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ONVZ Vrije Keuze Topfit

ONVZ
Is een ONVZ Vrije Keuze Topfit ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Vergelijk deze verzekering met andere (aanvullende) zorgverzekeringen in onze Zorgvergelijker. Je ziet dan meteen wat een ONVZ Vrije Keuze Topfit meer of minder biedt dan andere zorgverzekeringen.

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Contactgegevens ONVZ

  • Telefoonnummer:
    030 - 639 62 22
  • E-mail:
    Stel vraag via formulier
  • Website:
    www.onvz.nl
  • Adres:

    Postbus 392
    3990 GD Houten

Kwaliteitsoordeel

  • Polisvoorwaarden (80%)
    7,3
  • Zorginkoop (20%)
    0,0
  • Dienstverlening (0%)
    0,0
  • Kwaliteitsoordeel
    5,9

Kenmerken

  • Verzekeraar
    ONVZ
  • Polis
    Vrije Keuze Topfit
  • Maandpremie 
    € 80,00
  • Directe acceptatie 
  • zorgvergelijker.waiting.label 
    [Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie tot 18 jaar, refertilisatie, elektrische epilatie en laserbehandeling]

Alle vergoedingen van deze polis

Door op de onderstaande categorieën te klikken, zie je waar je wel/niet voor verzekerd bent met deze verzekering. Hoe hoger de score, hoe uitgebreider de dekking is.

  • Therapieën
    • Fysio- en oefentherapie
      • Fysio- en oefentherapie vanaf 18 jaar

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100%, max. 50 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie
        Niet-gecontracteerd:   er geldt een maximale vergoeding per behandeling (zitting)

      • Fysio- en oefentherapie tot 18 jaar

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100%, max. 50 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie
        Niet-gecontracteerd:   er geldt een maximale vergoeding per behandeling (zitting)

      • Fysio- en oefentherapie vanaf 18 jaar bij een chronische aandoening

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100%, max. 50 behandelingen p.jr.
        Niet-gecontracteerd:   er geldt een maximale vergoeding per behandeling (zitting)

      • Fysio- en oefentherapie tot 18 jaar bij een chronische aandoening
        Geen dekking
      • Fysio- en oefentherapie bij etalagebenen

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100%, max. 50 behandelingen p.jr.
        Niet-gecontracteerd:   er geldt een maximale vergoeding per behandeling (zitting)

      • Fysio- en oefentherapie bij COPD stadium II of hoger
        Geen dekking
      • Oefentherapie bij knie- en heupartrose

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100%, max. 50 behandelingen p.jr.
        Niet-gecontracteerd:   er geldt een maximale vergoeding per behandeling (zitting)

      • Oefentherapie bij axiale spondyloartritis
        Geen dekking
      • Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100%, max. 50 behandelingen p.jr.
        Niet-gecontracteerd:   er geldt een maximale vergoeding per behandeling (zitting)

      • Fysio- en oefentherapie bij ernstige reumatoïde artritis
        Geen dekking
      • Valpreventie
        Geen dekking
      • (Extra) fysiotherapie na een ongeval
        Geen dekking
      • Fysiotherapie meenemen
        Geen dekking
      • Fysiotherapeutische (na)zorgtrajecten
        Geen dekking
      • Fysiotherapie app

        Aanvullende verzekering:

        Fysiochecknu: zelfhulp 100%

    • Paramedische zorg
      • Ergotherapie

        Aanvullende verzekering:

        100% (aanvulling op de basisverzekering)

      • Diëtetiek

        Aanvullende verzekering:

        100% (aanvulling op de basisverzekering)

      • Gewichtsconsulent
        Geen dekking
      • Orthoptische behandeling

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 1.000,- p.jr.

      • Podotherapie

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 500,- p.jr.

      • Podologie

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 500,- p.jr.

