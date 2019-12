OHRA zorgverzekering afsluiten

Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van OHRA vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.

Is een OHRA zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren.

Ook een zorgverzekering afsluiten of een zorgverzekering vergelijken? Maak gebruik van de Zorgvergelijker van de Consumentenbond!

Lees meer over vergoedingen van de OHRA zorgverzekering.

Over OHRA zorgverzekering

OHRA bestaat ruim 80 jaar en werd in 1925 opgericht als de Onderlinge ziekteverzekering der Hoogere Rijks-Ambtenaren en is onderdeel van Delta Lloyd. OHRA heeft op dit moment als totaalverzekeraar ruim 800.000 klanten en doet rechtstreeks zaken, dus zonder tussenpersoon. Onze kracht is dat wij u direct helpen. Met duidelijke taal, begrijpelijke producten en snelle service. Zo staat OHRA voor online gemak: alles rondom uw verzekeringen is eenvoudig en snel te regelen via internet. Van aanvraag tot wijziging, van declareren tot inzicht in uw eigen risico en vergoedingen.

OHRA heeft zowel particuliere als zakelijke verzekeringsproducten voor de auto, reizen, wonen en zorg en bankproducten op het gebied van sparen, lenen, lijfrente en pensioen.