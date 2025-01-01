Salland zorgverzekering afsluiten

Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van Salland vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.

Is een Salland zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren.

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Premies zorgverzekeringen Salland 2026

Hieronder vind je de premies per maand van Salland voor 2026. De korting bij betaling per jaar is 4%.

Salland Maandpremie 2026 Basisverzekering Basispolis (natura) €157,50 Start €6,10 Extra €14 Plus €27 Top €49,45 TandExtra €17,50 TandPlus €31,50

Over Salland zorgverzekering

Salland Zorgverzekeringen is onderdeel van Salland Zorgverzekeraar, waar ook HollandZorg onder valt. De verzekeraar zit in Deventer, in de regio Salland, maar biedt zorgverzekeringen voor heel Nederland aan.