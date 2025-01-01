OHRA zorgverzekering afsluiten

Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van OHRA vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.

Is een OHRA zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren.

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Premies zorgverzekeringen OHRA 2026

Hieronder vind je de premies per maand van OHRA voor 2026. De korting bij betaling per kwartaal is 0,5%, per halfjaar 1% en per jaar 2%.

OHRA Maandpremie 2026 Basisverzekering (combinatie) €159,55 Zorgverzekerd op Reis €1,95 Compact €7,95 Sterk €10,90 Aanvullend €15,85 Extra Aanvullend €25,89 Uitgebreid €49,83 Tand Sterk € 250 (75%) €13,75 Tand Gaaf € 325 (75%) €15,95 Tand Gaaf € 500 (75%) €27,25

Over OHRA zorgverzekering

OHRA biedt diverse verzekeringen voor particulieren, waaronder auto-, woon-, reis- en zorgverzekeringen. Ook kun je er terecht voor andere persoonlijke verzekeringen.