Koppelverkoop maakt zorgverzekering te duur

Meerkosten tot bijna €225 per jaar

Uit ons onderzoek blijkt dat de meerkosten op jaarbasis kunnen oplopen tot bijna €225. Vooral de grote verzekeringsconcerns, Achmea, CZ, Menzis en VGZ maken zich schuldig aan koppelverkoop met 1 of meer labels. Het werkelijke aantal ligt hoger, omdat we alleen verzekeringen hebben onderzocht die voor iedereen afsluitbaar zijn.

Wat is koppelverkoop?

Bij koppelverkoop bepaalt de zorgverzekeraar welke basisverzekering je moet kiezen om toegang te krijgen tot een aanvullende verzekering, zoals voor tandzorg, orthodontie of fysiotherapie. Daardoor betaal je soms tientallen tot enkele honderden euro’s per jaar extra, zonder dat je meer zorg ontvangt.

Deze verzekeraars doen aan koppelverkoop in 2026

Koppelverkoop al langer

Zorgverzekeraars doen al jaren aan koppelverkoop. Hierbij moet je vaak een duurdere basisverzekering afsluiten om toegang te krijgen tot een ruim aanvullend pakket. Andersom kan een duurdere basisverzekering juist niet worden gecombineerd met een klein aanvullend pakket. Dat vinden wij niet eerlijk.

Consumenten die een duurdere basisverzekering afsluiten, doen dat vaak voor de hogere vergoeding voor ongecontracteerde zorg. Dan betaal je een hogere premie in ruil voor een hogere vergoeding wanneer je zorgverlener geen contract heeft met je verzekeraar. Dat is eerlijk.

Kloonpolissen zorgen voor hogere kosten

Niet alleen koppelverkoop zorgt ervoor dat je ongemerkt te veel betaalt voor je zorgverzekering. Ook met een kloonpolis ben je soms onnodig extra premie kwijt. Wat op het eerste gezicht verschillende verzekeringen lijken, blijken in de praktijk dezelfde polissen. Alleen de naam en prijs verschillen.

Welke identieke polis kost het minst?

Je kunt eenvoudig nagaan welke identieke polis het minst kost. Zoek daarvoor op de websites van zorgverzekeraars of via Google op ‘vergelijkbare basisverzekeringen’ plus de naam van de verzekeraar. Dan zie je welke kloonpolissen de betreffende verzekeraar aanbiedt, inclusief de bijbehorende premie. Verzekeraars zijn sinds enkele jaren verplicht om op hun website te vermelden welke ‘tweelingpolissen’ ze hebben, al noemen ze die zelf niet zo.

Meld je als je te veel betaalde

Wij vinden dat zorgverzekeraars een einde moeten maken aan koppelverkoop. We openen daarom het Meldpunt te dure zorgverzekering om te onderzoeken hoeveel consumenten gedupeerd zijn en wat hun schade is. Je kunt je melden als je in de afgelopen 5 jaar (2021 tot en met 2025) een duurdere basisverzekering moest afsluiten.

Zo vind je je oude polissen

Voor je melding heb je soms polissen van eerdere jaren nodig. Die kun je zelf terugvinden in de digitale omgeving van je zorgverzekeraar. Log daarvoor in op de website van de verzekeraar. Bij ‘documenten’, ‘polissen’ of ‘mijn verzekeringen’ vind je vaak oude polissen terug. Je ziet daar je basis- en aanvullende verzekeringen per jaar.

Papieren polissen

Oude polissen zijn ook per mail of post verstuurd, mocht de digitale omgeving van je (oude) zorgverzekeraar geen inzicht bieden. Wanneer je meerdere jaren een te dure zorgverzekering hebt afgesloten om toegang tot aanvullende verzekeringen te krijgen, kun je dit per jaar aangeven.

Eerlijke zorgverzekering voor iedereen

Met het Meldpunt te dure zorgverzekering zet de Consumentenbond een nieuwe stap richting eerlijke zorgverzekeringen voor iedereen. Wij willen dat alle aanvullende verzekeringen te combineren zijn met alle basisverzekeringen. Een aanvullende verzekering moet eerlijk geprijsd zijn. Ook moet er een verbod komen op koppelverkoop.

Wij gaan onderzoeken of de schade die consumenten hebben opgelopen verhaalbaar is bij de zorgverzekeraars. Consumenten hebben immers jarenlang te veel premie betaald door koppelverkoop.