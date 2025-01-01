Overweeg je een VinkVink zorgverzekering af te sluiten? Voor de meest noodzakelijke zorg zit je goed met de basisverzekering van VinkVink. De basiszorgverzekering is bij bijna elke zorgverzekeraar hetzelfde.

Wil je ook een vergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld je tandarts dan kun je je bijverzekeren met een aanvullende VinkVink-verzekering.