      • Logopedie
        Geen dekking
      • Dyslexiebehandelingen
        Geen dekking
      • Stottertherapie

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 750,- (eenmalig)

      • Adem- en ontspanningstherapie
        Geen dekking
      • Zorg bij hormonale klachten

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 350,- p.jr.

      • Begeleid / aangepast bewegen (beweegprogramma's)

        Aanvullende verzekering:

        beweegprogramma: 100%, max. € 500,- p.jr.; zwemmen voor senioren: 100%, max. € 50,- p.jr.

      • Hydrotherapie (therapeutisch zwemmen)
        Geen dekking
      • Paramedische herstelzorg na ernstige COVID-19
        Geen dekking
    • Huidtherapie
      • Acnetherapie

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 400,- p.jr. (tot 21 jr.)

      • Camouflagetherapie

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 120,- (max. 2 lessen)

      • Elektrische / laserepilatie

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 1.500,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig, 1 jaar wachttijd)

      • Vaat- en/of pigmentbehandeling
        Geen dekking
      • Psoriasis UVB (lichtbak)therapie
        Geen dekking
      • Bindweefselmassage
        Geen dekking
      • Periostmassage
        Geen dekking
      • Pedicure

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 500,- p.jr.

    • Psychische hulpverlening
      • Geestelijke gezondheidszorg

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 1.000,- p.jr. (behandeling aanpassingstoornissen, of gerelateerd aan werk of relatie probleem)

      • Mindfulness

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 250,- p.jr.

      • Seksuologie
        Geen dekking
      • Psychosociale oncologie

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 500,- p.jr.

      • Orthopedagogie
        Geen dekking
  • Tandheelkundige hulp vanaf 18 jaar
    • Consultatie en diagnostiek
      Geen dekking
    • Maken en beoordelen foto
      Geen dekking
    • Preventieve mondzorg
      Geen dekking
    • Verdoving
      Geen dekking
    • Verdoving door middel van roesje
      Geen dekking
    • Vullingen
      Geen dekking
    • Wortelkanaalbehandeling
      Geen dekking
    • Kronen en bruggen
      Geen dekking
    • Kaakgewrichtsbehandelingen / gnathologie
      Geen dekking
    • Chirurgie
      Geen dekking
    • Kunstgebit
      Geen dekking
    • Partiële prothetische voorzieningen
      Geen dekking
    • Tandvleesbehandeling / parodontologie
      Geen dekking
    • Implantaten / implantologie
      Geen dekking
    • Geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten
      Geen dekking
    • (Extra) tandartsdekking na een ongeval
      Geen dekking
    • In een Wlz instelling
      Geen dekking
  • Tandheelkundige hulp tot 18 jaar
    • Consultatie en diagnostiek
      Geen dekking
    • Maken en beoordelen foto
      Geen dekking
    • Preventieve mondzorg
      Geen dekking
    • Verdoving
      Geen dekking
    • Verdoving door middel van roesje
      Geen dekking
    • Vullingen
      Geen dekking
    • Wortelkanaalbehandeling
      Geen dekking
    • Kronen en bruggen

      Aanvullende verzekering:

      100% (m.u.v. facings)

    • Kaakgewrichtsbehandelingen / gnathologie
      Geen dekking
    • Chirurgie
      Geen dekking
    • Prothetische voorzieningen / kunstgebit
      Geen dekking
    • Tandvleesbehandeling / parodontologie
      Geen dekking
    • Implantaten / implantologie

      Aanvullende verzekering:

      100% (aanvulling op de basisverzekering)

    • Geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten
      Geen dekking
    • (Extra) tandartsdekking na een ongeval

      Aanvullende verzekering:

      100% (aanvulling op de basisverzekering)

    • In een Wlz instelling
      Geen dekking
  • Orthodontie
    • Orthodontie tot 18 jaar

      Aanvullende verzekering:

      80%, max. € 3.000,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar)

    • Orthodontie vanaf 18 jaar

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 500,- p.jr.

