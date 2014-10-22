Zwangerschap en de zorgverzekering

Welke zorg vergoedt de basisverzekering?

Ben je zwanger of wil je zwanger worden? Dan is het goed om te weten welke zorgkosten worden vergoed door je basisverzekering en de overheid. In het basispakket van je zorgverzekering zit verloskundige zorg. Denk hierbij aan afspraken bij de verloskundige tijdens je zwangerschap, verloskundige hulp bij de bevalling en kraamzorg.

Echo’s van je baby

De basisverzekering vergoedt de termijnecho aan het begin van je zwangerschap. Bij een termijnecho wordt vastgesteld hoe lang je zwanger bent. Dit heeft geen gevolgen voor je eigen risico. De overheid betaalt de 13-weken-echo en 20-weken-echo.

Prenatale screening

Aan het begin van je zwangerschap krijg je een informatief gesprek (counseling) over wat prenatale screening is. Je bepaalt daarna zelf of je prenatale screening wilt. De NIPT (niet-invasieve prenatale test) is een onderzoek naar chromosoomafwijkingen. Dit bloedonderzoek kan vanaf de 11e week van de zwangerschap worden uitgevoerd. De kosten van counseling en de NIPT betaalt de overheid.

Invasieve diagnostiek

Is de uitslag van de NIPT positief of heb je een medische indicatie? Dan vergoedt de basisverzekering invasieve diagnostiek, zoals de vlokkentest of vruchtwaterpunctie. Dit valt doorgaans onder het eigen risico van je zorgverzekering.

Bevalling

Een thuisbevalling krijg je helemaal vergoed uit je basisverzekering. Dat geldt ook voor een ziekenhuisbevalling die medisch noodzakelijk is.

Eigen bijdrage

Wil je zonder medische indicatie graag in het ziekenhuis of kraamhotel bevallen (een poliklinische bevalling)? Dan krijg je een vergoeding van €278 vanuit de basisverzekering. De rest moet je zelf betalen in de vorm van een eigen bijdrage. De kosten voor een poliklinische bevalling verschillen per ziekenhuis.

Heb je een aanvullende zorgverzekering? Dan krijg je misschien een hogere vergoeding voor de kosten van een poliklinische bevalling zonder medische indicatie.

Kraamzorg

Kraamzorg thuis

De basisverzekering vergoedt minimaal 24 en maximaal 80 uur kraamzorg vanaf de geboorte, verdeeld over 8 dagen. Het aantal uren dat je vergoed krijgt, hangt af van je situatie. Standaard ontvang je 49 uur aan kraamzorg als je borstvoeding geeft. Of 45 uur aan kraamzorg bij flesvoeding.

Je betaalt een eigen bijdrage van €5,70 per uur voor de kraamzorg thuis.

Kraamzorg in het ziekenhuis

Verblijf je zonder medische noodzaak in een ziekenhuis en krijg je daar kraamzorg? Dan geldt een eigen bijdrage voor de kraamzorg van €22,50 per dag voor moeder en €22,50 per dag per kind. Dat komt dus neer op €45 per dag. Brengt de zorglocatie in 2026 een hoger tarief in rekening dan €161,50 voor moeder en €161,50 voor het kind per dag? Dan betaal je deze meerkosten ook zelf.

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden de eigen bijdrage voor kraamzorg.

Geldt het verplicht eigen risico?

Verloskundige zorg, bevalling en kraamzorg vallen niet onder het eigen risico van €385. Maar andere kosten rondom je zwangerschap vallen wél onder je eigen risico. Denk aan laboratoriumonderzoek, vervoer naar het ziekenhuis voor de bevalling en medische nazorg na de bevalling.

Zorgverzekering aanpassen tijdens zwangerschap

Als je zwanger wil worden, kan het verstandig zijn om je zorgverzekering aan te passen. Voor de basisverzekering maakt het meestal niet uit bij welke zorgverzekeraar je bent verzekerd. Maar wil je gebruikmaken van zorg uit het aanvullende pakket? Dan is het goed om te onderzoeken welke zorgverzekeraars een pakket bieden dat het beste past bij jouw situatie.

Meestal kun je je verzekering alleen per 1 januari aanpassen. Bij sommige verzekeraars kun je ook op een ander moment je zorgverzekering omzetten. Dat kan handig zijn als je onverwacht zwanger bent geworden.

Aanvullende verzekering of niet?

Niet alle zorg rondom de bevalling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Zo worden een zwangerschapscursus, de eigen bijdrage voor kraamzorg en bevallen in een ziekenhuis zonder medische indicatie niet vergoed. Je kunt je hiervoor aanvullend verzekeren. De vraag is of dat wel de extra premie per maand waard is.

Een zwangerschapscursus kost vaak rond de €100. Ook met een aanvullende verzekering voor bevalling en kraamzorg, wordt deze lang niet door alle zorgverzekeraars vergoed.

Wil je liever in het ziekenhuis bevallen zonder dat daar een medische noodzaak voor is? Dan ontvang je hiervoor een vergoeding van €278. De meerkosten betaal je zelf. Een aanvullend pakket voor bevalling en kraamzorg kan dus een verstandige keuze zijn. Let ook dan op de premie die je daarvoor betaalt en wat je daarmee wel en niet vergoed krijgt.

Er zijn verschillende aanvullende verzekeringen die extra kraamzorg na ziekenhuisverblijf vergoeden. Denk hierbij ook aan een vergoeding van de eigen bijdrage of bijvoorbeeld een kraampakket.

Belangrijk: baby aanmelden bij je zorgverzekeraar

Meld je baby binnen 4 maanden na de geboorte aan bij je zorgverzekeraar. Als je dat vergeet, krijg je de zorgkosten voor je kind niet vergoed. Zodra je kind is aangemeld, geldt de verzekering met terugwerkende kracht vanaf de geboorte.

Kinderen zijn gratis verzekerd

Kinderen zijn tot en met de maand waarin ze 18 worden gratis verzekerd voor de basisverzekering en voor de meeste aanvullende verzekeringen. Bij kinderen geldt bovendien nooit een eigen risico.

Zwanger: welke zorgverzekering kies je?

Welke zorgverzekering je kiest als je zwanger bent, hangt af van je persoonlijke situatie. We geven je wel graag enkele tips:

Heb je geen aanvullende verzekering? Zorg er dan voor dat je wat geld achter de hand houdt om onverwachte uitgaven op te kunnen vangen.

Bedenk op tijd of je een aanvullende verzekering nodig hebt. Bij de meeste zorgverzekeraars kun je alleen per 1 januari een aanvullende verzekering afsluiten.

Staar je niet blind op de hoge maximale dekkingen bij het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering. Vaak zijn die veel hoger dan de echte kosten.

Ga er niet zomaar van uit dat zorg altijd volledig is gedekt. Ga je naar een zorgverlener met wie je zorgverzekeraar geen zorgcontract heeft afgesloten? Dan worden de zorgkosten misschien niet of maar voor een deel vergoed.

Beste zorgverzekering wanneer je zwanger bent of wilt worden

De beste zorgverzekering voor als je zwanger bent of wilt worden, is niet te zeggen. Er is niet 1 beste zorgverzekering voor zwangeren. Het hangt namelijk ook af van je wensen en persoonlijke situatie. Vergelijk zorgverzekeringen en selecteer op basis van je zwangerschap de beste zorgverzekering.