Fauve Panis Expert zorgverzekeringenBijgewerkt op:2 september 2025
In Nederland ben je verplicht om een zorgverzekering te hebben. Je hebt jaarlijks tussen half november en eind december de mogelijkheid om van verzekeraar te wisselen. Alleen opzeggen en geen nieuwe basisverzekering afsluiten kan niet. Wanneer je voor 1 januari overstapt, regelt je nieuwe verzekeraar de opzegging bij de oude verzekeraar.
De laatste dag om je zorgverzekering op te zeggen is 31 december. Je kunt dan nog tot en met 31 januari een nieuwe verzekering afsluiten.
Tussentijds overstappen van zorgverzekering kan alleen in een paar gevallen. Bijvoorbeeld wanneer je een collectieve ziektekostenverzekering had bij je oude werkgever en je nieuwe werkgever ook een collectieve verzekering aanbiedt. Bij emigratie is het belangrijk dat je het vertrek doorgeeft aan je verzekeraar. En bij overlijden stopt de zorgverzekering op de dag na overlijden. Opzeggen is dan niet nodig.
Voor de basisverzekering moet een nieuwe verzekeraar je altijd accepteren. Voor de aanvullende verzekering hoeft dat niet. Wacht daarom met het opzeggen van je aanvullende verzekering tot je zeker weet dat je nieuwe verzekeraar je accepteert.
Je moet altijd zelf je zorgverzekering opzeggen als je pas in januari van het nieuwe jaar een nieuwe verzekering wilt afsluiten. Opzeggen moet uiterlijk op 31 december van het jaar daarvoor.
Geef duidelijk aan of je de basisverzekering, aanvullende verzekering of beide verzekeringen wilt beëindigen.
Verzekeraars mogen acceptatiecriteria toepassen op aanvullende verzekeringen. Daardoor mogen zij voor de aanvullende verzekering klanten weigeren. Wacht daarom (als dat nog kan) met het opzeggen van je oude verzekering tot je weet of je nieuwe zorgverzekeraar je accepteert. Doet die dat niet? Dan kun je nog overwegen naar een andere over te stappen of bij je oude verzekeraar te blijven.
Voor de basisverzekering hebben verzekeraars een acceptatieplicht. Je kunt dus niet geweigerd worden.