / implantologie
Aanvullende verzekering:
75%, max. € 500,- p.jr.
-
Geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten
Geen dekking
-
(Extra) tandartsdekking na een ongeval
Geen dekking
-
In een Wlz instelling
Geen dekking
-
-
Orthodontie tot 18 jaar
Geen dekking
-
Orthodontie vanaf 18 jaar
Geen dekking
-
Zwangerschap en bevalling
-
Consultatiebureau
Geen dekking
-
Geboorte / adoptie-uitkering
Geen dekking
-
-
Kraamzorg in ziekenhuis (medische noodzaak)
Geen dekking
-
Kraamzorg in ziekenhuis (zonder medische noodzaak)
Geen dekking
-
Kraamzorg thuis, kraaminrichting / hotel
Geen dekking
-
Uitgestelde / aanvulling kraamzorg
Geen dekking
-
Couveuse nazorg
Geen dekking
-
Kraampakket
Geen dekking
-
Prenatale screening
Geen dekking
-
Lactatiekundige hulp (borstvoedingsproblemen)
Geen dekking
-
Borstkolf
Geen dekking
-
-
Echoscopisch onderzoek
Geen dekking
-
Klinische bevalling (medische noodzaak)
Geen dekking
-
Poliklinische bevalling (medische noodzaak)
Geen dekking
-
Poliklinische bevalling (zonder medische noodzaak)
Geen dekking
-
Thuisbevalling
Geen dekking
-
Vruchtbaarheidsbehandelingen
-
Vruchtbaarheidsbehandelingen (IVF, ICSI, KI, OI en IUI)
Geen dekking
-
Invriezen en bewaren van eicellen of sperma/semen
Geen dekking
-
Alternatieve geneeswijzen
-
Behandelingen alternatief genezer
Geen dekking
-
Geneesmiddelen alternatief genezer
Geen dekking
-
-
Antroposofie
Geen dekking
-
Chiropractie
Geen dekking
-
Fytotherapie
Geen dekking
-
-
-
Manuele geneeskunde
Geen dekking
-
Moermantherapie
Geen dekking
-
Natuurgeneeskunde
Geen dekking
-
Neuraaltherapie
Geen dekking
-
Orthomanuele geneeskunde
Geen dekking
-
Orthomoleculaire geneeskunde
Geen dekking
-
Orthopedische geneeskunde
Geen dekking
-
-
Overige psychische zorgverlening
Geen dekking
-
Podo-orthesiologie
Geen dekking
-
Shiatsutherapie
Geen dekking
-
Flebologie (alternatief genezer)
Geen dekking
-
Proctologie (alternatief genezer)
Geen dekking
-
Hulpmiddelen (w.o. brillen en lenzen)
-
-
-
Hoortoestel
Geen dekking
-
Allergeenvrije schoenen
Geen dekking
-
Verbandschoenen
Geen dekking
-
Orthopedisch schoeisel
Geen dekking
-
Pruiken
Geen dekking
-
Alarmeringsapparatuur
Geen dekking
-
Abonnementskosten alarmeringsapparatuur
Geen dekking
-
Uitwendige hulpmiddelen ter vervanging van onderdelen van het menselijk lichaam
Geen dekking
-
(Mamma)borstprothese
Geen dekking
-
Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in het bewegingssysteem
Geen dekking
-
Brace / spalken (kortdurend gebruik)
Geen dekking
-
Uitwendig hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie van het oog
Geen dekking
-
Hulphonden
Geen dekking
-
Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie
Geen dekking
-
Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij urinelozing en stoelgang
Geen dekking
-
Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate van bewustzijn
Geen dekking
-
Hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid
Geen dekking
-
Uitwendige hulpmiddelen voor opheffen gevolgen functiestoornissen in het ademhalingsstelsel
Geen dekking
-
Inhalator (w.o. aerochamber)
Geen dekking
-
MRA (Snurkbeugel)
Geen dekking
-
Slaap Positie Trainer (SPT)
Geen dekking
-
Injectiespuiten en -pennen met toebehoren
Geen dekking
-
Elastische kousen en compressietherapie
Geen dekking
-
Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van de bloedsuikerspiegel
Geen dekking
-
Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding
Geen dekking
-
Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan en ter compensatie van beperkingen in het spreken
Geen dekking
-
Hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering
Geen dekking
-
Uitwendige electrostimulator (tbv pijnvermindering)
Geen dekking
-
Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden met toebehoren
Geen dekking
-
Hulpmiddelen voor verzorging en verpleging op bed
Geen dekking
-
Loophulpmiddelen
Geen dekking
-
-
Bewakingsapparatuur voor baby's (wiegendood)
Geen dekking
-
Epilepsie alarmering
Geen dekking
-
Plaswekker
Geen dekking
-
ADL-Hulpmiddelen
Geen dekking
-
Steunzolen
Geen dekking
-
Heupondersteuningsband / beschermer
Geen dekking
-
Iontoforese-apparaat
Geen dekking
-
Allergeenvrije en stofdichte hoezen
Geen dekking
-
Leesstandaard
Geen dekking
-
Steunpessarium
Geen dekking
-
Gehoorbescherming
Geen dekking
-
Probe
Geen dekking
-
Defibrilator
Geen dekking
-
-
Maximale verblijfsduur
Geen dekking
-
Dekkingsgebied
Geen dekking
-
Hulpverlening door alarmcentrale
Geen dekking
-
Spoedeisende medische zorg
Geen dekking
-
Spoedeisende behandeling tandarts
Geen dekking
-
Niet-spoedeisende medische zorg
Geen dekking
-
Medisch noodzakelijk ziekenvervoer
Geen dekking
-
Reiskosten ziekenhuisbezoek
Geen dekking
-
Repatriëring bij ziekte / ongeval
Geen dekking
-
Repatriëring na overlijden
Geen dekking
-
Repatriëring gezonde kinderen / meeverzekerde
Geen dekking
-
Begrafenis / crematie in het buitenland
Geen dekking
-
Medisch noodzakelijke medicijnen
Geen dekking
-
Voorschot geneeskundige kosten
Geen dekking
-
Noodzakelijke telefoonkosten
Geen dekking
-
Opsporing / redding
Geen dekking
-
Organisatie toezending medicijnen
Geen dekking
-
-
-
Anticonceptiva
Geen dekking
-
-
Hormoonspiraal
Geen dekking
-
Koperspiraal
Geen dekking
-
-
-
-
-
-
Vrouwencondoom
Geen dekking
-
Zelfzorg geneesmiddelen
Geen dekking
-
Geneesmiddelen bij allergie
Geen dekking
-
Geneesmiddelen om de maag leeg te maken
Geen dekking
-
Geneesmiddelen tegen diarree
Geen dekking
-
Kalktabletten
Geen dekking
-
-
Laxeermiddelen
Geen dekking
-
Maagzuurremmers
Geen dekking
-
Voorgeschreven geneesmiddelen
-
Geneesmiddelen (Reglement Farmaceutische Zorg)
Geen dekking
-
Buiten Reglement Farmaceutische Zorg
Geen dekking
-
Eigen bijdrage GVS (Geneesmiddelen Vergoeding Systeem)
Geen dekking
-
Dieetproducten en preparaten
Geen dekking
-
Antidepressiva
Geen dekking
-
Antistollingsmiddelen
Geen dekking
-
Cholesterolverlagende middelen
Geen dekking
-
Middelen voor erectiestoornissen
Geen dekking
-
Middelen voor slapeloosheid
Geen dekking
-
Middelen ter bevordering van de haargroei
Geen dekking
-
Slaap- en kalmeringsmiddelen
Geen dekking
-
Slijmoplossende middelen
Geen dekking
-
Bloeddrukverlagers
Geen dekking
-
Middelen bij ADHD
Geen dekking
-
Huisarts en ziekenhuiszorg
-
-
Consult door huisarts
Geen dekking
-
Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
Geen dekking
-
Hulp voor kinderen met overgewicht
Geen dekking
-
Laboratoriumonderzoek via huisarts
Geen dekking
-
Eerstelijnsverblijf (kortdurend verblijf)
Geen dekking
-
Geneeskundige zorg voor speciale patiëntgroepen
Geen dekking
-
-
Logeerhuis
Geen dekking
-
Poliklinische hulp
Geen dekking
-
Ziekenhuisopname
Geen dekking
-
Psychiatrische ziekenhuisopname
Geen dekking
-
Ziekenhuisopname Comfortdekking
Geen dekking
-
Zelfstandig behandelcentrum
Geen dekking
-
Reiskosten ziekenbezoek
Geen dekking
-
Medisch-specialistische zorg
-
Plastische / cosmetische chirurgie
Geen dekking
-
Plaatsen van borst(mamma)prothesen