  • Zwangerschap en bevalling
    • Consultatiebureau
      Geen dekking
    • Geboorte / adoptie-uitkering

      Aanvullende verzekering:

      100% (tot 12 mndn)

    • Kraamzorg
      • Kraamzorg in ziekenhuis (medische noodzaak)
        Geen dekking
      • Kraamzorg in ziekenhuis (zonder medische noodzaak)

        Aanvullende verzekering:

        100% (vergoeding eigen bijdrage)

      • Kraamzorg thuis, kraaminrichting / hotel

        Aanvullende verzekering:

        100% (vergoeding eigen bijdrage)

      • Uitgestelde / aanvulling kraamzorg

        Aanvullende verzekering:

        100%

      • Couveuse nazorg

        Aanvullende verzekering:

        100%

      • Kraampakket

        Aanvullende verzekering:

        100%

      • Prenatale screening
        Geen dekking
      • Lactatiekundige hulp (borstvoedingsproblemen)

        Aanvullende verzekering:

        100%

      • Borstkolf
        Geen dekking
    • Verloskundige hulp
      • Echoscopisch onderzoek
        Geen dekking
      • Klinische bevalling (medische noodzaak)
        Geen dekking
      • Poliklinische bevalling (medische noodzaak)
        Geen dekking
      • Poliklinische bevalling (zonder medische noodzaak)

        Aanvullende verzekering:

        100% (vergoeding eigen bijdrage)

      • Thuisbevalling
        Geen dekking
    • Vruchtbaarheidsbehandelingen
      • Vruchtbaarheidsbehandelingen (IVF, ICSI, KI, OI en IUI)
        Geen dekking
      • Invriezen en bewaren van eicellen of sperma/semen
        Geen dekking
  • Alternatieve geneeswijzen
    • Behandelingen alternatief genezer

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 65,- p. dag, max. € 1.000,- p.jr.

    • Geneesmiddelen alternatief genezer

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 1.000,- p.jr.

    • Acupunctuur

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 65,- p. dag, max. € 1.000,- p.jr.

    • Antroposofie

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 65,- p. dag, max. € 1.000,- p.jr.

    • Chiropractie

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 65,- p. dag, max. € 1.000,- p.jr.

    • Fytotherapie

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 65,- p. dag, max. € 1.000,- p.jr.

    • Homeopathie

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 65,- p. dag, max. € 1.000,- p.jr.

    • Iriscopie

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 65,- p. dag, max. € 1.000,- p.jr.

    • Manuele geneeskunde

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 65,- p. dag, max. € 1.000,- p.jr.

    • Moermantherapie

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 65,- p. dag, max. € 1.000,- p.jr.

    • Natuurgeneeskunde

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 65,- p. dag, max. € 1.000,- p.jr.

    • Neuraaltherapie

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 65,- p. dag, max. € 1.000,- p.jr.

    • Orthomanuele geneeskunde

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 65,- p. dag, max. € 1.000,- p.jr.

    • Orthomoleculaire geneeskunde

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 65,- p. dag, max. € 1.000,- p.jr.

    • Orthopedische geneeskunde
      Geen dekking
    • Osteopathie

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 65,- p. dag, max. € 1.000,- p.jr.

    • Overige psychische zorgverlening

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 65,- p. dag, max. € 1.000,- p.jr.

    • Podo-orthesiologie

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 65,- p. dag, max. € 1.000,- p.jr.

    • Shiatsutherapie

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 65,- p. dag, max. € 1.000,- p.jr.

    • Flebologie (alternatief genezer)
      Geen dekking
    • Proctologie (alternatief genezer)
      Geen dekking
  • Hulpmiddelen (w.o. brillen en lenzen)
    • Brillen en lenzen
      • Brillen

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 300,- p. 2 jr.

      • (Contact)lenzen

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 300,- p. 2 jr.

