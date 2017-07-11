In Nederland ben je verplicht om een zorgverzekering te hebben. Je hebt jaarlijks tussen half november en eind december de mogelijkheid om van verzekeraar te wisselen. Alleen opzeggen en geen nieuwe basisverzekering afsluiten kan niet. Wanneer je voor 1 januari overstapt, regelt je nieuwe verzekeraar de opzegging bij de oude verzekeraar.

Wanneer moet ik mijn zorgverzekering opzeggen?

De laatste dag om je zorgverzekering op te zeggen is 31 december. Je kunt dan nog tot en met 31 januari een nieuwe verzekering afsluiten.

Tussentijds opzeggen

Tussentijds overstappen van zorgverzekering kan alleen in een paar gevallen. Bijvoorbeeld wanneer je een collectieve ziektekostenverzekering had bij je oude werkgever en je nieuwe werkgever ook een collectieve verzekering aanbiedt. Bij emigratie is het belangrijk dat je het vertrek doorgeeft aan je verzekeraar. En bij overlijden stopt de zorgverzekering op de dag na overlijden. Opzeggen is dan niet nodig.

Wacht met opzeggen van je aanvullende verzekering

Voor de basisverzekering moet een nieuwe verzekeraar je altijd accepteren. Voor de aanvullende verzekering hoeft dat niet. Wacht daarom met het opzeggen van je aanvullende verzekering tot je zeker weet dat je nieuwe verzekeraar je accepteert.

Moet ik altijd zelf mijn zorgverzekering opzeggen?

Als je uiterlijk 31 december van zorgverzekeraar overstapt, hoef je niet zelf je zorgverzekering op te zeggen. Dit doet de nieuwe verzekeraar voor je.

Stap je vlak voor of pas op 31 december over? Stuur dan voor de zekerheid ook een e-mail naar je oude verzekeraar om op te zeggen. Opzeggen kan vaak ook digitaal op de website of via een app.

Ik stap pas in januari over, wat nu?

Je moet altijd zelf je zorgverzekering opzeggen als je pas in januari van het nieuwe jaar een nieuwe verzekering wilt afsluiten. Opzeggen moet uiterlijk op 31 december van het jaar daarvoor.

Vaak kun je de opzegging regelen in je persoonlijke digitale omgeving op de website van je zorgverzekeraar.

Ook kun je je zorgverzekering opzeggen door je zorgverzekeraar een e-mail of aangetekende brief te sturen.

Geef duidelijk aan of je de basisverzekering, aanvullende verzekering of beide verzekeringen wilt beëindigen.

Wacht met opzeggen aanvullende verzekering tot acceptatie

Verzekeraars mogen acceptatiecriteria toepassen op aanvullende verzekeringen. Daardoor mogen zij voor de aanvullende verzekering klanten weigeren. Wacht daarom (als dat nog kan) met het opzeggen van je oude verzekering tot je weet of je nieuwe zorgverzekeraar je accepteert. Doet die dat niet? Dan kun je nog overwegen naar een andere over te stappen of bij je oude verzekeraar te blijven.

Voor de basisverzekering hebben verzekeraars een acceptatieplicht. Je kunt dus niet geweigerd worden.