Geen dekking
-
Bovenooglidcorrectie
Geen dekking
-
Astmacentrum Davos
Geen dekking
-
Buikwandcorrectie
Geen dekking
-
Flapoorcorrectie
Geen dekking
-
Behandeling tegen snurken
Geen dekking
-
Transplantatie
Geen dekking
-
Sterilisatie
Geen dekking
-
Refertilisatie
Geen dekking
-
Besnijdenis
Geen dekking
-
Transgenderzorg
Geen dekking
-
Ooglaserbehandeling en lensimplantatie
Geen dekking
-
Kortingsregelingen ooglaserbehandeling
Geen dekking
-
Abortus
Geen dekking
-
Medisch specialistische revalidatie
Geen dekking
-
Geriatrische revalidatiezorg
Geen dekking
-
Zorg bij complex chronische longaandoeningen
Geen dekking
-
Audiologische hulp
Geen dekking
-
Erfelijkheidsonderzoek en advisering
Geen dekking
-
Dialyse
Geen dekking
-
Oncologische aandoeningen bij kinderen
Geen dekking
-
MammaPrint
Geen dekking
-
Mechanische beademing
Geen dekking
-
Trombosedienst
Geen dekking
-
Caissonziekte
Geen dekking
-
Second opinion
Geen dekking
-
Röntgenonderzoek
Geen dekking
-
Flebologie
Geen dekking
-
Proctologie
Geen dekking
-
Obesitasbehandeling
Geen dekking
-
Psoriasis (dag)behandeling
Geen dekking
-
Sportarts
Geen dekking
-
-
Griepvaccinatie
Geen dekking
-
Hepatitis B vaccinatie
Geen dekking
-
Rode hond vaccinaties
Geen dekking
-
PKU/CHT/AGS onderzoek ofwel hielprik
Geen dekking
-
Inentingen voor jonge kinderen
Geen dekking
-
Onderzoek naar stofwisselingsziekten
Geen dekking
-
Preventief medisch onderzoek (health check)
Geen dekking
-
Baarmoederhalskankeronderzoek
Geen dekking
-
Borstkankeronderzoek
Geen dekking
-
Prostaatonderzoek
Geen dekking
-
Hart- en bloedvatenonderzoek
Geen dekking
-
Darmkankeronderzoek
Geen dekking
-
Cholesterolonderzoek
Geen dekking
-
Electrocardiogram
Geen dekking
-
Diabetesonderzoek
Geen dekking
-
-
Ziekenvervoer met eigen vervoer
Geen dekking
-
Ziekenvervoer per openbaar vervoer
Geen dekking
-
Ziekenvervoer per taxi
Geen dekking
-
Ziekenvervoer per rolstoeltaxi / bus
Geen dekking
-
Ziekenvervoer per ambulance
Geen dekking
-
Ziekenvervoer per helicopter
Geen dekking
-
Verpleging, verzorging en begeleiding
-
Thuiszorg en welzijnsvoorzieningen
-
Huishoudelijke verzorging
Geen dekking
-
Persoonlijke verzorging
Geen dekking
-
Verpleging en verzorging zonder verblijf (wijkverpleging)
Geen dekking
-
Zintuiglijk gehandicaptenzorg
Geen dekking
-
Begeleiding / dagbesteding
Geen dekking
-
Woningaanpassing
Geen dekking
-
Vervoersvoorzieningen
Geen dekking
-
Hulpmiddelen
Geen dekking
-
Mantelzorg vervangend
Geen dekking
-
Mantelzorgmakelaar of -coach
Geen dekking
-
Mantelzorg cursus
Geen dekking
-
Terminale zorg / Hospice
Geen dekking
-
Kinderopvang
Geen dekking
-
Eigen bijdrage Wlz
Geen dekking
-
Herstel-, kuur- en vakantieoorden
-
Herstellingsoorden / zorghotels
Geen dekking
-
Psoriasis kuuroorden
Geen dekking
-
Reuma kuuroorden
Geen dekking
-
Therapeutisch kamp voor kinderen met een chronische aandoening
Geen dekking
-
Vakantiereizen voor zieken
Geen dekking
-
Cursussen en extra vergoedingen
-
-
Cursus slapen
Geen dekking
-
Cursus mentaal
Geen dekking
-
Cursus voeding
Geen dekking
-
Cursus bewegen
Geen dekking
-
Zwangerschapscursussen
Geen dekking
-
Cursus patiëntenvereniging
Geen dekking
-
Lidmaatschap patiëntenvereniging
Geen dekking
-
Therapieën door patiëntenverenigingen
Geen dekking
-
Stoppen met roken
Geen dekking
-
Leefstijlprogramma
Geen dekking
-
-
Rechtsbijstandsverzekering
Geen dekking
-
Reisverzekering
Geen dekking
-
Ongevallenverzekering
Geen dekking
-
Extra diensten
Geen dekking