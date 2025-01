Wat is er mis?

Een product laten repareren is niet aantrekkelijk. Onderdelen zijn duur of niet te krijgen. Instructies zijn lastig te vinden. En het is onduidelijk waar je met een kapot product terecht kunt. Ook zijn fabrikanten niet duidelijk over de levensduur van producten.

Onze eisen

Reparaties moeten sneller, simpeler en goedkoper worden. We willen dat repareren financieel aantrekkelijk wordt. Daarvoor moet de btw op reparatiediensten omlaag en je moet subsidie krijgen als je een producten laat repareren. Ook moeten fabrikanten producten zo ontwerpen dat ze makkelijk te repareren zijn. En verkopers moeten consumenten helpen om reparatie zo eenvoudig mogelijk te maken.

Wat gaan we doen?

We houden in de gaten of fabrikanten en verkopers zich aan de nieuwe Europese richtlijnen voor het recht op reparatie houden. Daarnaast pleiten we voor de invoering van een digitaal productpaspoort bij aankoop van een nieuw product. Daar moet informatie instaan over de te verwachten levensduur, hergebruik van onderdelen en reparatiemogelijkheden.