Duurzaam online winkelen: waar let je op?

De grootste impact zit in wat je koopt

De keuze voor wat je koopt, heeft de meeste invloed op duurzaamheid. Denk daarom goed na over:

Hoe lang het product meegaat.

Of het te repareren is.

Welke materialen zijn gebruikt.

Hoe het product geproduceerd is, denk bijvoorbeeld aan de arbeidsomstandigheden.

Of je het product echt nodig hebt.

Soms is tweedehands kopen een duurzamere keuze. Minder kopen is natuurlijk ook een duurzame keuze.

Online winkelen of een fysieke winkel?

Dat hangt af van de situatie.

Webwinkels bundelen vaak veel bestellingen tegelijk. Daardoor kunnen ze efficiënt bezorgen. Tegelijk gebruiken fysieke winkels energie voor verlichting en verwarming.

Ga je lopend of met de fiets naar een winkel? Dan kan een fysieke aankoop duurzamer zijn. Pak je speciaal de auto voor één product? Dan kan online bestellen juist minder belastend zijn voor het milieu.

Welke bezorgoptie is het meest duurzaam?

Een pakket laten bezorgen bij een afhaalpunt zorgt gemiddeld voor minder uitstoot dan thuisbezorging. Bezorgers kunnen veel pakketten tegelijk afleveren en hoeven minder vaak een tweede bezorgpoging te doen. De milieuwinst verdwijnt grotendeels als je met de auto naar een afhaalpunt rijdt.

Haal je pakket daarom bij voorkeur:

Lopend

Met de fiets

Tijdens een bestaande reis

Lukt dat niet? Kies dan een bezorgmoment waarop iemand thuis is.

Hoe voorkom je onnodige retouren?

Retouren zorgen voor extra transport en verwerking. Daarom is het beter om direct het juiste product te bestellen. Wat daarbij kan helpen:

Controleer vooraf de productinformatie, zoals maattabellen, productbeschrijvingen en reviews van andere consumenten.

Bestel niet standaard meerdere maten. Bij kleding bestellen sommige consumenten meerdere maten tegelijk. Daardoor weet je vrijwel zeker dat een deel retour gaat. Kun je je maat redelijk goed inschatten? Bestel dan één maat tegelijk.

Geef feedback aan webwinkels. Een review of retourreden helpt webwinkels om hun informatie te verbeteren. Daardoor kunnen toekomstige retouren afnemen.

Wij vinden dat webwinkels ook nog veel kunnen doen om het aantal retouren te verminderen.

Hoe duurzaam zijn verpakkingen?

Er is niet één soort verpakking die altijd duurzamer is. Een kartonnen doos lijkt vaak duurzamer. Toch kan een recyclebare verzendzak soms efficiënter zijn doordat er minder materiaal nodig is.

Het verduurzamen van verpakkingen is vooral een taak voor webwinkels. Als consument kun je bijdragen door verpakkingen gescheiden in te leveren.

Wat gebeurt er met teruggestuurde producten?

Veel consumenten denken dat retourgestuurde producten direct worden vernietigd. In de praktijk proberen webwinkels retouren meestal opnieuw te verkopen. Producten worden gecontroleerd en gaan daarna weer de verkoop in. Dat geldt ook voor veel kleding. Daarnaast mogen grote bedrijven onverkochte kleding, schoenen en accessoires vanaf juli 2026 niet meer vernietigen.

Als consument kun je hieraan bijdragen door zorgvuldig om te gaan met producten die je terugstuurt. Dan kan een webwinkel ze makkelijker opnieuw verkopen.