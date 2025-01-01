Overweeg je een OHRA zorgverzekering af te sluiten? Voor de meest noodzakelijke zorg zit je goed met de basisverzekering van OHRA. De basiszorgverzekering is bij bijna elke zorgverzekeraar hetzelfde.
Wil je ook een vergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld je tandarts dan kun je je bijverzekeren met een aanvullende OHRA-verzekering.
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Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van OHRA vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.
Is een OHRA zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren.
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Hieronder vind je de premies per maand van OHRA voor 2026. De korting bij betaling per kwartaal is 0,5%, per halfjaar 1% en per jaar 2%.
|OHRA
|Maandpremie 2026
|Basisverzekering (combinatie)
|€159,55
|Zorgverzekerd op Reis
|€1,95
|Compact
|€7,95
|Sterk
|€10,90
|Aanvullend
|€15,85
|Extra Aanvullend
|€25,89
|Uitgebreid
|€49,83
|Tand Sterk € 250 (75%)
|€13,75
|Tand Gaaf € 325 (75%)
|€15,95
|Tand Gaaf € 500 (75%)
|€27,25
OHRA biedt diverse verzekeringen voor particulieren, waaronder auto-, woon-, reis- en zorgverzekeringen. Ook kun je er terecht voor andere persoonlijke verzekeringen.