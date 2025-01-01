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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Alternatieve geneeswijzen

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Alternatieve geneeswijzen of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Kosten alternatieve geneeswijzen

Er zijn verschillende soorten alternatieve geneeswijzen. Bijvoorbeeld acupunctuur, homeopathie en osteopathie. De kosten van alternatieve geneeswijzen zijn afhankelijk van welke soort je kiest. Ook hebben de behandelingen verschillende tijdsduren.

Basisverzekering

De kosten voor alternatieve geneeswijzen en alternatieve geneesmiddelen worden niet door de basisverzekering gedekt. Wil je toch dat de kosten voor bijvoorbeeld homeopathische middelen of behandelingen als chiropractie, acupunctuur of iriscopie vergoed worden? Sluit hier dan een aanvullende zorgverzekering voor af. 

Aanvullende verzekering

Sommige zorgverzekeraars bieden een aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen en alternatieve geneesmiddelen. Vaak gaat het hier om een maximumbedrag per jaar. In sommige gevallen kan ook een gedeeltelijke vergoeding gelden. Je krijgt dan bijvoorbeeld 80% van de rekening vergoed. Ook kan het voorkomen dat een verzekeraar slechts bepaalde vormen van alternatieve geneeswijzen vergoedt. Informeer daarom vooraf goed bij je zorgverzekeraar of je recht op vergoeding hebt vanuit je aanvullende verzekering. Let ook op of je behandelaar aan de voorwaarden van je zorgverzekeraar voldoet. Anders kan het voorkomen dat je alsnog niet alles vergoed krijgt.

Vergoeding homeopathie

Homeopathie is een alternatieve behandelwijze en wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Maak je gebruik van homeopathische middelen of ben je dit van plan te gaan gebruiken? Dan kun je ervoor kiezen om de kosten zelf te betalen of om je hiervoor aanvullend te verzekeren.

Lees meer over de vergoeding van homeopathie

Vergoeding acupunctuur

Acupunctuur valt niet onder de basisverzekering. Een behandeling kost gemiddeld €60. Wil je de kosten van een acupunctuurbehandeling vergoed krijgen? Dan moet je een aanvullende verzekering afsluiten.

Lees meer over de vergoeding van acupunctuur

Vergoeding iriscopie

Iriscopie is een alternatieve geneeswijze, waarbij geprobeerd wordt om eventuele ziektes af te lezen aan de iris (het gekleurde deel van het oog). Iriscopie wordt niet door de basisverzekering vergoed. Sommige aanvullende verzekeringen bieden vergoeding voor iriscopie. Hierbij geldt meestal een maximum per dag én per jaar. Informeer bij je zorgverzekeraar naar je recht op vergoeding voor iriscopie.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Alternatieve geneeswijzen
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Aevitae (EUCARE)

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Vanaf prijs (per maand)

Laef! 3

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 250,- p. jr.

€ 34,77

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Anderzorg

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Vanaf prijs (per maand)

Extra

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 200,- p.jr.

€ 16,05

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CZ

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Vanaf prijs (per maand)

Plus

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 350,- p.jr.

€ 27,35

Top

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 550,- p.jr.

€ 49,95

Jongeren

100%, max. € 30,- p. dag, max. € 200,- p.jr.

€ 27,20

50 Plus

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 350,- p.jr.

€ 22,20

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CZdirect

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Alternatieve geneeswijzen
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De christelijke zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Mediumpolis

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 320,- p.jr.

€ 24,75

Largepolis

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 440,- p.jr.

€ 51,50

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De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

AV Standaard

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 200,- p.jr.

€ 18,75

AV Extra

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 400,- p.jr.

€ 31,75

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DSW Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

AV Compact

100%, max. € 25,- p. behandeling, max. € 250,- p.jr.

€ 10,00

AV Standaard

100%, max. € 30,- p. behandeling, max. € 450,- p.jr.

€ 29,00

AV Top

100%, max. € 35,- p. behandeling, max. € 450,- p.jr.

€ 51,00

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FBTO

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Alternatieve geneeswijzen
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Ik kies zelf van a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Alternatieve geneeswijzen
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Interpolis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Alternatieve geneeswijzen
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Just

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Alternatieve geneeswijzen
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Menzis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

JongerenVerzorgd

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 200,- p.jr.

€ 21,15

ExtraVerzorgd 2

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 300,- p.jr.

€ 25,00

ExtraVerzorgd 3

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.

€ 45,80

Naar zorgvergelijker

Nationale-Nederlanden

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Extra

100%, max. € 50,- p. dag, max. € 250,- p.jr.

€ 31,50

Compleet

100%, max. € 50,- p. dag, max. € 500,- p.jr.