      • Wettelijke eigen bijdrage gezichtshulpmiddelen

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

      • Kortingsregelingen brillen en lenzen
        Geen dekking
    • Reglement hulpmiddelen
      • Hoortoestel

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

      • Allergeenvrije schoenen

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

      • Verbandschoenen
        Geen dekking
      • Orthopedisch schoeisel

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

      • Pruiken

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 500,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

      • Alarmeringsapparatuur
        Geen dekking
      • Abonnementskosten alarmeringsapparatuur
        Geen dekking
      • Uitwendige hulpmiddelen ter vervanging van onderdelen van het menselijk lichaam
        Geen dekking
      • (Mamma)borstprothese
        Geen dekking
      • Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in het bewegingssysteem

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

      • Brace / spalken (kortdurend gebruik)
        Geen dekking
      • Uitwendig hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie van het oog
        Geen dekking
      • Hulphonden
        Geen dekking
      • Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie
        Geen dekking
      • Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij urinelozing en stoelgang
        Geen dekking
      • Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate van bewustzijn
        Geen dekking
      • Hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid
        Geen dekking
      • Uitwendige hulpmiddelen voor opheffen gevolgen functiestoornissen in het ademhalingsstelsel
        Geen dekking
      • Inhalator (w.o. aerochamber)
        Geen dekking
      • MRA (Snurkbeugel)
        Geen dekking
      • Slaap Positie Trainer (SPT)
        Geen dekking
      • Injectiespuiten en -pennen met toebehoren
        Geen dekking
      • Elastische kousen en compressietherapie
        Geen dekking
      • Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van de bloedsuikerspiegel
        Geen dekking
      • Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding
        Geen dekking
      • Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan en ter compensatie van beperkingen in het spreken
        Geen dekking
      • Hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering
        Geen dekking
      • Uitwendige electrostimulator (tbv pijnvermindering)

        Aanvullende verzekering:

        geboorteTENS: 100%, max. € 75,-

      • Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden met toebehoren
        Geen dekking
      • Hulpmiddelen voor verzorging en verpleging op bed
        Geen dekking
      • Loophulpmiddelen

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 100,- p.jr.

    • Overige hulpmiddelen
      • Bewakingsapparatuur voor baby's (wiegendood)
        Geen dekking
      • Epilepsie alarmering
        Geen dekking
      • Plaswekker

        Aanvullende verzekering:

        100%, eenmalig (incl. bandages)

      • ADL-Hulpmiddelen
        Geen dekking
      • Steunzolen

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 500,- p.jr.

      • Heupondersteuningsband / beschermer
        Geen dekking
      • Iontoforese-apparaat
        Geen dekking
      • Allergeenvrije en stofdichte hoezen
        Geen dekking
      • Leesstandaard
        Geen dekking
      • Steunpessarium

        Aanvullende verzekering:

        100%

      • Gehoorbescherming
        Geen dekking
      • Probe
        Geen dekking
      • Defibrilator
        Geen dekking
  • Hulp in het buitenland
    • Maximale verblijfsduur

      Aanvullende verzekering:

      Onbeperkt

    • Dekkingsgebied

      Aanvullende verzekering:

      Wereld

    • Hulpverlening door alarmcentrale
      Geen dekking
    • Spoedeisende medische zorg

      Aanvullende verzekering:

      Topfit vergoedingen gelden ook in het buitenland

    • Spoedeisende behandeling tandarts
      Geen dekking
    • Niet-spoedeisende medische zorg

      Aanvullende verzekering:

      Topfit vergoedingen gelden ook in het buitenland, max. het in Nederland geldende tarief

    • Medisch noodzakelijk ziekenvervoer

      Aanvullende verzekering:

      Topfit vergoedingen gelden ook in het buitenland

    • Reiskosten ziekenhuisbezoek
      Geen dekking
    • Repatriëring bij ziekte / ongeval
      Geen dekking
    • Repatriëring na overlijden
      Geen dekking
    • Repatriëring gezonde kinderen / meeverzekerde
      Geen dekking
    • Begrafenis / crematie in het buitenland
      Geen dekking
    • Medisch noodzakelijke medicijnen

