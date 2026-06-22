Duurzaam online winkelen: waar let je op?

Ingrid Zuurmond Expert online kopenBijgewerkt op:30 juni 2026
De keuze voor wat je koopt, heeft de meeste invloed op duurzaamheid. Denk daarom goed na over:
Soms is tweedehands kopen een duurzamere keuze. Minder kopen is natuurlijk ook een duurzame keuze.
Dat hangt af van de situatie.
Webwinkels bundelen vaak veel bestellingen tegelijk. Daardoor kunnen ze efficiënt bezorgen. Tegelijk gebruiken fysieke winkels energie voor verlichting en verwarming.
Ga je lopend of met de fiets naar een winkel? Dan kan een fysieke aankoop duurzamer zijn. Pak je speciaal de auto voor één product? Dan kan online bestellen juist minder belastend zijn voor het milieu.
Een pakket laten bezorgen bij een afhaalpunt zorgt gemiddeld voor minder uitstoot dan thuisbezorging. Bezorgers kunnen veel pakketten tegelijk afleveren en hoeven minder vaak een tweede bezorgpoging te doen. De milieuwinst verdwijnt grotendeels als je met de auto naar een afhaalpunt rijdt.
Haal je pakket daarom bij voorkeur:
Lukt dat niet? Kies dan een bezorgmoment waarop iemand thuis is.
Retouren zorgen voor extra transport en verwerking. Daarom is het beter om direct het juiste product te bestellen. Wat daarbij kan helpen:
Wij vinden dat webwinkels ook nog veel kunnen doen om het aantal retouren te verminderen.
Er is niet één soort verpakking die altijd duurzamer is. Een kartonnen doos lijkt vaak duurzamer. Toch kan een recyclebare verzendzak soms efficiënter zijn doordat er minder materiaal nodig is.
Het verduurzamen van verpakkingen is vooral een taak voor webwinkels. Als consument kun je bijdragen door verpakkingen gescheiden in te leveren.
Veel consumenten denken dat retourgestuurde producten direct worden vernietigd. In de praktijk proberen webwinkels retouren meestal opnieuw te verkopen. Producten worden gecontroleerd en gaan daarna weer de verkoop in. Dat geldt ook voor veel kleding. Daarnaast mogen grote bedrijven onverkochte kleding, schoenen en accessoires vanaf juli 2026 niet meer vernietigen.
Als consument kun je hieraan bijdragen door zorgvuldig om te gaan met producten die je terugstuurt. Dan kan een webwinkel ze makkelijker opnieuw verkopen.
Webwinkels bieden vaak extra garantie aan tijdens het koopproces. Maar ze geven daarbij geen uitleg over de bestaande wettelijke garantie. Hierdoor is voor consumenten niet duidelijk dat extra garantie vaak helemaal niet nodig is.
Dropshippers zijn webwinkels zonder eigen voorraad. Ze laten producten rechtstreeks van de leverancier bezorgen. Meestal uit Azië. Daar zijn ze vaak niet duidelijk over en dat levert veel klachten op. Ook houden ze zich niet aan allerlei wettelijke regels.