ONVZ zorgverzekering afsluiten

Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van ONVZ vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.

Is een ONVZ zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren.

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Premies zorgverzekeringen ONVZ 2026

Hieronder vind je de premies per maand van ONVZ voor 2026. De korting bij betaling per kwartaal is 0,5%, per halfjaar 1% en per jaar 2%.

Let op: hieronder vind je de premies inclusief 7% korting voor aanvullende verzekeringen die je ontvangt via ONVZ Individueel Ledencollectief. Voor de polis Vrije Keuze Topfit betaal je ook voor meeverzekerde kinderen tot 18 jaar.

ONVZ Maandpremie 2026 Basisverzekering Bewuste Keuze (natura) €156,10 Basisverzekering Vrije Keuze (combinatie) €166,10 Start €3,50 Extra €9,90 Module Fysio €3,65 Module Alternatief €3,65 Op Reis €2,75 Tand €12,50 Startfit €9,15 Benfit €22,75 Optifit €46,95 Topfit €74,40 OntzorgPlus €4,50 Wereldfit €3,50 Tandfit A €13,90 Tandfit B €33,25 Tandfit C €46,00

Over ONVZ zorgverzekering

ONVZ is opgericht in 1933 en gevestigd in Houten. De verzekeraar biedt 2 soorten basisverzekeringen aan: een naturaverzekering en een combinatieverzekering.

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