      Aanvullende verzekering:

      Topfit vergoedingen gelden ook in het buitenland

    • Voorschot geneeskundige kosten
      Geen dekking
    • Noodzakelijke telefoonkosten
      Geen dekking
    • Opsporing / redding
      Geen dekking
    • Organisatie toezending medicijnen
      Geen dekking
    • Vaccinaties

      Aanvullende verzekering:

      100%

  • Geneesmiddelen
    • Anticonceptiva

      Aanvullende verzekering:

      100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar

    • Condooms
      Geen dekking
    • Hormoonspiraal

      Aanvullende verzekering:

      100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar

    • Koperspiraal

      Aanvullende verzekering:

      100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar

    • Nuva-ring

      Aanvullende verzekering:

      100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar

    • Implantaat

      Aanvullende verzekering:

      100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar

    • Prikpil

      Aanvullende verzekering:

      100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar

    • Pleister

      Aanvullende verzekering:

      100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar

    • Pessarium

      Aanvullende verzekering:

      100%, voor vrouwen vanaf 21 jaar

    • Vrouwencondoom
      Geen dekking
    • Zelfzorg geneesmiddelen
      Geen dekking
    • Geneesmiddelen bij allergie
      Geen dekking
    • Geneesmiddelen om de maag leeg te maken
      Geen dekking
    • Geneesmiddelen tegen diarree
      Geen dekking
    • Kalktabletten
      Geen dekking
    • Kunsttranen
      Geen dekking
    • Laxeermiddelen
      Geen dekking
    • Maagzuurremmers
      Geen dekking
    • Voorgeschreven geneesmiddelen
      • Geneesmiddelen (Reglement Farmaceutische Zorg)
        Geen dekking
      • Buiten Reglement Farmaceutische Zorg

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 1.500,- p.jr. (beperkt aantal middelen) wachttijd gordelroosvaccinaties 12 mnd

      • Eigen bijdrage GVS (Geneesmiddelen Vergoeding Systeem)
        Geen dekking
      • Dieetproducten en preparaten
        Geen dekking
      • Antidepressiva
        Geen dekking
      • Antistollingsmiddelen
        Geen dekking
      • Cholesterolverlagende middelen
        Geen dekking
      • Middelen voor erectiestoornissen
        Geen dekking
      • Middelen voor slapeloosheid

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 1.500,- p.jr. (melatonine)

      • Middelen ter bevordering van de haargroei
        Geen dekking
      • Slaap- en kalmeringsmiddelen

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 250,- p.jr. (melatonine)

      • Slijmoplossende middelen

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 1.500,- p.jr. (beperkt aantal middelen bij specifieke indicaties)

      • Bloeddrukverlagers
        Geen dekking
      • Middelen bij ADHD
        Geen dekking
  • Huisarts en ziekenhuiszorg
    • Huisarts
      • Consult door huisarts
        Geen dekking
      • Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 500,- p.jr.

      • Hulp voor kinderen met overgewicht

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 500,- p.jr.

      • Laboratoriumonderzoek via huisarts
        Geen dekking
      • Eerstelijnsverblijf (kortdurend verblijf)

        Aanvullende verzekering:

        Extra faciliteiten: 100%, max. € 50,- p. dag

      • Geneeskundige zorg voor speciale patiëntgroepen
        Geen dekking
    • Ziekenhuiszorg
      • Logeerhuis

        Aanvullende verzekering:

        verblijf ouders: 100% (RonaldMcDonald- of familiehuis); verblijf gezinslid: 100% (logeerhuis); verblijf van de verzekerde en een begeleider: 100% (i.v.m. transplantatie of een oncologische behandeling)

      • Poliklinische hulp
        Geen dekking
      • Ziekenhuisopname
        Geen dekking
      • Psychiatrische ziekenhuisopname
        Geen dekking
      • Ziekenhuisopname Comfortdekking
        Geen dekking
      • Zelfstandig behandelcentrum
        Geen dekking
      • Reiskosten ziekenbezoek
        Geen dekking
    • Medisch-specialistische zorg
      • Plastische / cosmetische chirurgie

