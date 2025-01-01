Vergoeding zorgverzekering Acupunctuur

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Acupunctuur of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor acupunctuur

Acupunctuur valt niet onder de basisverzekering. Om de kosten van een acupunctuurbehandeling vergoed te krijgen, zul je een aanvullende verzekering moeten afsluiten.

Kosten acupunctuur

Het verschilt per praktijk en de duur van de behandeling wat een behandeling kost. De tarieven verschillen van een paar tientjes tot ruim €100. Vaak kost een eerste behandeling (een intake consult) meer dan vervolgbehandelingen (reguliere consulten).

Als je de Zorgvergelijker van de Consumentenbond invult, kun je de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken en een (aanvullende) zorgverzekering afsluiten.

Wat is acupunctuur?

Acupunctuur is een behandeling binnen de traditionele Chinese geneeskunde. De meest bekende methode is de behandeling met dunne naalden. De naalden worden op acupunctuurpunten in het lichaam gestoken om een klacht of aandoening te behandelen.