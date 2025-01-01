Vergoeding zorgverzekering Alternatieve geneesmiddelen

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Alternatieve geneesmiddelen of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor alternatieve geneesmiddelen

Kosten voor alternatieve geneeswijzen en medicijnen zijn niet in de basisverzekering gedekt. Wil je toch dat de kosten voor bijvoorbeeld homeopatische middelen of kruiden vergoed worden? Sluit hier dan een aanvullende zorgverzekering voor af.

Als je de Zorgvergelijker van de Consumentenbond invult, kunt je de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken en een (aanvullende) zorgverzekering afsluiten.

Kosten alternatieve geneesmiddelen

Er zijn verschillende soorten alternatieve geneesmiddelen. Homeopathische middelen zijn er in druppel-, korrel- of tabletvorm. De kosten zijn afhankelijk van het soort alternatieve geneesmiddel.