€ 54,75

Jij & Gemak

100%, max. € 25,- p. dag, max. € 250,- p.jr.

€ 33,00

Jij & Vitaal

100%, max. € 50,- p. dag, max. € 350,- p.jr.

€ 42,95

Naar zorgvergelijker

OHRA

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 200,- p.jr.

€ 15,85

Extra Aanvullend

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 350,- p.jr.

€ 27,25

Uitgebreid

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.

€ 52,45

Naar zorgvergelijker

ONVZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Bewuste Keuze alternatief

100%, max. € 25,- p. dag, max. € 100,- p.jr.

€ 3,92

Vrije Keuze Startfit

100%, max. € 30,- p. dag, max. € 100,- p.jr.

€ 9,84

Vrije Keuze Benfit

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 350,- p.jr.

€ 24,46

Vrije Keuze Optifit

100%, max. € 50,- p. dag, max. € 550,- p.jr.

€ 50,48

Vrije Keuze Topfit

100%, max. € 65,- p. dag, max. € 1.000,- p.jr.

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

Salland Zorgverzekeringen

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Plus

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 350,- p.jr.

€ 27,00

Top

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.

€ 49,95

Naar zorgvergelijker

Stad Holland Zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Compact AV

100%, max. € 25,- p. behandeling, max. € 250,- p.jr.

€ 10,50

Jongeren AV

100%, max. € 30,- p. behandeling, max. € 400,- p.jr.

€ 12,75

Standaard AV

100%, max. € 30,- p. behandeling, max. € 450,- p.jr.

€ 28,50

Uitgebreide AV

100%, max. € 35,- p. behandeling, max. € 450,- p.jr.

€ 53,00

Extra Uitgebreide AV

100%, max. € 40,- p. behandeling, max. € 450,- p.jr.

€ 73,00

Naar zorgvergelijker

UnitedConsumers (VGZ)

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZorgZeker 3

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 300,- p.jr.

€ 58,44

Naar zorgvergelijker

Univé

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend Beter

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 200,- p.jr.

€ 26,00

Aanvullend Best

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 300,- p.jr.

€ 41,00

Naar zorgvergelijker

VGZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

VGZ Aanvullend Beter

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 300,- p.jr.

€ 28,50

VGZ Aanvullend Best

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.

€ 47,60

Naar zorgvergelijker

VGZbewuzt

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Alternatieve geneeswijzen
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VinkVink

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Alternatieve geneeswijzen
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VvAA zorgverzekering

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Natura alternatief

100%, max. € 25,- p. dag, max. € 100,- p.jr.

€ 3,92

Start

100%, max. € 30,- p. dag, max. € 100,- p.jr.

€ 9,84

Plus

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 350,- p.jr.

€ 24,46

Optimaal

100%, max. € 50,- p. dag, max. € 550,- p.jr.

€ 50,48

Top

100%, max. € 65,- p. dag, max. € 1.000,- p.jr.

€ 80,00

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ZEKUR

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)

100%, max. € 25,- p. dag, max. € 250,- p.jr.

€ 39,25

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ZieZo van Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Alternatieve geneeswijzen
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Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend 2 sterren

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 250,- p.jr.

€ 22,50

Aanvullend 3 sterren

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 450,- p.jr.

€ 42,50

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Zorg en Zekerheid

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Basis

100%, max. € 25,- p.dag; max. € 250,- p. jr.

€ 17,05

AV Sure

100%, max. € 25,- p.dag; max. € 250,- p. jr.

€ 24,95

AV Sure + AV Delen

100%, max. € 25,- p.dag; max. € 250,- p. jr.

€ 27,45

AV Standaard

100%, max. € 25,- p.dag; max. € 250,- p. jr.

€ 25,55

AV Standaard + AV Delen

100%, max. € 25,- p.dag; max. € 250,- p. jr.

€ 28,05

AV Standaard Regio

100%, max. € 25,- p.dag; max. € 150,- p. jr.

€ 0,00

AV Standaard Regio + AV Delen

100%, max. € 25,- p.dag; max. € 150,- p. jr.

€ 0,00

AV Top

100%, max. € 40,- p.dag; max. € 460,- p. jr.

€ 54,20

AV Top + AV Delen

100%, max. € 40,- p.dag; max. € 460,- p. jr.

€ 60,70

AV GeZZin

100%, max. € 40,- p.dag; max. € 460,- p. jr.

€ 66,50

AV GeZZin + AV Delen

100%, max. € 40,- p.dag; max. € 460,- p. jr.

€ 73,00

AV Plus

100%, max. € 40,- p.dag; max. € 460,- p. jr.

€ 58,50

AV Plus + AV Delen

100%, max. € 40,- p.dag; max. € 460,- p. jr.

€ 65,00

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