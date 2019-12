Vergoeding zorgverzekering Taxivervoer

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor Taxivervoer of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor taxivervoer

Het basispakket vergoedt in een aantal gevallen het vervoer per taxi (auto of openbaar vervoer) als je voor medische zorg (die wordt vergoed uit de basisverzekering) naar een ziekenhuis, instelling of zorgverlener gebracht moet worden. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als je een nierdialyse of chemotherapie moet ondergaan, je alleen per rolstoel kunt verplaatsen of als je visueel gehandicapt bent.

In alle andere gevallen vergoedt de basisverzekering niet en zul je een aanvullende verzekering moeten afsluiten om de taxikosten vergoed te krijgen.

Wil je je aanvullend verzekeren voor taxivervoer? Bekijk en vergelijk dan de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.