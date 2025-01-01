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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Alternatieve geneesmiddelen

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Alternatieve geneesmiddelen of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor alternatieve geneesmiddelen 

Kosten voor alternatieve geneeswijzen en medicijnen zijn niet in de basisverzekering gedekt. Wil je toch dat de kosten voor bijvoorbeeld homeopatische middelen of kruiden vergoed worden? Sluit hier dan een aanvullende zorgverzekering voor af.

Als je de Zorgvergelijker van de Consumentenbond invult, kunt je de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken en een (aanvullende) zorgverzekering afsluiten.

Kosten alternatieve geneesmiddelen 

Er zijn verschillende soorten alternatieve geneesmiddelen. Homeopathische middelen zijn er in druppel-, korrel- of tabletvorm. De kosten zijn afhankelijk van het soort alternatieve geneesmiddel.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Alternatieve geneesmiddelen
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Aevitae (EUCARE)

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Vanaf prijs (per maand)

Laef! 3

100%, max. € 250,- p. jr.

€ 34,77

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Anderzorg

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Vanaf prijs (per maand)

Extra

100%, max. € 300,- p.jr.

€ 16,05

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CZ

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Vanaf prijs (per maand)

Plus

100%, max. € 350,- p.jr.

€ 27,35

Top

100%, max. € 550,- p.jr.

€ 49,95

Jongeren

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 27,20

50 Plus

100%, max. € 350,- p.jr.

€ 22,20

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CZdirect

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Alternatieve geneesmiddelen
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De christelijke zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Mediumpolis

100%, max. € 320,- p.jr.

€ 24,75

Largepolis

100%, max. € 440,- p.jr.

€ 51,50

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De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

AV Standaard

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 18,75

AV Extra

100%, max. € 400,- p.jr.

€ 31,75

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DSW Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

AV Compact

alleen homeopathische: 100% (niet vergoed worden ampullen, middelen voor uitwendig gebruik, voedingssupplementen, vitaminen, mineralen, kruiden en zelfzorgmiddelen)

€ 10,00

AV Standaard

alleen homeopathische: 100% (niet vergoed worden ampullen, middelen voor uitwendig gebruik, voedingssupplementen, vitaminen, mineralen, kruiden en zelfzorgmiddelen)

€ 29,00

AV Top

alleen homeopathische: 100% (niet vergoed worden ampullen, middelen voor uitwendig gebruik, voedingssupplementen, vitaminen, mineralen, kruiden en zelfzorgmiddelen)

€ 51,00

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FBTO

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Alternatieve geneesmiddelen
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Ik kies zelf van a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Alternatieve geneesmiddelen
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Interpolis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Alternatieve geneesmiddelen
Naar zorgvergelijker

Just

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Alternatieve geneesmiddelen
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Menzis

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Vanaf prijs (per maand)

JongerenVerzorgd

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 21,15

ExtraVerzorgd 2

100%, max. € 300,- p.jr.

€ 25,00

ExtraVerzorgd 3

100%, max. € 500,- p.jr.

€ 45,80

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Nationale-Nederlanden

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Vanaf prijs (per maand)

Extra

100%, max. € 250,- p.jr.

€ 31,50

Compleet

100%, max. € 500,- p.jr.

€ 54,75

Jij & Gemak

100%, max. € 250,- p.jr.

€ 33,00

Jij & Vitaal

100%, max. € 350,- p.jr.

€ 42,95

Naar zorgvergelijker

OHRA

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Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 15,85

Extra Aanvullend

100%, max. € 350,- p.jr.

€ 27,25

Uitgebreid

100%, max. € 500,- p.jr.

€ 52,45

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ONVZ

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Vanaf prijs (per maand)

Vrije Keuze Optifit

100%, max. € 550,- p.jr.

€ 50,48

Vrije Keuze Topfit

100%, max. € 1.000,- p.jr.