        Aanvullende verzekering:

        100% (indien medisch noodzakelijk)

      • Plaatsen van borst(mamma)prothesen

        Aanvullende verzekering:

        100% (indien medisch noodzakelijk)

      • Bovenooglidcorrectie

        Aanvullende verzekering:

        100% (indien medisch noodzakelijk)

      • Astmacentrum Davos
        Geen dekking
      • Buikwandcorrectie

        Aanvullende verzekering:

        100% (indien medisch noodzakelijk)

      • Flapoorcorrectie

        Aanvullende verzekering:

        100% (voor kinderen tot 18 jr.)

      • Behandeling tegen snurken

        Aanvullende verzekering:

        100% (indien medisch noodzakelijk)

      • Transplantatie
        Geen dekking
      • Sterilisatie

        Aanvullende verzekering:

        100%

      • Refertilisatie

        Aanvullende verzekering:

        100%, na wachttijd van 1 jaar

      • Besnijdenis
        Geen dekking
      • Transgenderzorg
        Geen dekking
      • Ooglaserbehandeling en lensimplantatie

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 300,- p. 2 jr.

      • Kortingsregelingen ooglaserbehandeling
        Geen dekking
      • Abortus
        Geen dekking
      • Medisch specialistische revalidatie
        Geen dekking
      • Geriatrische revalidatiezorg

        Aanvullende verzekering:

        Extra faciliteiten: 100%, max. € 50,- p. dag

      • Zorg bij complex chronische longaandoeningen
        Geen dekking
      • Audiologische hulp
        Geen dekking
      • Erfelijkheidsonderzoek en advisering
        Geen dekking
      • Dialyse
        Geen dekking
      • Oncologische aandoeningen bij kinderen
        Geen dekking
      • MammaPrint
        Geen dekking
      • Mechanische beademing
        Geen dekking
      • Trombosedienst
        Geen dekking
      • Caissonziekte
        Geen dekking
      • Second opinion
        Geen dekking
      • Röntgenonderzoek
        Geen dekking
      • Flebologie
        Geen dekking
      • Proctologie
        Geen dekking
      • Obesitasbehandeling
        Geen dekking
      • Psoriasis (dag)behandeling
        Geen dekking
      • Sportarts

        Aanvullende verzekering:

        50%, max. € 350,- p.jr.

    • Preventieve geneeskunde
      • Griepvaccinatie

        Aanvullende verzekering:

        100%, ook voor niet risicogroepen

      • Hepatitis B vaccinatie
        Geen dekking
      • Rode hond vaccinaties
        Geen dekking
      • PKU/CHT/AGS onderzoek ofwel hielprik
        Geen dekking
      • Inentingen voor jonge kinderen
        Geen dekking
      • Onderzoek naar stofwisselingsziekten
        Geen dekking
      • Preventief medisch onderzoek (health check)

        Aanvullende verzekering:

        preventief medisch onderzoek: 50%, max. € 350,- p.jr.; gezondheidscheck-up: 100%, max. 1 x p.jr.

      • Baarmoederhalskankeronderzoek
        Geen dekking
      • Borstkankeronderzoek
        Geen dekking
      • Prostaatonderzoek

        Aanvullende verzekering:

        preventief medisch onderzoek: 50%, max. € 350,- p.jr.

      • Hart- en bloedvatenonderzoek

        Aanvullende verzekering:

        preventief medisch onderzoek: 50%, max. € 350,- p.jr.

      • Darmkankeronderzoek
        Geen dekking
      • Cholesterolonderzoek

        Aanvullende verzekering:

        preventief medisch onderzoek: 50%, max. € 350,- p.jr.

      • Electrocardiogram

        Aanvullende verzekering:

        preventief medisch onderzoek: 50%, max. € 350,- p.jr.

