Vergoeding zorgverzekering Alternatieve geneeswijzen

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor Alternatieve geneeswijzen of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Wat zijn alternatieve geneeswijzen?

Alternatieve geneeswijzen zijn behandelingen, waar geen wetenschappelijk bewijs voor de werking voor is geleverd. Voorbeelden zijn acupunctuur en homeopathie.

Basisverzekering

De kosten voor alternatieve geneeswijzen en alternatieve geneesmiddelen worden niet door de basisverzekering gedekt. Wil je toch dat de kosten voor bijvoorbeeld homeopathische middelen of behandelingen als chiropractie, acupunctuur of iriscopie vergoed worden? Sluit hier dan een aanvullende zorgverzekering voor af.

Aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen

Sommige zorgverzekeraars bieden een aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen en alternatieve geneesmiddelen. Vaak gaat het hier om een maximumbedrag per jaar. In sommige gevallen kan ook een gedeeltelijke vergoeding gelden. Je krijgt dan bijvoorbeeld 80% van de rekening vergoed. Ook kan het voorkomen dat een verzekeraar slechts bepaalde vormen van alternatieve geneeswijzen vergoedt.

Informeer daarom vooraf goed bij je zorgverzekeraar of je recht op vergoeding hebt vanuit je aanvullende verzekering. Let ook op of je behandelaar gecontracteerd is door je zorgverzekeraar, anders kan het voorkomen dat je alsnog niet alles vergoed krijgt.

Vergoeding homeopathie

Homeopathie is een alternatieve behandelwijze en wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Maak je gebruik van homeopathische middelen of ben je dit van plan te gaan gebruiken? Dan kun je ervoor kiezen om de kosten zelf te betalen of om je hiervoor aanvullend te verzekeren.

Vergoeding acupunctuur

Acupunctuur valt niet onder de basisverzekering. Per behandeling ben je ongeveer €60 kwijt. Om de kosten van een acupunctuurbehandeling vergoed te krijgen, zul je een aanvullende verzekering moeten afsluiten.

Vergoeding iriscopie

Iriscopie is een alternatieve geneeswijze, waarbij geprobeerd wordt om eventuele ziektes af te lezen aan de iris (het gekleurde deel van het oog). Iriscopie wordt niet door de basisverzekering vergoed. Sommige aanvullende verzekeringen bieden vergoeding voor iriscopie. Hierbij geldt meestal een maximum per dag én per jaar. Informeer bij je zorgverzekeraar naar je recht op vergoeding voor iriscopie.