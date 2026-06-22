Hoe duurzaam is online shoppen? Dat is afhankelijk van allerlei factoren. Zowel webwinkels als consumenten kunnen hun steentje bijdragen. Wij zien het voorkomen van retouren door webwinkels als een belangrijke taak voor webwinkels.

Betere informatie

Veel retourzendingen ontstaan omdat consumenten vooraf niet goed kunnen inschatten wat ze kopen. Vooral bij kleding speelt dat een grote rol. Het aantal retouren ligt bij kleding namelijk nog veel hoger. Bijvoorbeeld omdat consumenten meerdere maten bestellen.

Webwinkels kunnen retouren voorkomen of verminderen met:

duidelijke productinformatie,

betrouwbare maattabellen

goede foto's

eerlijke reviews.

Hoe beter consumenten vooraf weten wat ze kunnen verwachten, hoe kleiner de kans dat producten teruggestuurd worden.

Retourkosten kunnen helpen

Onderzoek laat zien dat zelfs een kleine bijdrage voor een retour het aantal retourzendingen vermindert. Veel consumenten blijken daar bovendien begrip voor te hebben. Vooral bij hogere aankoopbedragen neemt de bereidheid toe om mee te betalen aan een retour.

Retourkosten zijn volgens ons alleen niet de oplossing op zichzelf. Webwinkels moeten eerst alles doen wat mogelijk is om retouren te voorkomen. Pas daarna kan een beperkte bijdrage een extra prikkel zijn om bewuster te bestellen.

Duurzame verpakkingen

Minder retouren is belangrijk. Maar webwinkels kunnen nog meer doen aan duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan deze punten:

Wat je verkoopt als webwinkel. Let op de materialen, hoe een product is gemaakt en de arbeidsomstandigheden. Kijk ook hoe lang een product meegaat. En of het repareerbaar is.

Hoe duurzaam verpakkingen zijn. Gebruik bijvoorbeeld materialen die je opnieuw kunt gebruiken. Voorkom verpakkingen die niet nodig zijn. En kies voor verpakkingen die je vaker kunt gebruiken.

De bezorgopties. Geef consumenten ook een duurzame keuze bij de bezorgopties. Leg uit waarom die keuze duurzaam is.

Als consument kun je ook duurzamere keuzes maken als je online shopt.