      • Diabetesonderzoek

        Aanvullende verzekering:

        preventief medisch onderzoek: 50%, max. € 350,- p.jr.

  • Ziekenvervoer
    • Ziekenvervoer met eigen vervoer

      Aanvullende verzekering:

      Vergoeding van eigen bijdrage basisverzekering

    • Ziekenvervoer per openbaar vervoer

      Aanvullende verzekering:

      Vergoeding van eigen bijdrage basisverzekering

    • Ziekenvervoer per taxi

      Aanvullende verzekering:

      Vergoeding van eigen bijdrage basisverzekering

    • Ziekenvervoer per rolstoeltaxi / bus

      Aanvullende verzekering:

      Vergoeding van eigen bijdrage basisverzekering

    • Ziekenvervoer per ambulance
      Geen dekking
    • Ziekenvervoer per helicopter
      Geen dekking
  • Verpleging, verzorging en begeleiding
    • Thuiszorg en welzijnsvoorzieningen
      • Huishoudelijke verzorging

        Aanvullende verzekering:

        Gecontracteerd:   100%, max. 18 uur p.jr. (aanvulling op de WMO), na 4 dgn ziekenhuisopname
        Niet-gecontracteerd:   geen vergoeding

      • Persoonlijke verzorging
        Geen dekking
      • Verpleging en verzorging zonder verblijf (wijkverpleging)
        Geen dekking
      • Zintuiglijk gehandicaptenzorg
        Geen dekking
      • Begeleiding / dagbesteding
        Geen dekking
      • Woningaanpassing
        Geen dekking
      • Vervoersvoorzieningen
        Geen dekking
      • Hulpmiddelen
        Geen dekking
      • Mantelzorg vervangend

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 3.000,- p.jr. en Mantelzorgondersteuning van ZorgConsulent

      • Mantelzorgmakelaar of -coach

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 500,- p.jr.

      • Mantelzorg cursus

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 250,- p.jr.

      • Terminale zorg / Hospice

        Aanvullende verzekering:

        hospice: 100%, max. € 50,- p. dag

      • Kinderopvang
        Geen dekking
      • Eigen bijdrage Wlz
        Geen dekking
    • Herstel-, kuur- en vakantieoorden
      • Herstellingsoorden / zorghotels

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 200,- p. dag, max. € 2.000,- p.jr.

      • Psoriasis kuuroorden

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 500,- p.jr.

      • Reuma kuuroorden

        Aanvullende verzekering:

        100%, max. € 500,- p.jr.

      • Therapeutisch kamp voor kinderen met een chronische aandoening

        Aanvullende verzekering:

        100%

      • Vakantiereizen voor zieken
        Geen dekking
  • Cursussen en extra vergoedingen
    • Cursussen

      Aanvullende verzekering:

      75% cursussen eerste hulp en 100%, overige cursussen tot € 250,- p.jr.

    • Cursus slapen

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 250,- p.jr.

    • Cursus mentaal

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 250,- p.jr.

    • Cursus voeding

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 250,- p.jr.

    • Cursus bewegen

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 250,- p.jr. voor beweegprogramma's

    • Zwangerschapscursussen

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 250,- p.jr.

    • Cursus patiëntenvereniging

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 250,- p.jr.

    • Lidmaatschap patiëntenvereniging
      Geen dekking
    • Therapieën door patiëntenverenigingen
      Geen dekking
    • Stoppen met roken

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 250,- p.jr.

    • Leefstijlprogramma
      Geen dekking
    • Fitness

      Aanvullende verzekering:

      100%, max. € 250,- p.jr.

    • Rechtsbijstandsverzekering

      Aanvullende verzekering:

      rechtsbijstand bij letselschade door ongeval: 100%, max. € 12.500,-

    • Reisverzekering
      Geen dekking
    • Ongevallenverzekering
      Geen dekking
    • Extra diensten
      Geen dekking

Verzekeringen

ONVZ zorgverzekering