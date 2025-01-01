Vergoeding zorgverzekering Bevallen in het ziekenhuis

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Bevallen in het ziekenhuis of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.
Verloskundige zorg valt onder de basisverzekering.
Moet je om medische redenen in het ziekenhuis bevallen? Dan worden de kosten van de bevalling volledig vergoed vanuit het basispakket.
Is er geen sprake van een medische noodzaak, maar wil je toch graag in het ziekenhuis of een geboortecentrum bevallen? Dan betaal je een eigen bijdrage voor de poliklinische bevalling. Hiervoor kun je wel een aanvullende verzekering afsluiten.
Wil je een aanvullende zorgverzekering afsluiten die de extra kosten van een bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum vergoed? Bekijk en vergelijk de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.
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Vanaf prijs (per maand)
ZorgBest
€ 40,95
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Vanaf prijs (per maand)
Laef! 3
€ 34,77
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Vanaf prijs (per maand)
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Vanaf prijs (per maand)
Plus
€ 27,35
Top
€ 49,95
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Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Mediumpolis
€ 24,75
Largepolis
€ 51,50
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Vanaf prijs (per maand)
AV Extra
€ 31,75
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Vanaf prijs (per maand)
AV Compact
€ 10,00
AV Standaard
€ 29,00
AV Top
€ 51,00
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Vanaf prijs (per maand)
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Vanaf prijs (per maand)
ZorgBest
€ 40,95
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Vanaf prijs (per maand)
MeerZeker
€ 22,29
ZonderZorgen
€ 40,88
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Vanaf prijs (per maand)
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Vanaf prijs (per maand)
ExtraVerzorgd 2
€ 25,00
ExtraVerzorgd 3
€ 45,80
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Vanaf prijs (per maand)
Start
€ 13,50
Extra
€ 31,50
Compleet
€ 54,75
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Vanaf prijs (per maand)
Extra Aanvullend
€ 27,25
Uitgebreid
€ 52,45
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Bewuste Keuze extra
€ 10,65
Vrije Keuze Benfit
€ 24,46
Vrije Keuze Optifit
€ 50,48
Vrije Keuze Topfit
€ 80,00
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Vanaf prijs (per maand)
Plus
€ 27,00
Top
€ 49,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Standaard AV
€ 28,50
Uitgebreide AV
€ 53,00
Extra Uitgebreide AV
€ 73,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZorgZeker 2
€ 32,25
ZorgZeker 3
€ 58,44
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend Beter
€ 26,00
Aanvullend Best
€ 41,00
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Vanaf prijs (per maand)
VGZ Aanvullend Beter
€ 28,50
VGZ Aanvullend Best
€ 47,60
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Vanaf prijs (per maand)
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Vanaf prijs (per maand)
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Vanaf prijs (per maand)
Natura extra
€ 10,65
Plus
€ 24,46
Optimaal
€ 50,48
Top
€ 80,00
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Vanaf prijs (per maand)
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)
€ 39,25
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Vanaf prijs (per maand)
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Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend 2 sterren
€ 22,50
Aanvullend 3 sterren
€ 42,50
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Vanaf prijs (per maand)
AV Standaard
€ 25,55
AV Standaard + AV Delen
€ 28,05
AV Standaard Regio
€ 0,00
AV Standaard Regio + AV Delen
€ 0,00
AV Top
€ 54,20
AV Top + AV Delen
€ 60,70
AV GeZZin
€ 66,50
AV GeZZin + AV Delen
€ 73,00