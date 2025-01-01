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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Taxivervoer

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Taxivervoer of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor taxivervoer

Het basispakket vergoedt in een aantal gevallen het vervoer per taxi (auto of openbaar vervoer) als je voor medische zorg (die wordt vergoed uit de basisverzekering) naar een ziekenhuis, instelling of zorgverlener gebracht moet worden. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als je een nierdialyse of chemotherapie moet ondergaan, je alleen per rolstoel kunt verplaatsen of als je visueel gehandicapt bent.

In alle andere gevallen vergoedt de basisverzekering niet. Mogelijk kun je met een aanvullende verzekering de taxikosten vergoed krijgen.

Wil je je aanvullend verzekeren voor taxivervoer? Bekijk en vergelijk dan de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Buitenland

100%, max. € 0,70 p. km.

€ 1,50

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Aevitae (EUCARE)

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Taxivervoer
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Anderzorg

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Taxivervoer
Naar zorgvergelijker

CZ

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Taxivervoer
Naar zorgvergelijker

CZdirect

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Taxivervoer
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De christelijke zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Smallpolis

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 9,50

Mediumpolis

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 24,75

Largepolis

100% (vergoeding eigen bijdrage)

€ 51,50

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De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Taxivervoer
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DSW Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Taxivervoer
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FBTO

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Taxivervoer
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Ik kies zelf van a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Buitenland

100%, max. € 0,70 p. km.

€ 1,50

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Interpolis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Taxivervoer
Naar zorgvergelijker

Just

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Taxivervoer
Naar zorgvergelijker

Menzis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Taxivervoer
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Nationale-Nederlanden

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Vanaf prijs (per maand)

Extra

100% (vergoeding eigen bijdrage); alle medische indicaties: 100%

€ 31,50

Compleet

100% (vergoeding eigen bijdrage); alle medische indicaties: 100%

€ 54,75

Naar zorgvergelijker

OHRA

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Vanaf prijs (per maand)

Extra Aanvullend

100% (vergoeding eigen bijdrage); alle medische indicaties: 100%

€ 27,25

Uitgebreid

100% (vergoeding eigen bijdrage); alle medische indicaties: 100%

€ 52,45

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ONVZ

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Vanaf prijs (per maand)

Vrije Keuze Topfit

Vergoeding van eigen bijdrage basisverzekering

€ 80,00

OntzorgPlus

Vergoeding van eigen bijdrage basisverzekering en vergoeding voor vervoer naar ziekenhuis veraf binnen 1 jaar na het ernstig ongeval of vaststellen ernstige aandoening

€ 4,84

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Salland Zorgverzekeringen

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Vanaf prijs (per maand)

Top

100% (vergoeding eigen bijdrage); overige medische indicaties: 100% (gezamenlijk tot max. € 200,- p.jr.)

€ 49,95

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Stad Holland Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Taxivervoer
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UnitedConsumers (VGZ)

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Taxivervoer
Naar zorgvergelijker

Univé

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Taxivervoer
Naar zorgvergelijker

VGZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Taxivervoer
Naar zorgvergelijker

VGZbewuzt

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Taxivervoer
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VinkVink

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Taxivervoer
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VvAA zorgverzekering

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Vanaf prijs (per maand)

Top

Vergoeding van eigen bijdrage basisverzekering

€ 80,00

ontzorgplus

Vergoeding van eigen bijdrage basisverzekering en vergoeding voor vervoer naar ziekenhuis veraf binnen 1 jaar na het ernstig ongeval of vaststellen ernstige aandoening

€ 4,84

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ZEKUR

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Taxivervoer
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ZieZo van Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Taxivervoer
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Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Taxivervoer
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Zorg en Zekerheid

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Vanaf prijs (per maand)

AV Top

100%, max. € 134,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 54,20

AV Top + AV Delen

100%, max. € 134,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 60,70

AV GeZZin

100%, max. € 134,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 66,50

AV GeZZin + AV Delen

100%, max. € 134,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 73,00

AV Plus

100%, max. € 134,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 58,50

AV Plus + AV Delen

100%, max. € 134,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 65,00

Naar zorgvergelijker