Vergoeding zorgverzekering Homeopathie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor Homeopathie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor homeopathie

Homeopathie is een alternatieve behandelwijze en wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Maak je gebruik van homeopathische middelen of ben je dit van plan te gaan gebruiken? Dan kun je ervoor kiezen om de kosten zelf te betalen of om je hiervoor aanvullend te verzekeren.

Als je een aanvullende verzekering wilt afsluiten die homeopathie vergoed, moet je rekening houden met de voorwaarden van je verzekeraar, zoals een maximale vergoeding per behandeling en/of bepaalde beroepsgroepen waar je behandelaar bij aangesloten moet zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Bekijk en vergelijk de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.