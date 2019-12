Zwangerschap en de zorgverzekering

Wil je zwanger worden? Denk dan ook aan je zorgverzekering. Welke kosten rondom je zwangerschap en bevalling vergoedt je basisverzekering? En in welk geval is het verstandig om bij te verzekeren?

Welke zorg vergoedt de basisverzekering?

Ben je zwanger, dan is het goed om te weten welke zorgkosten je basisverzekering precies dekt. Verloskundige zorg, zoals afspraken bij de verloskundige tijdens je zwangerschap en verloskundige hulp bij de bevalling, zitten in het basispakket van je zorgverzekering, evenals kraamzorg.

Echo’s

De basisverzekering vergoedt 2 echo's van je baby: de algemene termijnecho (ook wel 12 weken-echo) en het structureel echoscopisch onderzoek (20 weken-echo).

Prenatale screening

Een informatief gesprek (counseling) over wat prenatale screening is. Je bepaalt vervolgens zelf of je een prenatale screening, zoals een combinatietest of een NIPT (niet-invasieve prenatale test) wilt. Hiervoor moet je betalen als je geen medische indicatie hebt.

(20 weken-echo). De combinatietest bestaat uit een nekplooimeting en een bloedonderzoek (serumtest). Heb je een medische indicatie, dan vergoedt je basisverzekering de test. Heb je geen medische indicatie, dan geldt er een eigen betaling van ongeveer €165 (2019). Soms vergoedt een aanvullende zorgverzekering de combinatietest.

Invasieve diagnostiek

Als de uitslag van de NIPT of combinatietest positief is of als je een medische indicatie hebt, vergoedt de basisverzekering ook invasieve diagnostiek, zoals de vlokkentest of vruchtwaterpunctie.

Bevalling

Een thuisbevalling of ziekenhuisbevalling met medische noodzaak krijg je volledig vergoed uit je basisverzekering. Wil je zonder medische noodzaak graag in het ziekenhuis of kraamhotel bevallen (poliklinisch)? Dan krijg je in 2020 een vergoeding van €219 (2019: €215), de rest moet je zelf betalen.

Sinds 2013 zijn de tarieven voor kraamhotels gelijkgesteld aan die van de polikliniek in het ziekenhuis. Heb je een aanvullende zorgverzekering, dan krijg je misschien een hogere vergoeding.

Kraamzorg

De basisverzekering vergoedt minimaal 24 en maximaal 80 uur kraamzorg vanaf de geboorte, verdeeld over 10 dagen. Het aantal uren dat je vergoed krijgt, is afhankelijk van je situatie. Standaard ontvang je 49 uur aan kraamzorg als je borstvoeding geeft, of 45 uur aan kraamzorg bij flesvoeding.

Je betaalt in 2020 een eigen bijdrage van €4,50 per uur voor de kraamzorg thuis (2019: €4,40 per uur). Verblijf je zonder medische noodzaak in een ziekenhuis of kraamhotel en krijg je daar kraamzorg? Dan geldt in 2020 een eigen bijdrage van €18 per dag (2019: €17,50), voor zowel de moeder als het kind. Als de instelling een hoger tarief in rekening brengt dan €127,50 per dag (2019: €125), dan betaal je deze meerkosten ook zelf.

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden de eigen bijdrage voor kraamzorg.

Geldt het verplicht eigen risico?

Verloskundige zorg, bevalling en kraamzorg vallen, net als de huisarts, niet onder het eigen risico van €385. Maar andere kosten rondom je zwangerschap vallen wél onder je eigen risico. Denk aan laboratoriumonderzoek, vervoer naar het ziekenhuis voor de bevalling, medische nazorg na de bevalling en de NIPT.

Aanvullende verzekering of niet?

Niet alle zorg rondom de bevalling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Zo worden een zwangerschapscursus, de eigen bijdrage voor kraamzorg en bevallen in een ziekenhuis zonder medische indicatie niet vergoed. Je kunt je hiervoor aanvullend verzekeren, maar de vraag is of dat wel een premie van €15 tot €50 per maand waard is.

Een zwangerschapscursus kost vaak nog geen €100 en wordt, ook met een aanvullende verzekering voor bevalling en kraamzorg, lang niet bij alle zorgverzekeraars vergoed.

Wil je liever in het ziekenhuis bevallen zonder dat daar een medische noodzaak voor is, dan ontvang je hiervoor in 2020 een vergoeding van €219 (€215 in 2019). De meerkosten betaal je zelf. Een aanvullend pakket voor bevalling en kraamzorg kan dus een verstandige keuze zijn. Let ook dan op de premie die je daarvoor moet betalen en wat je daarmee wel en niet vergoed krijgt.

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden de combinatietest.

Er zijn verschillende aanvullende verzekeringen die extra kraamzorg na ziekenhuisverblijf vergoeden. Denk hierbij ook aan een vergoeding van de eigen bijdrage of bijvoorbeeld een kraampakket.

Belangrijk: baby aanmelden bij je zorgverzekeraar

Meld je baby binnen 4 maanden na de geboorte aan bij je zorgverzekeraar. Als je dat vergeet, krijg je de zorgkosten voor je kind niet vergoed. Zodra je kind is aangemeld, geldt de verzekering met terugwerkende kracht vanaf het moment van geboorte.

Kinderen zijn tot 18 jaar gratis verzekerd voor de basisverzekering en voor de meeste aanvullende verzekeringen. Bij kinderen geldt bovendien nooit een eigen risico.

Tips zorgverzekering kiezen tijdens zwangerschap

Heb je geen aanvullende verzekering? Zorg er dan voor dat je wat geld achter de hand houdt om onverwachte uitgaven op te kunnen vangen.

Bedenk op tijd of je een aanvullende verzekering nodig hebt. Bij de meeste zorgverzekeraars kun je alleen per 1 januari een aanvullende verzekering afsluiten.

Staar je bij het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering niet blind op de hoge maximale dekkingen. Die zijn vaak veel hoger dan de daadwerkelijke kosten.

Ga er niet zomaar van uit dat zorg altijd volledig is gedekt. Ga je naar een zorgverlener met wie je zorgverzekeraar geen zorgcontract heeft afgesloten, dan worden de zorgkosten misschien niet of deels vergoed.

Vergelijk zorgverzekeringen met elkaar en selecteer op basis van je zwangerschap de beste zorgverzekering.

Ervaringen en tips uit de praktijk

In de videoreeks Mama telt af bespreken 2 aanstaande moeders met ons Baby & Kind-team ervaringen en tips over de zorgverzekering tijdens de zwangerschap.

