Review: Klarna betaalpas

Ingrid Zuurmond Expert online kopenGepubliceerd op:18 december 2025
Klarna promoot de Klarna Card als 'een bankpas, maar dan beter'. Volgens Klarna kun je er razendsnel mee betalen, zowel online als in de winkel. Er zijn geen kosten aan verbonden en je hoeft geen kredietcheck te doorlopen bij aanmelding. Ook kun je kiezen voor de optie 'Betaal later' als je meer flexibiliteit wilt, aldus Klarna.
De mogelijkheid om achteraf te betalen in fysieke winkels (Betaal later) maakt de Klarna Card juist geen 'betere' betaalpas, vinden wij. Wij vinden het onwenselijk dat je in fysieke winkels achteraf kunt betalen. Daar is geen noodzaak voor. Het kan er ook voor zorgen dat mensen makkelijker schulden maken.
Bij online aankopen heb je het recht om achteraf te betalen. Dat vinden we belangrijk. Je loopt namelijk een risico als je al hebt betaald voor een product dat nog niet is geleverd. Bij een aankoop in een fysieke winkel heb je dat risico niet.
Toch zijn we voor online aankopen ook niet blij met de komst van de Klarna Card. De belangrijkste reden is dat de achterafbetaaldiensten van Klarna nu niet onder de strenge regels voor kredietverstrekkers vallen.
Dit komt omdat Klarna en andere aanbieders van achteraf betalen meestal geen rente rekenen. En ze hebben een korte aflossingstermijn. Omdat ze niet onder de regels vallen zijn bijvoorbeeld leeftijdsverificatie en een kredietcheck niet verplicht. Dat vergroot de kans op betalingsachterstanden en schulden. Er is wel een gedragscode opgesteld die voor verbeteringen moet zorgen.
Gelukkig komen er vanaf november 2026 strengere regels voor diensten waarmee je achteraf kunt betalen, zoals die van Klarna. Tot die tijd maken we ons, ondanks de gedragscode, zorgen. Consumenten, en vooral jongeren, kunnen met de Klarna Card nu op nog meer plekken achteraf betalen.
Als je een Klarna-account hebt, kun je gratis een betaalpas activeren. Je moet wel eerst een paar gegevens doorgeven, zoals je burgerservicenummer (BSN). Ook moet je een selfie maken en je identiteitsbewijs scannen. Heb je nog geen account? Dan moet je dat eerst aanmaken.
Gebruik je de Klarna-betaalpas om direct te betalen? Dan werkt deze net als een gewone betaalpas.
Het verschil is dat de Klarna-pas niet is gekoppeld aan je betaalrekening. Je betaalt vanuit je saldo. Als er geen saldo op je kaart staat, kun je niet betalen. Dat saldo moet je vooraf zelf opwaarderen. Dat kan met een overschrijving naar de IBAN van je Klarna-account of via een betaalpas of creditcard van Mastercard of Visa.
Je kunt maximaal €500.000 op je saldo zetten. Maar het is niet verstandig om er meer dan €100.000 op te zetten. Tegoeden tot €100.000 vallen namelijk onder het Zweedse depositogarantiestelsel.
Zo kun je achteraf betalen:
Na je aankoop schakelt de pas automatisch terug naar 'Betaal nu'. Dat lijkt een drempel om achter elkaar allerlei aankopen te doen, zonder te betalen. Maar je kunt direct na je aankoop weer 'Betaal later' inschakelen. Er is ook géén vast maximum bedrag dat je kunt instellen. Klarna zegt dat elke keer wanneer je de app gebruikt een nieuwe beslissing moet nemen voor goedkeuring.
Met een Klarna-account kun je de betaalpas gratis activeren. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van het account of de betaalpas. Betaal je te laat? Dan kun je extra kosten krijgen.
Zorg dus dat je op tijd betaalt. Dit kan met iDeal of via je betaalrekening. Je kunt ook kiezen voor Autopay. Dan betaal je al je 'Betaal later-aankopen' via automatische incasso op de vervaldatum. Zo verklein je in ieder geval de kans dat je een betaling mist als je voldoende saldo op je betaalrekening hebt. Je vindt deze instelling in je account in de Klarna-app.
Een andere optie is om al vooraf te kiezen voor betalen in 3 termijnen. Dan betaal je direct een derde van het aankoopbedrag. De 2 andere delen worden later geïncasseerd. DIt sluit ook het beste aan bij het wettelijk recht dat consumenten hebben om minstens de helft van het aankoopbedrag ná levering te betalen.
Wij bekeken de gratis Klarna Card. Klarna biedt ook betaalde abonnementen aan. Het goedkoopste abonnement (Core) kost €1,99 per maand, het duurste €44,99 per maand (Max). Je krijgt dan een fysieke betaalpas en voorrang bij telefonische support, rente over je saldo, allerlei deals en cashback-acties. Wij hebben deze abonnementen niet onderzocht.
