Reviews van OHRA zorgverzekering

Anoniem 29 november 2019







45 jaar verzekerd bij OHRA. Nagenoeg nooit geclaimd. Bij prothese eerst geheel verkeerd geadviseerd. Daarna weer verkeerd geadviseerd en bij doorvragen anders geadviseerd. Ze wisten niet of het onder basisverzekering of aanvullende verzekering valt. Eerste prothese na 15 jaar kapot. Deze gaat normaal gesproken 2 jaar mee. OHRA verwacht nu dat ik eerst naar huisarts ga, dan naar specialist en dan naar instrumentenmaker. Zonde van tijd en geld. Zo lopen zorgkosten onnodig op. Weinig flexibiliteit en verder dan eerstelijns telefonist kom je niet. Niet hee klantvriendelijk. Verzekering is ook duur.

J vd laan 25 juli 2019







Slechte service nadat mijn zieke hond geholpen moest worden in het buitenland ondanks extra buitenland verZekering! . Premie is al 3 x zo duur als bij aanvang, Steeds minder dekking Mn consulten worden niet meer vergoed na een aantal keer. Blijven voorwaarden wijzigen( Ik ben er ziek van. Heeft geen zin in om contact op te nemen zie bijlagen

Suzanne 1 juni 2019







Bij OHRA kom ik het voordeligst uit met mijn verzekering. Ik slik medicatie die door vele niet word vergoed waar ik toch al een tijd aan vast zit en Ohra verzekerd wel. Ik heb ook recent gebruik gemaakt van de bemiddeling en zeer tevreden! Er was een medewerker die mij de hele dag van 9 tot 4 als ik belde te woord stond zodat ik niet telkens mijn verhaal weer moest vertellen. Ze was heel vriendelijk, begripvol en wist van aanpakken waardoor ik een gerust en vertrouwd gevoel kreeg.

OHRA ja begin er maar niet aan 7 mei 2019







Tja, ben al twee keer bij OHRA verzekerd geweest en de problemen waren echt niet te omvatten. Ook al neem je ALL RISK all inclusief, wordt er alleen maar tegengestribbeld en naar de voorwaarden verwezen. Rekeningen krijg je gewoon op je dak en op jezelf afgeschoven. ALL RISK, en dan zegt men 'U kunt ook NIET CLAIMEN!'. JA je neemt een ALL RISK verzekering om NIET te claimen ? Hahahaha. Twee keer en ik ben er klaar mee. Zorgverzekering opgezegd, autoverzekering opgezegd. Bye OHRA zakkenvullers!

Iria Brazil 4 februari 2019







