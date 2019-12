Elk kalenderjaar heb je de mogelijkheid om over te stappen van zorgverzekeraar. Wanneer je hiervoor kiest, moet je oude zorgverzekering opgezegd worden. Tot wanneer heb je de tijd om op te zeggen? En moet je zelf je verzekering opzeggen of doet de nieuwe verzekeraar dit?

Wanneer moet ik mijn zorgverzekering opzeggen?

De uiterste datum om je zorgverzekering op te zeggen is 31 december. Je kunt dan nog een nieuwe verzekering afsluiten tot uiterlijk 31 januari. Tussentijds overstappen van zorgverzekering kan slechts in enkele gevallen.

Moet ik altijd zelf mijn zorgverzekering opzeggen?

Als je uiterlijk 31 december van zorgverzekeraar overstapt, hoef je zelf je zorgverzekering niet op te zeggen. Dit doet de overstapservice van de nieuwe verzekeraar dan voor je. Stap je vlak voor 31 december over? Stuur dan voor de zekerheid ook een e-mail of aangetekende brief naar je oude verzekeraar om op te zeggen. Zo voorkom je dubbelverzekering.

Ik stap pas in januari over, wat nu?

Als je pas in januari van het nieuwe jaar een nieuwe verzekering wilt afsluiten, moet je wel zelf je zorgverzekering opzeggen. Dit moet uiterlijk 31 december (van het jaar voorafgaand aan het nieuwe zorgverzekeringsjaar) gebeurd zijn. Je kunt je zorgverzekering opzeggen door je zorgverzekeraar een e-mail of aangetekende brief te sturen. Vaak kun je de opzegging ook regelen in je mijn-omgeving (de persoonlijke digitale omgeving op de website van je zorgverzekeraar). Geef duidelijk aan of je de basisverzekering, aanvullende verzekering of beide verzekeringen wilt beëindigen.

Wacht met opzeggen aanvullende verzekering tot acceptatie

Verzekeraars mogen acceptatiecriteria toepassen op de aanvullende verzekeringen. Als gevolg hiervan mogen zij ook klanten weigeren. Wacht daarom (als dat nog kan) met het opzeggen van je oude verzekering, voordat je weet of je geaccepteerd wordt bij de nieuwe zorgverzekeraar. Mocht je niet geaccepteerd worden bij je nieuwe zorgverzekeraar, dan kun je nog overwegen naar een ander over te stappen of bij je oude verzekeraar te blijven. Voor de basisverzekering hoef je niet bang te zijn dat je niet geaccepteerd wordt. Daarvoor hebben verzekeraars een acceptatieplicht.