€ 80,00

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Salland Zorgverzekeringen

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Vanaf prijs (per maand)

Plus

100%, max. € 350,- p.jr.

€ 27,00

Top

100%, max. € 500,- p.jr.

€ 49,95

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Stad Holland Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Compact AV

alleen homeopathische: 100% (niet vergoed worden ampullen, middelen voor uitwendig gebruik, voedingssupplementen, vitaminen, mineralen, kruiden en zelfzorgmiddelen)

€ 10,50

Jongeren AV

Alleen homeopathische: 100%, max. € 400,- p.jr. (Niet vergoed worden: ampullen, middelen voor uitwendig gebruik, voedingssupplementen, vitaminen, mineralen, kruiden en zelfzorgmiddelen.)

€ 12,75

Standaard AV

alleen homeopathische: 100% (niet vergoed worden ampullen, middelen voor uitwendig gebruik, voedingssupplementen, vitaminen, mineralen, kruiden en zelfzorgmiddelen)

€ 28,50

Uitgebreide AV

alleen homeopathische: 100% (niet vergoed worden ampullen, middelen voor uitwendig gebruik, voedingssupplementen, vitaminen, mineralen, kruiden en zelfzorgmiddelen)

€ 53,00

Extra Uitgebreide AV

alleen homeopathische: 100% (niet vergoed worden ampullen, middelen voor uitwendig gebruik, voedingssupplementen, vitaminen, mineralen, kruiden en zelfzorgmiddelen)

€ 73,00

Naar zorgvergelijker

UnitedConsumers (VGZ)

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Vanaf prijs (per maand)

ZorgZeker 3

100%, max. € 300,- p.jr.

€ 58,44

Naar zorgvergelijker

Univé

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend Beter

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 26,00

Aanvullend Best

100%, max. € 300,- p.jr.

€ 41,00

Naar zorgvergelijker

VGZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

VGZ Aanvullend Beter

100%, max. € 300,- p.jr.

€ 28,50

VGZ Aanvullend Best

100%, max. € 500,- p.jr.

€ 47,60

Naar zorgvergelijker

VGZbewuzt

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Alternatieve geneesmiddelen
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VinkVink

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Alternatieve geneesmiddelen
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VvAA zorgverzekering

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Vanaf prijs (per maand)

Optimaal

100%, max. € 550,- p.jr.

€ 50,48

Top

100%, max. € 1.000,- p.jr.

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

ZEKUR

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Vanaf prijs (per maand)

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)

100%, max. € 250,- p.jr.

€ 39,25

Naar zorgvergelijker

ZieZo van Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Alternatieve geneesmiddelen
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Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend 2 sterren

100%, max. € 250,- p.jr.

€ 22,50

Aanvullend 3 sterren

100%, max. € 450,- p.jr.

€ 42,50

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Zorg en Zekerheid

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Vanaf prijs (per maand)

AV Basis

50%; max. € 250,- p. jr.

€ 17,05

AV Sure

50%; max. € 250,- p. jr.

€ 24,95

AV Sure + AV Delen

50%; max. € 250,- p. jr.

€ 27,45

AV Standaard

50%; max. € 250,- p. jr.

€ 25,55

AV Standaard + AV Delen

50%; max. € 250,- p. jr.

€ 28,05

AV Standaard Regio

50%; max. € 150,- p. jr.

€ 0,00

AV Standaard Regio + AV Delen

50%; max. € 150,- p. jr.

€ 0,00

AV Top

75%; max. € 460,- p. jr.

€ 54,20

AV Top + AV Delen

75%; max. € 460,- p. jr.

€ 60,70

AV GeZZin

75%; max. € 460,- p. jr.

€ 66,50

AV GeZZin + AV Delen

75%; max. € 460,- p. jr.

€ 73,00

AV Plus

75%; max. € 460,- p. jr.

€ 58,50

AV Plus + AV Delen

75%; max. € 460,- p. jr.

€ 65,00

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